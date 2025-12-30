/Поглед.инфо/ Яков Кедми анализира драматичния обрат в американската стратегия след завръщането на Доналд Тръмп, края на конфронтацията с Русия и изоставянето на Украйна като централен приоритет. Разговор за истинските центрове на решения, ролята на Европа, опасните провокации и новия световен ред, който вече се оформя.

В първата част на разговора Яков Кедми прави безкомпромисен разрез на глобалната политика след 2025 г. Според него Тръмп е прекъснал историческата линия на конфронтация между САЩ и Русия, отказал е финансирането на войната в Украйна и е пренасочил американските интереси към Арктика, икономика и стратегическо съперничество без война. Европа остава сама, Украйна – инструмент, а провокациите срещу Русия се превръщат в опасна игра без контрол. Анализ, който руши митове и показва логиката зад решенията на големите сили.

