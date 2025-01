/Поглед.инфо/ Основната теза на обръщението на бъдещия ръководител на финансовия департамент е запазването на статута на долара като световна валута

В навечерието на встъпването си в длъжност новият президент на САЩ Доналд Тръмп до голяма степен вече определи състава на своя екип в правителството и администрацията на Белия дом. В края на ноември той посочи Скот Бесънт като кандидат за поста министър на финансите.

Тогава Тръмп написа на страницата си в социалните медии: „Скот ще подкрепи моите политики, насочени към увеличаване на конкурентоспособността на САЩ и премахване на несправедливите търговски дисбаланси, както и създаване на икономика, която поставя икономическия растеж на преден план. Заедно ще направим Америка богата, просперираща, достъпна и най-важното – велика отново!“

Бесънт ще наследи сегашния министър на финансите Джанет Йелън, която е на поста от януари 2021 г. Преди това (от 2014 до 2018 г.) тя оглавяваше Федералния резерв на САЩ.

Скот Бесънт е представен на обществеността като опитен американски бизнесмен (в момента на 62 години), който започва кариерата си през 80-те години в различни фондове и компании, финансов стратег и инвеститор. Освен че е добре запознат с икономическата и финансовата теория, той беше гост-професор по икономическа история в университета Йейл от 2006 до 2011 г.

„Добрия човек“, Бесънт е „един от най-умните хора на Уолстрийт“ и „уважаван от всички “, каза Тръмп през ноември. В същото време има повече от достатъчно кандидати за поста министър на финансите с подобно досие и добро представяне в Америка.

Първо имаше няколко потенциални кандидати за поста министър на финансите. По-конкретно, милиардерът с частен капитал Марк Роуън; Хауърд Лутник, главен изпълнителен директор на Cantor Fitzgerald (по-късно Тръмп му предлага поста на министър на търговията); Кевин Уорш, член на борда на Федералния резерв от 2006 до 2011 г. Трябва да се отбележи, че дори в първоначалния списък с претенденти не беше Стивън Мунчин, който беше министър на финансите по време на първото президентство на Тръмп.

Защо Тръмп хареса Скот Бесент? Някои казват, че той е дарил 3 милиона долара за предизборната кампания. Въпреки че това не е толкова много в сравнение с някои други донори. Така Илон Мъск и Мириам Аделсън дариха по над 100 милиона долара. В какво е "тънкостта" при избора на Скот Бесент, все още остава загадка.

Скот Бесент обаче има някои черти, които го отличават от много други претенденти за поста министър на финансите. Журналисти и наблюдатели веднага обърнаха внимание на факта, че Скот Бесент може да стане първият министър в правителството на САЩ, който открито декларира, че принадлежи към непопулярната в Русия ЛГБТ общност.Тоест, с други думи, той е гей, транссексуален, хомосексуален .

Има „законен съпруг“ (Джон Фрийман, адвокат, който преди това е работил като прокурор на щата Ню Йорк) и две деца от сурогатна майка. Коментаторите бяха изненадани от избора на Тръмп, като се има предвид, че новият президент преди това имаше доста негативно отношение към този вид сексуална „аномалия“.

Второто нещо, което забелязаха журналисти и наблюдатели, бяха близките връзки на Скот с Джордж Сорос. Бесънт е работил за Сорос от 1991 г. до 2000 г. в Soros Fund Management (SFM) , като към момента на напускането му става ръководител на европейското подразделение на компанията и след това се завръща при Сорос от 2011 до 2015 г. като главен инвестиционен директор.

Между другото, през 1992 г. той беше един от водещите играчи в продажбата на лири стерлинги от фондовете на Сорос, за да срине обменния курс на британската валута.

По новогодишните празници разговорите за евентуален бъдещ финансов министър утихнаха. Но на 16 януари Скот Бесент отново се оказа в центъра на медийното внимание. Главно поради това, че на този ден той се яви пред финансовата комисия на Сената на Съединените щати;

„Народните представители“, след като изслушат Бесент, трябва да се произнесат окончателно по кандидатурата за поста министър на финансите. Блумбърг, дори преди началото на изслушването в Сената, вече беше публикувал статията Bessent to Say Dollar’s Global Status Is Critical to US Economy /„Бесънт да каже, че глобалният статус на долара е критичен за икономиката на САЩ“/.

Както призна агенцията, тя е получила от асистента на Бесънт текста на подготвената реч на кандидата пред Сената; Статията е подготвена въз основа на този текст. „Тръмп има уникална възможност да въведе нов икономически златен век, който ще създаде повече работни места, богатство и просперитет за всички американци“, започва обръщението на Бесент към сенаторите.

Основната теза на призива е запазването на статута на долара като световна валута: „... изключително важно е да гарантираме, че американският долар ще остане световната резервна валута .

Също така важен е призивът за запазване на данъчните облекчения, които Конгресът прие по време на първото президентство на Тръмп: „Трябва да направим постоянен Законът за облекчаване на данъците и заетостта от 2017 г. и да приложим нови политики за растеж, за да намалим данъчната тежест върху американските производители и работниците в сектора на услугите и пенсионерите“.

