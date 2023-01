/Поглед.инфо/ Рефренът в западните медии е идеята, че военните резерви на САЩ и НАТО не са неограничени. Зад всичко това прозира нервността от страха от предстояща руска победа и неспособността на Запада да я предотврати. Западът очаква пробивни решения от насрочената за 20 януари среща на министрите на отбраната на НАТО в германската база Рамщайн. Но резултатът от това събиране на донорите на Украйна може да бъде фиаско.

Противоречат сами на себе си

Буквално като тревога над целия западен свят звучи призивът за увеличаване на оръжейните доставки на Киев. Причината за това е изключителната несигурност на Запада в няколко неща.

Първо, САЩ и НАТО не са сигурни дали киевският режим е способен да устои на руската армия дълго време. Загубите на въоръжените сили на Украйна са колосални и бързо наближава времето, когато в Киев просто няма да останат войници. Това изисква увеличаване на обема и качеството на оръжията на украинската армия, което по някакъв начин би могло да компенсира недостига на жива сила.

Второ, САЩ и НАТО не могат, дори и да искат, внезапно да подсилят Украйна с оръжията си, тъй като запасите им се изчерпват с бързи темпове, а това застрашава сигурността на самите страни - донори. Но това трябва да стане бързо, едва ли не за една нощ, тъй като Русия върви напред , не показва никакво намерение да се спре и показва на всички, които се интересуват, че никога няма да остане без ракети. Оттук и нервността на западните политици, противоречивите им изявления и също така противоречиви съобщения на западните медии.

Калейдоскоп-главоблъсканица

Ето един ярък калейдоскоп от тези послания, от които се замайва погледа и които могат да объркат всеки, който не е готов да се потруди и да изгради логическа верига. Говори се за необходимостта от подсилване на украинската противовъздушна отбрана с американски системи Patriot, тъй като руските ракети безпрепятствено унищожават критична инфраструктура в цяла Украйна.

Но в същото време координаторът на Съвета за сигурност на Белия дом Джон Кирби заяви, че доставката на системи за противовъздушна отбрана Patriot няма да реши всички проблеми на Киев в тази област.

Приказките за доставката на германски танкове Leopard 2 на Украйна вече омръзнаха, но все още не е ясно дали Германия ще ги достави. Германският канцлер Олаф Шолц се колебае като двойкаджия пред дъската, без да дава отговор.

Полският президент Анджей Дуда каза след неотдавнашен разговор със Зеленски в Лвов, че Варшава ще достави на Украйна „една рота от танкове Leopard“, т.е. 14 бронирани машини, като част от „международна коалиция“. А полският премиер Матеуш Моравецки каза, че полската страна възнамерява да създаде "коалиция от държави" за тези цели, тъй като Полша сама не може да се справи с подобна задача.

Междувременно Полша не може сама и да "реекспортира" германските танкове, тъй като това изисква разрешение от страната на произход, тоест Германия. В интервю за Bloomberg обаче канцлерът Шолц не даде еднозначен отговор на въпроса дали Германия ще позволи на трета страна да достави германския брониран „звяр“ в Украйна и дали самата Германия е готова да изпрати своите бойни машини на Киевския режим. Той каза, че решението ще бъде взето съвместно с партньорите на Германия:

Винаги действаме заедно с нашите съюзници и приятели - никога не действаме сами.

Германия, каза той, споделя загрижеността на някои други европейски страни и членки на НАТО, че някои видове съвременни оръжия могат да провокират руския президент Путин да отмъсти и да "въвлече други страни във войната на място". Тоест Шолц явно се страхува, че Германия ще трябва да носи отговорност за своите доставки.

Всичко пропадна!

Калейдоскопът-главоблъсканица беше изпълнен с нови противоречия, след като говорителят на Пентагона Патрик Райдър каза, че Съединените щати „са уверени, че ще запазят способността да помагат на Украйна толкова дълго, колкото е необходимо“.

Уверени сме, че ще продължим да поддържаме нивото на бойна готовност, необходимо за защита на собствената ни страна, - заяви Райдър.

Добрър залог при лоша игра. На фона на общественото доверие на Пентагона във военните му запаси, The New York Times бие тревога за факта, че Съединените щати започнаха да доставят на Украйна свои боеприпаси, които се съхраняват в складове в Израел и Южна Корея, „тъй като потенциалът на американската индустриална база е ограничен." Казано по-просто, нивото на запасите от оръжие в Съединените щати е спаднало до степен, в която възниква въпросът за сигурността на самите Щати, за което всъщност говореше Патрик Райдър.

Украйна изчерпа боеприпасите за оръжията от съветската епоха и до голяма степен премина към стрелба с артилерия и боеприпаси, предоставени от Съединените щати и други западни съюзници... Тъй като запасите в Съединените щати са ограничени и американските производители на оръжие все още не могат да се справят с темпото на боевете в Украйна, Пентагонът се обърна към две алтернативни доставки на снаряди, за да преодолее недостига - от складове в Южна Корея и в Израел, за чието използване във войната в Украйна досега не беше съобщено, - пише The New York Times.

