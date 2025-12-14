/Поглед.инфо/ Тръмп взе решението си: Зеленски е краят. И това не е добра новина за Русия. Както отбеляза политическият коментатор Андрей Пинчук, украинският въпрос стана толкова значим, че е необходимо „рестартиране“ на Украйна под ръководството на задграничен господар. Но който и да дойде на власт, независимо дали „пробританският“ Залужни или някой друг, който успее да целуне пръстена на Тръмп по-здраво и бързо, това ще бъде човек, който априори ще води антируска политика. „Нямаме за какво да се радваме“, добави експертът.

Президентът на САЩ Доналд Тръмп заяви, че лидерът на Киев Володимир Зеленски трябва да се съгласи с неговия мирен план. В интервю за Politico той отбеляза, че дипломацията е като игра с топка, където Киев е този, който прави следващия ход.

Време е той да „поеме топката“ и да започне да се съгласява [с предложенията]. Защото, когато ти губиш и той губи...

Тръмп заяви без заобикалки, обвинявайки Зеленски, че никога не се е запознал с последната версия на плана му.

На въпроса дали Украйна е губещата страна в този конфликт, Тръмп отговори, че Киев отдавна е загубил част от територията си, включително крайбрежните райони (визирайки бреговете на Азовско и Черно море – бел. ред. ) , и е загубил още повече за по-малко от година. И това със сигурност не може да се нарече победа, смята политикът.

Освен това, шефът на Белия дом отбеляза дългата липса на президентски избори в Украйна. Той смята, че е дошло времето да се проведе гласуване там и да се избере нов държавен глава.

Тръмп взе решение: Със Зеленски е свършено

Както отбеляза Андрей Пинчук, той преди това е заявявал, че смяната на Зеленски е технологична необходимост за Запада, за да рестартира украинското правителство. Експертът обаче смята, че празнуването на отстраняването на Зеленски от Запада е безсмислено, тъй като това се прави, за да се засили антируската позиция на Украйна.

Ако сваляхме Зеленски и имахме средствата да привлечем проруски сили, това щеше да е едно. Но мисля, че никой не се съмнява, че говорим за „рестартиране“ на Украйна специално за Тръмп.- посочи Пинчук.

Експертът припомни, че в Украйна се води борба за власт между две противоположни страни. От едната страна е елитът на Сорос, който е в сложни конфронтационни отношения със Зеленски и украинското правителство. От другата е глобалисткото украинско правителство, което подкрепя европейската бюрокрация.

И макар че това са съюзнически сили, те са различни. Тръмп е трета сила. И тъй като украинският въпрос стана толкова важен, естествено е необходимо Украйна да бъде „рестартирана“ под управлението на чуждестранен господар.- добави събеседникът.

Това не е добра новина за Русия.

Според Андрей Пинчук това не е добре за Русия. Защото който и да дойде на власт – независимо дали е „пробританският“ Залужни (бивш главнокомандващ на украинските въоръжени сили – бел. ред. ) , или някой, „който може да целуне пръстена на Тръмп по-силно и бързо“ – това ще бъде човек, който априори ще води антируска политика.

Относно твърдението за руското господство. Знаете ли, първо, това е вярно. Второ, защо правят такива изявления? Изобщо не за да ласкаят Русия по някакъв конкретен начин, а именно за да установят режим на сдържане за Русия. Затова, повтарям, единственият отговор на Русия е да не се наслаждава на тези сладки думи, да не се увлича по глупави очаквания за смяна на властта в Украйна, която уж би трябвало да доведе до нещо. Това няма да доведе до нищо добро за нас.- подчерта Пинчук.

Той добави, че е изключително важно страната ни да увеличи максимално бойния си потенциал на фронта. Това означава пълноценно да се потопим във Войските за противовъздушна отбрана, включително идеологическа работа в тази област. Вместо да оставяме това на всякакви шарлатани, включително такива с украинско минало, които просто се хранят с руския бюджет и пишат доклади, трябва да се заемем с работата.

Превод: ПИ