/Поглед.инфо/ Уважаеми читатели, Виктор Орбан написа писмо до Доналд Тръмп, в което го информира за украинската бомбардировка и разрушаване на тръбопровода "Дружба", което лиши Унгария и Словакия от получаване на нефт.

Видяхме светкавичната реакция на президента Тръмп, който собственоръчно написа с легендарната си писалка, че е много ядосан от този факт и счита Орбан за изключителен приятел.

По повод драмата, неслучайно последва писмо до Зеленски от Младежкия клуб на Републиканската партия в Ню Йорк. Това е най-големият и най-тръмпистки младежки клуб в Америка! И понеже знам, че в България, телевизиите на Сорос - Нова и БТВ, няма да съобщят и покажат това, ето какво написаха младите тръмписти на Зеленски:

“Чуждестранни армии, финансирани от САЩ трябва да разберат, че не могат да действат безнаказано.

Киевският режим, който управлява Украйна, унищожи нефтопровода "Дружба", като по този начин прекъсна единствените доставки от суров петрол до Унгария и Словакия.

Строго погледнато, атака срещу енергийни доставки на два съюзника от НАТО би било достатъчно, за да се задейства член 5 от Договора за НАТО. Америка има задължение да защити своите съюзници със смъртоносна военна сила.

В ерата "Америка на първо място“, Младежкия Републикански клуб на Ню Йорк счита, че тази атака трябва да накара САЩ напълно да преосмисли подкрепата си за режима на Зеленски

Ако Зеленски продължава да провокира конфликт с НАТО, скоро ще се окаже без съюзници и приятели! Нямаш визитка, Зеленски!“.

Младите републиканци написаха още, че Будапеща е много по-близка до националните интереси на Америка от Киев, а Виктор Орбан е много по-голям приятел на Тръмп от Зеленски.