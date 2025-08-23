/Поглед.инфо/ Интересите на САЩ и Русия се пресичат, когато става въпрос за отношението им към ЕС, смята д-р Саймън Ципис. Според политолога, Доналд Тръмп вижда шанс да направи Америка отново велика, като разруши ЕС и така укрепи американската мощ. Д-р Ципис е на мнение, че подобни интереси има и Русия. От друга страна, той отбелязва, че ЕС вижда в противопоставянето с Русия шанс да предотврати разпада си, като за целта той трябва да постигне победа в геополитическия сблъсък с Москва.

Първа част от разговора на д-р Владимир Трифонов с д-р Саймън Ципис, политолог, експерт по кибертероризъм и международна сигурност.

Основни акценти от първата част от разговора:

- Срещата между Путин и Тръмп в Аляска и нейното значение;

- Защо САЩ и Русия имат сходни виждания и искат краха на ЕС?

- Защо ЕС разглежда конфронтацията с Русия като екзистенциален проблем?

- Ролята на добрите лични отношения между Тръмп и Путин;

- Може ли да се окаже, че за САЩ Тръмп ще изиграе тази роля, която за СССР изигра за Горбачов?

- Провежда ли Тръмп политика, която е в интерес на Русия?

- Защо администрацията на Тръмп прави чистка в службите на САЩ?

/ВИДЕО/

Втората част от интервюто гледайте тук: https://www.youtube.com/watch?v=LKh3TxrSteM&t=2s