/Поглед.инфо/ Удивителни неща се случват в американския свят. Преди малко по-малко от година написах статия „Американската демократическа партия на ръба на политическата бездна“, в която описах дилемата на демократите след поредицата от победи на първичните избори на Бърни Сандърс, въпреки „внезапните“ „сривове“ на системите за електронно преброяване на гласовете. Сега републиканците са изправени пред най-отговорния избор в най-новата история.

Републиканската партия на САЩ е основана на 20 март 1854 година. По-късно абревиатурата GOP „Grand Old Party“ - „Голямата стара партия“ е лепната за нея, тя също е дешифрирана като „Get Out and Push“ - „Излез и бутай“, намеквайки, че членовете на партията трябва да ходят сред хората и да популяризират нейните идеи. От самото си създаване партията е претърпяла значителна трансформация по политическия спектър, но Доналд Тръмп я върна обратно към „работеща Америка“.

Никой не приема Тръмп на сериозно по време на предварителните избори през 2016 г., когато сенатор Мит Ромни го нарече „шарлатанин и измамник“. Добре настроената предизборна кампания обаче, съсредоточена върху стремежите на обикновените американци - да възстанови величието на Америка след провалите на Барак Обама, издигна Тръмп за президент. Това беше изненада както за демократите, така и за част от Републиканската партия.

Данъчната реформа на Тръмп, една от малкото, която беше прокарана в Конгреса, и намаляването на безработицата дадоха повод за оптимизъм на обикновените американци. В крайна сметка Тръмп беше един от малкото политици, които спазваха обещанията си.

Тръмп успя да обедини републиканците и политиците, които открито му се противопоставяха, просто отпадаха. Вярвам, че апотеозът на струпването на републиканците около Тръмп беше опитът за импийчмънт от демократите през 2019 г. Позволете ми да ви припомня думите от речта на републиканеца Дъг Колинс по време на изслушването по въпроса за импийчмънта в Съдебната комисия на Камарата, което прозвуча в цялата страна:

“През 2016 година американският народ имаше наглостта да избере, в очите на демократите, неправилен човек на президентския пост. Ето я и цялата причина защо сме тук. Демократите и техните съюзници в медиите и постоянната федерална бюрокрация негодуват срещу американския народ. Те не могат да търпят президент, обещал на американските избиратели, че ще разтърси Вашингтон. Човек, който казва, че ще работи за тях, за забравените мъже и жени, а не за закостенелия политически елит”.

По време на тези изслушвания американският електорат стана свидетел на това как утвърдените политически и медийни елити във Вашингтон се опитват да променят волята си. Следващият път, когато отидат на урните, хората ще попитат: "Следващият път, когато гласуваме, ще бъде ли атакуван отново изборът ни от елитите и вечното правителство?" Ако отговорът е да, тогава рискуват да станат като младите демокрации, получаващи тяхната чужда помощ.

На 3 ноември 2020 г. Тръмп спечели изборите, но впоследствие загуби битката, като се брояха гласовете в ключови избирателни райони, контролирани от Демократическата партия. Случаите на фалшифициране, потвърдени от показанията на очевидци, все още не са разследвани по съответния начин. Демократическата партия обаче нямаше достатъчно сила, за да фалшифицира всички избори, които се провеждаха едновременно с президентските, и следователно републиканците укрепиха позициите си във всички щати, където се проведоха избори за местни конгреси, както и намалиха численото предимство на Демократическата партия в Камарата на представителите, което предизвика шок сред върхушката на Демократите, тъй като всички масови американски медии пророкуваха победоносна „синя вълна“ на Демократическата партия, която ще отнесе крехките републиканци в Конгреса.

Демократическата партия успя да се съсредоточи и да се реваншира на изборите за двамата сенатори в щата Джорджия на 5 януари 2021 г. Двамата републиканци първоначално водеха, но към края на преброяването на гласовете моделът се повтори с президентските избори, когато кандидатът на Демократическата партия получи рязко покачване на гласовете и завърши като победител. След като постигнаха в Сената съотношение 50 към 50, плюс един глас на новия вицепрезидент - Камала Харис, демократите очакват да приложат всички свои радикални реформи.