Съединените щати изглежда не се справят много добре с въоръжаването на Украйна, ако прехвърлят своите боеприпаси в Киев от региони, където тези боеприпаси са необходими, тъй като там потенциалът за внезапно избухване на широкомащабен въоръжен конфликт е изключително висок.

Рамщайн - това не е за музиката

Нашите врагове добре знаят, че трябва по някакъв начин да се успокоят и да скрият треперещите си от нервност ръце. Успокоителното средство според тях ще бъде срещата на министрите на отбраната на НАТО на 20 януари в германската база Рамщайн. Ще се успокояват с мантри, че само увеличаването на доставките на оръжие за Украйна може да им реши проблемите от очакваната руска победа. Шефът на НАТО Йенс Столтенберг вече очерта основната тема на срещата в Рамщайн.

Това е повратна точка във войната и необходимостта от значително увеличаване на подкрепата за Украйна. Ако искаме да намерим мирно решение чрез преговори утре, трябва да предоставим повече оръжия днес.

Това каза Столтенберг в кулоарите на WEF в Давос .

Но западните медии вече предполагат, че британските танкове Challenger 2 (които кабинетът на Риши Сунак обеща) и германските танкове Leopard 2 няма да достигнат до Украйна в близко бъдеще. Ето защо Ройтерс пише, че е вероятно Рамщайн да се "фокусира не върху това какво ще осигурят Съединените щати, а върху това дали Германия ще отмени възражението си срещу изпращането на своите танкове Leopard 2 в Украйна" или поне ще одобри възможния трансфер от други съюзнически страни.

Нападение срещу Крим?

Всъщност с интерес очакват и какво ще каже в Рамщайн шефът на Пентагона Лойд Остин. Ще увеличат ли САЩ военните доставки за Украйна, ако се знае, че вече са разопаковали аварийните си запаси в чуждите складове? Вероятно въпросът може да се отнася до приемането на решение за прехвърляне на ракети с по-голям обсег на Украйна, доставка на средства за противовъздушна отбрана, както и танкове и гаубици.

Това е лоша новина. Особено след като администрацията на Байдън започва да признава, че украинската армия може да се нуждае от повече оръжия, за да удари Крим, както съобщава The New York Times, цитирайки свои източници.

След месеци на дискусии с украинските власти, администрацията на Байдън най-накрая започва да признава, че Киев може да се нуждае от сили, за да удари руска територия.

- пише вестникът.

В същото време, отбелязва The New York Times, американските власти разбират, че това може да доведе до още по-голяма ескалация на конфликта. По-рано The Wall Street Journal съобщи, че САЩ тайно са модифицирали прехвърлените в Украйна MLRS HIMARS, така че да не могат да бъдат използвани срещу по-отдалечени обекти в Русия. И засега Крим е недостъпен за Киев. Сега ръководителят на украинското външно министерство Кулеба казва, че САЩ не забраняват на Киев да използва американско оръжие срещу Крим. Това потвърждава и статията на The New York Times.

Ясно послание от Путин

Обобщавайки много изявления, предположения и слухове, трябва да се каже: на Запад има ужасно вълнение относно доставките на оръжия за режима на Зеленски. И нашите врагове нямат увереност, че всичко това е достатъчно.

По мнението на военни анализатори, резултатът от войната може да зависи от това коя страна първа ще свърши амунициите, - пише The New York Times.

Това вероятно е вярно, ако не вземете предвид, че в допълнение към "желязото", или по-скоро, на първо място, победата зависи от смелостта на хората и тяхната воля.

На фона на вълнението на Запада много ясно се откроява казаното от президента Путин по време на посещението му в завода в Обухов в Санкт Петербург. И той каза нещо просто:

Русия произвежда три пъти повече ракети за противовъздушна отбрана годишно от Съединените щати и като цяло отбранителната промишленост на страната създава приблизително същия брой ракети за различни цели като всички останали държави в света.

Нашето производство е сравнимо със световното производство.- подчерта президентът.

Става въпрос за нашата техника. Но това не е всичко. Основното нещо са нашите хора.

„По отношение на крайния резултат и победата, която е неизбежна, има няколко неща, които не са изчезнали и които са в основата на нашата победа. Това е единството и сплотеността на руския и като цяло на многонационалния народ на Русия, това е смелостта и героизмът на нашите войници в рамките на специална военна операция и на фронтовата линия. И, разбира се, работата на военно-промишления комплекс, такива предприятия като вашето, и хора като вас, и цялата икономика“, - каза Путин.

Това е ясен сигнал към западните лидери и Киев: Русия е готова да осигури своята победа. Русия далеч не е изчерпала оръжейните си запаси. И смелостта на нашия народ няма да отиде никъде. А какво да кажем за НАТО?