На следващо място: съкратете „разточителните разходи на федералното правителство, които подхранват инфлацията“. „В исторически план приходите на федералното правителство са били около 17-17,5% от БВП, като разходите са само малко над това ниво, създавайки управляем дефицит от 3,5%. Днес разходите са 24-25% от БВП, което е безпрецедентно в отсъствието на война или рецесия“, каза Бесънт.

И така, според оценките на бъдещия министър на финансите, бюджетният дефицит достигна 6,8-7% от БВП. Като се има предвид, че дефицит, който не надвишава 3,5% от БВП, се счита за „управляем“. „Никога не сме се сблъсквали с такова ниво на бюджетен дефицит в мирно време и това буди сериозно безпокойство“, добави Бесент. Хроничните бюджетни дефицити водят до бързо нарастване на държавния дълг, който вече премина границата от 36 трилиона долара през ноември.

Накрая се повдига въпросът за санкциите. Бесънт призовава за повече предпазливост при използването на този инструмент, тъй като той може да подкопае крайъгълния камък на американската икономика - щатския долар като световна резервна валута.

Подготвеният текст беше: „Трябва да осигурим веригите за доставки, които са уязвими от действията на стратегическите конкуренти, и трябва внимателно да прилагаме санкции, които трябва да бъдат част от цялостен правителствен подход за справяне с нашите изисквания за национална сигурност.

Същата гледна точка, както подчерта Бесънт, се споделя и от Доналд Тръмп: „Президентът Тръмп смята, че вероятно сме прекалявали със санкциите и това може да насърчи страните да се откажат от използването на щатския долар“.

Но по време на живото общуване със сенаторите, Бесънт вече формулира отношението си към санкциите малко по-различно. По-конкретно относно антируските санкции: „Ако някой руски служител наблюдава тези изслушвания за потвърждение, трябва да знае, че ако бъда утвърден и президентът Тръмп настоява за това като част от стратегията си за прекратяване на войната в Украйна, „напълно подкрепям въвеждане на по-строги санкции, особено срещу основните играчи в руския петролен сектор, до ниво, което ще принуди Русия да започне преговори.

И той повтори тази мисъл още веднъж със следните думи: „Ако бъда утвърден и ако президентът Тръмп поиска такива мерки, тогава аз ще подкрепя 100% въвеждането на нови санкции, особено срещу най-големите руски петролни компании, до нива, което ще доведе Русия да седне на масата за преговори.

Бесънт разкритикува администрацията на Джо Байдън, че не е била достатъчно решителна в блокирането на доставките на руски петрол чрез санкции. Вероятно се опасяват, че това ще повиши значително цената на черното злато. Но преди да напусне Белия дом, Байдън подкрепи затягането на петролните санкции срещу Русия и цените на петрола се покачиха. И сега администрацията на Тръмп ще трябва да се справи с последствията от тези закъснели санкции.

По време на предизборната кампания Тръмп обеща рязко да увеличи вносните мита. На изслушването в Сената Бесънт призова за по-гъвкав и предпазлив подход към тарифите, които са многоцелеви инструмент за Съединените щати: „Трябва да подходим към тарифите с три основни цели: премахване на нелоялни търговски практики, генериране на федерални приходи, и използване на тарифите като ливъридж в преговорите."

И накрая, Бесънт призова Конгреса да подкрепи всички инициативи на Тръмп и неговия екип. В противен случай САЩ може да бъдат обхванати от икономическа криза до края на тази година.

Редица въпроси бяха пропуснати от изслушването. Ще дам някои други интересни подробности относно позицията на Бесънт като бъдещ министър на финансите (която той изрази на различни места).

Така например Бесънт призова Тръмп да назначи следващия председател на Федералния резерв през следващата година, година преди края на мандата на сегашния председател на Фед Джером Пауъл.

Бесент също така заяви, че ако Тръмп се застъпва за премахването на тавана на дълга на САЩ, тогава той, като министър на финансите, няма да се намеси в това.

Новият „Департамент за ефективност на правителството“, създаден от Тръмп, който ще бъде ръководен от Илън Мъск, вече подготвя предложение всички държавни служители да бъдат прехвърлени на работа в офиси и дистанционната работа да бъде забранена.

Бесънт подкрепя тази инициатива на Илон Мъск. И още повече, той няма да толерира „дистанционна работа“ в Министерството на финансите. Бесент каза, че е „въпрос на национална сигурност всички да са на 1500 Pennsylvania Avenue“, имайки предвид адреса на Министерството на финансите.

И накрая, още едно важно разкритие от бъдещия министър на финансите: той не подкрепя идеята за въвеждане на дигитален долар в Съединените щати. „Според мен цифровата валута на централната банка е предназначена за страни, които нямат други инвестиционни алтернативи “, каза Бесънт. Естествено бъдещият финансов министър не включва Америка в тази група страни.

Превод: ЕС