Разбира се, най-големият удар за Републиканската партия дойде на 6 януари 2021 г., когато след митинга на Тръмп тълпа от негови поддръжници се преместиха на Капитолийския хълм и някои демонстранти, включително радикали, влязоха в сградата на Капитолия. След това службите за сигурност евакуираха конгресмените, които по това време одобряваха списъците с електорите от щатите, гласували на президентските избори в САЩ. След като демонстрантите бяха отстранени от Капитолия и изслушванията бяха възобновени, някои републиканци се отказаха от идеята да оспорват избирателните списъци поради възможни нередности на президентските избори. Медиите единодушно нарекоха поддръжниците на Тръмп "вътрешни терористи" и беше предложено той да бъде отстранен от длъжност за подстрекателство към бунт, след което му се обяви импийчмънт.

Обаче случилото се на Капитолия поражда много въпроси и вече породи много теории. Фактите са такива, че има видео доказателства как полицията не е пречила на преминаването на някои от демонстрантите в сградата на Капитолия. Видеозаписите, които биха могли да хвърлят светлина върху случващото се на 6 януари, незнайно защо не са представени на обществеността до момента. Освен това уволненият началник на полицията на Капитолия в своята защита заяви, че съответните власти дълго време не откликват на молбите му за подкрепление.

Демократическата партия покани републиканците, представлявани от вицепрезидента на САЩ Майк Пенс, да подпишат капитулацията си, използвайки 25-то изменение на конституцията, за да отстранят Тръмп от властта. Пенс обаче отговори, като посочи:

“Миналата седмица се противопоставих на натиска да използвам сила извън конституционните си правомощия за определяне на резултата от изборите и сега ще устоя на усилията на Камарата на представителите да играят политически игри в такъв критичен момент от живота на нашата нация.

Както добре знаете, 25-та поправка е предназначена да разгледа въпроса за президентската недееспособност. Само преди няколко месеца, когато внесохте законопроекта на Комисията за 25-та поправка, вие казахте, "годността на президента за длъжност трябва да се определя от науката и фактите."

Според нашата конституция 25-та поправка не е средство за наказание или узурпация на властта. Позоваването на 25-та поправка по този начин би създало ужасен прецедент”.

Според списание “Политико”, позовавайки се на вътрешна информация, срещата на членовете на Републиканската партия след събитията от 6 януари е продължила повече от два часа. Представителят на Камарата на представителите на републиканското малцинство Кевин Маккарти заяви, че Тръмп носи известна отговорност за бунтовете в Капитолия, които не са се разминали без жертви. Той откровено каза на съпартийците си, че бунтовете в Капитолия са причинени не от антифа, а от десни екстремисти и затова призова да не се разпространява друга версия, тъй като това е дезинформация. По време на срещата се обсъдиха и начини, различни от импийчмънт, да се накара Тръмп да бъде отговорен за случилото се. Присъстващите бяха склонни публично да осъдят Тръмп и да създадат комисия за разследване на нападението над Капитолия.

„Докато пресата беше пълна със спекулации, аз не съм взел окончателно решение как ще гласувам и възнамерявам да чуя правни аргументи, когато те бъдат представени на Сената“, отговори лидерът на мнозинството в Сената от републиканците - Мич Макконъл, в в отговор на слуховете, разпространени от “Ню Йорк Таймс”, че той казва на колегите си, че Тръмп е извършил подлежащи на импийчмънт престъпления.

Демократите са обсебени от импийчмънта на Тръмп и гласуването в долната Камара за него вече е преминало. С разлика от 232 до 197, Камарата прие резолюцията за импийчмънт, като само 10 републиканци от 207 гласуваха за. Мич Макконъл обаче вече обяви, че няма да отзове сенаторите от „ваканцията“, те ще се съберат на 19 януари и няма да имат време да гласуват за импийчмънт преди встъпването в длъжност на новия президент на САЩ Джо Байдън на 20 януари. Републиканският сенатор Том Котън обясни: "Сенатът няма конституционна власт да импийчне бившия президент. Основателите са установили процеса на импийчмънт като начин за отстраняване на длъжностни лица от правителствената служба, а не като разследване срещу частни граждани", обясни той положението около подхранвания от демократите импийчмънт на Тръмп. Но демократите не искат да видят логиката в процедурата, а искат да унищожат Тръмп.

Естествено онези републиканци, които продължават публично да подкрепят Тръмп, са преследвани под всякаква форма. Институтът за политика на Харвардския университет съобщи, че възпитаникът им в Конгреса Елиза Стефаник е изключена от Консултативния комитет поради разпространението на неверни твърдения за измама по време на президентските избори.

