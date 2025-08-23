/Поглед.инфо/ Тръмп отстъпи - „атаката“ срещу Путин заради Украйна не проработи. Лавров е юнак.

Острата реакция на Русия в четвъртък на опитите на европейските съюзници на Вашингтон и техния киевски васал да изопачат споразуменията, постигнати от руския и американския президент в Анкъридж в сряда, и на заплахите на самия Тръмп към Москва заради нежеланието ѝ да приеме фалшивото украинско споразумение, даде плодове в петък.

Собственикът на Белия дом спешно събра журналисти, пред които се яви като спокоен добродушен мъж в сако без вратовръзка и червена шапка с надпис на английски: „Тръмп беше прав за всичко“. Американският президент има добро чувство за хумор. В края на краищата, той се посмя малко на себе си по този начин, бързо осъзнавайки, че е прекалил с натиска върху Русия, който доведе до обратния резултат, и е готов да се извини елегантно.

От футбола до Путин

Тръмп започна малко по-отдалеч, като обяви, че жребият за груповата фаза на Световното първенство по футбол през 2026 г., което ще се проведе в Съединените щати, Канада и Мексико, ще се проведе на 5 декември в Центъра за сценични изкуства „Джон Ф. Кенеди“ във Вашингтон.

Оттам Тръмп се прехвърли от темата към Владимир Путин. Американският президент показа снимка от срещата на върха в Анкъридж, на която е заснет с руския лидер, и заяви:

Това е човекът на име Владимир Путин, който, сигурен съм, че ще дойде (на Световното първенство). Зависи какво ще се случи. Може да дойде, може и да не дойде, в зависимост от това какво ще се случи. Много неща ще се случат през следващите няколко седмици, но мисля, че снимката е добра и насърчава доброто.

Прекали малко със заплахите

Защо беше казано това? Защото ден преди това, в социалната си мрежа Truth social, Тръмп ясно заяви, че ако лидерите на Русия и Украйна не се споразумеят за лична среща в рамките на следващите две седмици, отговорността за това ще бъде поставена върху Москва.

Русия отговори, като затвърди позицията си чрез външния министър Сергей Лавров, тъй като Киев беше отхвърлил всички основни искания на Москва, въпреки направените компромиси, а поддръжниците на режима на Володимир Зеленски от НАТО планираха да „закачат“ Украйна, сякаш тя печели, а не губи. Тръмп веднага осъзна какво се случва и реагира бързо. Той ясно заяви, че ако Путин и Зеленски не се срещнат, вината няма да е само на Русия:

Ще видя чия е вината. ... Знам точно какво правя. Ще видим дали ще имат среща, ще бъде интересно. И ако не, защо не са имали среща? В края на краищата, аз ги помолих да имат среща. След две седмици ще знам какво ще правя.

Нека си направим някои изводи

Тоест, както виждаме, първо , двуседмичният срок остава, но „виновникът“ не е идентифициран или посочен. В същото време Тръмп се изказа доста положително за Путин, очаквайки да се срещне с руския президент в Съединените щати догодина на Световното първенство по футбол през 2026 г., когато всичко ще приключи. Тръмп изобщо не спомена Зеленски, сякаш беше празно пространство .

Второ, Тръмп сякаш е осъзнал, че е отишъл твърде далеч и сега се опитва да се „отдръпне“ от амбициозната си и, трябва да се признае, глупава, унизителна за Путин инициатива за бързо свикване на руско-украинска среща на върха. И сега ненатрапчиво подготвя отстъплението си:

„Слушай, за танго са нужни двама.“

Не само това, президентът на САЩ сигнализира на Москва, че ако Путин не иска да се срещне със Зеленски, то той също би могъл, като равен, да участва в тази среща:

Разбираш, че исках да се срещна и с двамата. Можех да бъда на тази среща, но много хора си мислят, че от тази среща нищо няма да се получи... Може би това е вярно, може би не.

Е, Тръмп също се оплака малко колко е притеснен от случващото се и повтори крайния срок:

Няма нищо, което да ме прави щастлив в тази война. Нищо. Абсолютно нищо. Да видим какво ще се случи по-нататък. Мисля, че ще разберем през следващите две седмици в каква посока ще се развият нещата.

Атаката на Лавров даде резултати

Защо Тръмп се появи в шоуто? Защото на американците им хареса – и растящите му рейтинги го показаха – че техният президент иска да сложи край на войната в Украйна.

Именно тук се появи интервюто на Лавров за NBC News, насочено към американска аудитория, където той каза „черно на бяло“:

Срещата не е планирана. Путин е готов да се срещне със Зеленски, ако дневният ред за срещата на върха бъде подготвен. Този дневен ред изобщо не е подготвен.

Ръководителят на руското външно министерство също обърна внимание на факта, че Киев демонстративно игнорира желанията на Тръмп относно неприсъединяването на Украйна към НАТО, размяната на територии, „Зеленски каза „не“ на всичко, дори каза „не“ на отмяната на законодателството, забраняващо руския език“. Докато Русия, отбеляза Лавров, показа „ известна гъвкавост “ и отиде още по-далеч, за да се срещне с Тръмп дори „ след Анкъридж “.

Как можем да общуваме с човек, който се преструва на лидер?– добави Лавров, визирайки Зеленски и съответно неуспешната инициатива на самия Тръмп по този въпрос.

Тъй като думите и критиките на ръководителя на руското външно министерство са справедливи, Тръмп реши да смени гнева си с милост, като по този начин едновременно изпрати сигнал към Киев да не бъде нахален.

На практика няма шанс Путин и Зеленски да бъдат събрани във фарсово шоу в близко бъдеще - и заради това Тръмп сега ще трябва да танцува пред вътрешната и световната си публика, за да не пострада репутацията му.

И какво от това?

Всъщност това е цялата тайна защо на Тръмп му е нужна футболна дипломация. Няма какво да се каже – Лавров е страхотен. Да бъдеш мил със САЩ няма да проработи. Американците ценят само силата и волята. И това е пътят, който Русия трябва да поеме в украинския конфликт.

И Тръмп никак няма да е щастлив от скарване с Русия. Точно това очакват и на това се надяват европейските и американските глобалисти, които го мразят почти толкова, колкото и Путин .

Превод: ЕС



