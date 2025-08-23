/Поглед.инфо/ ЕС вероятно ще продължи да опитва да влияе на хода на преговорите за мир в конфликта между Русия и Украйна, но основната дума за разрешаването му ще имат Москва и Вашингтон, смята д-р Саймън Ципис. Според експерта не бива да се изключва напълно и изпращането на миротворци в Украйна, както и евентуална пряка среща между президентите Зеленски и Путин, но не е ясно доколко сегашният лидер на Украйна е легитимен, за да подпише каквото и да е споразумеине с Русия, затова д-р Ципис допуска, че е много вероятно скоро той да се оттегли от политиката.

Втора част от разговора на д-р Владимир Трифонов с д-р Саймън Ципис, политолог, експерт по кибертероризъм и международна сигурност.

Основни акценти от втората част от разговора:

- Защо войните се започват от политиците, а губещите от тях са обикновените хора?

- Срещата на Тръмп с евролидерите и Зеленски в Белия дом;

- Кои европейски лидери отидоха в САЩ, за да подкрепят Зеленски в разговора му с Тръмп?

- Защо ролята на Италия в Европа ще се увеличава?

- Ще има ли европейски „миротворци“ в Украйна?

- Ще опита ли Дълбоката държава да осуети преговорите за мир в Украйна?

- Възможна ли е среща между Путин и Зеленски?