Сенаторите Тед Круз и Джош Хоули, и двамата считани за челни републикански кандидати за президент на САЩ през 2024 г., бяха обвинени от демократите, че помагат на бунтовниците заради подкрепата си за Тръмп и опита им да оспорят изборите. "Те се отметнаха от клетвата си и предизвикаха бунт срещу нашата демокрация, пише сенаторът-демократ Шерод Браун." Призовавам ги да подадат оставка незабавно. Ако не подадат оставка, Сенатът ще трябва да ги изгони. " „Бруталната тълпа, която нападна Капитолия, се състоеше от хора, които не приемат демокрацията и искаха да завладеят тази държава със сила", пише сенаторът Пати Мъри от Демократическата партия. „Всеки сенатор, който се изправи и подкрепя властта на силата над властта на демокрацията, нарушава клетвата си. Сенаторите Хоули и Круз трябва да подадат оставки”, каза тя.

Конституцията на САЩ предвижда възможността Камарите на Конгреса да определят свои собствени процедурни правила и да наказват своите членове за нарушение на реда. За отстраняване обаче са необходими 2/3 гласа и е малко вероятно те да бъдат събрани , дори и в тази ситуация.

Атаката срещу републиканците също се предприема от американските корпорации. “Уолстрийт Джърнъл” съобщава, че “ДжейПиМорган Чейс”, най-голямата банка в САЩ, ще спре да дарява на републикански комитети за политическа помощ. “Ситигруп”, “Морган Стенли”, “Бритиш Петролиъм”, “Форд”, “Уелс Фарго”, “Ексън Мобайл” , веригата хотели “Мариот” и разбира се “Фейсбук” се появиха в изявления относно ограниченията за финансирането.

Ситуацията е доста сериозна, защото в САЩ политиката и парите стоят рамо до рамо и не напразно институцията на лобирането там е най-развитата на света. Корпорацията на братя Кох е отдавнашен спонсор на Републиканската партия и Тръмп, ставайки президент, даде разрешение за строителството на спорния петролопровод “Кийстоун” в интерес на Кох. И така през генералния директор на обединението “Американци за просперитета” - Емили Зайдел, братята заявиха, че ще “си изяснят” действията на републиканските конгресмени преди да ги спонсорират в контекста на случилото се на 6 януари в Конгреса.

Други ключови дарители на Републиканската партия, включително кланът Рикетс от Чикаго, съоснователят на “Хоум Дапо” Бърни Маркус и финансистът Кен Грифин, засега отказват да коментират своите бъдещи планове. Друг удар по финансите на партията обаче е смъртта на дългогодишния спонсор, милиардерът Шелдън Аделсън, който почина на 13 януари на 87-годишна възраст.

Всичко това поставя ръководството на Републиканската партия пред най-сериозния избор в най-новата история: да подкрепи Тръмп или да се отрече от него и да остане в американския естаблишмънт. Този избор е наистина важен, защото според проучването на “Расмусен” от 21 декември 2020 година на въпроса: “Когато Републиканската партия се реорганизира догодина, трябва ли тя да прилича на президента Тръмп или на средния партиен конгресмен?”. 72% от Републиканците отговарят в полза на Тръмп. Дори след случилото се на 6 януари, когато някои републиканци изразиха разочарование, че Тръмп не подкрепи тези, които проникнаха в Капитолия, според социологическите проучвания на вестник “Хил” подкрепата сред Републиканците за Тръмп е спаднала едва с 10%, от 87% на 77%.

И така, какво ще избере републиканската върхушка?

Пътят на отричане от Тръмп и от по-голямата част от гласоподавателите му е пътят да се запази мястото в естаблишмънта и път на спокоен живот край демократите до изборите през 2024 г. с надеждата Джо Байдън да „докара страната до дъното“ през това време и хората да нямат избор освен пак да гласуват за републиканците. Да, шансовете за това в никакъв случай не са нулеви, но Тръмп няма да седи със скръстени ръце, като се има предвид неговата бизнес проницателност и позицията на приклещен в ъгъла лъв. Той ще покаже, че върхушката на републиканците е била двулична по време на неговия мандат и това ще бъде катастрофа за тях.

Или

Ще се съберат ли най-накрая републиканците около Тръмп и ще заложат ли на карта всичко, което са постигнали през живота? Да, това ще изведе интензивността на политическата конфронтация в САЩ на ново ниво, но ще даде шанс за разрешаване на противоречията, преди престарялата Демократическа партия да разори страната.

Превод: В. Сергеев

