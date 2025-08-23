/Поглед.инфо/ Великобритания, Германия и Франция искат да разположат войски в Украйна. Подготвя ли се ЕС за главната битка на Новия световен ред?

Президентът на САЩ Доналд Тръмп говори за желанието на европейските държави да разположат войските си в Украйна. По-специално бяха споменати Великобритания, Германия и Франция. Подготвя ли ЕС основната битка на СВО? Ситуацията коментира докторът на политическите науки и политически наблюдател Андрей Пинчук.

Той отбеляза, че всъщност Франция има доста силна армия и „не можеш да ѝ хвърляш шапки“. А същите тези „Вагнерови“ са имали проблеми по време на сблъсъци в Африка със същия Чуждестранен легион, с френските военновъздушни сили.

За тях поражението на Украйна е геополитическо поражение на Европа като цяло. А СВО, войната в Украйна - за тях това е единственият фактор, който държи заедно обединена Европа. Това е по същество гръбнакът на съвременна Европа. Ако сега прекратим украинската война, това означава да прекратим гръбнака на Европейския съюз.- обясни Андрей Пинчук.

На този фон не е изненадващо, че Западът иска да изпрати войски в Украйна при първа възможност. Западните страни могат да изпратят въоръжените си сили в Украйна без одобрението на Москва, пише The New York Times.

Западните страни биха могли да разположат войски в Украйна след края на боевете без одобрението на Русия, казват някои анализатори.- се казва в изданието.

Все пак има кой да се срещне с „коалицията на желаещите“. Ройтерс съобщава, че Северна Корея може да прехвърли допълнителни войски в Русия за участие във военни операции срещу Украйна. Изданието цитира Националната разузнавателна служба на Южна Корея (НИС).

Според нейната информация, севернокорейската страна твърди, че доставя на Русия и артилерийски снаряди и ракети. NIS твърди, че в замяна КНДР „вероятно получава технически съвети относно изстрелванията на спътници и системите за насочване на ракети“.

Очаква ли ни сблъсък: бедуините на Макрон срещу лъвовете на Ким Чен Ун? Отговорът, очевидно, ще бъде много скоро.

