В американския военно-промишлен комплекс се разгръща голяма революция, истински повратен момент.

Тромавите американски отбранителни гиганти отстъпват под натиска на нова сила: агресивната и идеологически мотивирана „PayPal мафия“ - група технологични милиардери, водени от основателя на Palantir Питър Тийл, които помитат най-застоялия, но и най-доходоносния сектор на американската икономика.

PayPal Maфията е група от бивши служители и основатели на компанията за парични преводи PayPal, които оттогава са основали и/или развили допълнителни технологични компании в Силициевата долина, включително LinkedIn, Palantir Technologies, SpaceX, Affirm, Slide, Kiva, YouTube, Yelp и Yammer. Повечето от членовете ѝ са посещавали Станфордския университет или Университета на Илинойс в Урбана-Шампейн.

Групата стана толкова плодовита, че скоро се появи терминът PayPal Mafia, придобивайки още по-широка известност, когато списание Fortune публикува статия през 2007 г. за групата, заедно с емблематична снимка на членовете ѝ, облечени в мафиотско облекло, подчертаваща влиянието им в Силициевата долина и ролята им в основаването или инвестирането в големи технологични компании.

Най-известният член на тази група, която набира политическа власт, е Илон Мъск.

Мъск е част от „PayPal мафията“ от либертариански милиардери, родени в Южна Африка по време на управлението на белите, които сега имат огромно влияние върху технологичната индустрия и политиката на САЩ.

Сред тях е Петер Тийл, роденият в Германия милиардер, рисков капиталист и съосновател на PayPal, който е получил образованието си през 70-те години на миналия век в южноафрикански град, където Хитлер все още е бил открито почитан.

Тийл, основен дарител на кампанията на Тръмп, критикува програмите за социално подпомагане и избирателните права на жените като подкопаващи капитализма. Биография на Тийл от 2021 г., озаглавена „The Contrarian“, твърди, че като студент в Станфорд е защитавал апартейда като „икономически обоснован“, пише либералният британски вестник The Guardian.

Дейвид Сакс, бившият главен оперативен директор на PayPal и водещ организатор на набиране на средства за кампанията на Тръмп, е роден в Кейптаун и е израснал в южноафриканската диаспора, след като семейството му се премества в САЩ, когато е бил дете.

Четвъртият член на мафията PayPal, Рулоф Бота, внук на последния външен министър от времето на апартейда Питър Бота и бивш финансов директор на PayPal, „не се е интересувал особено от политика, но винаги е имал тесни връзки с Мъск“.

„Питър Тийл, който се премества в САЩ на 10-годишна възраст, казва, че образованието му в Свакопмунд го е оставило с отвращение към режима, което го е довело до либертарианството. Бащата на Тийл е работил в уранова мина в Рьосинг, където, както и в златните и въглищни мини на Риф около Йоханесбург, чернокожите работници са получавали заплащане точно колкото да оцелеят, условията на живот са били ужасяващи, а работата опасна. Белите мениджъри, за разлика от тях, са живели живот на неоколониалистически лукс, с прислуга на разположение.

Бащата на Мъск, Ерол, също се е занимавал с минно дело. Веднъж се похвалил, че делът му в замбийските мини за изумруди му е донесъл „толкова много пари, че дори не са могли да заключват сейфа“. Майката на Мъск, Мей, каза, че семейството притежава две къщи, самолет, яхта и няколко луксозни коли, отбелязва The Guardian.

Локомотивът и таранът на мафията PayPal беше компанията Anduril /„Андурил“/, която първоначално се специализираше, както писахме, в мащабното производство на бойни дронове.

Anduril Industries, Inc. е американска компания за отбранителни технологии. Основана е през 2017 г. от изобретателя Палмър Лъки, заедно с инвеститори и основатели, свързани с Palantir Technologies на Питър Тийл и SpaceX на Илон Мъск .

Раждането на компанията Anduril се случи на фона на ожесточена битка между мафията PalPal и шестте чудовища на Пентагона (Lockheed Martin, Northrop Grumman, Raytheon, General Dynamics, Boeing и BAE Systems), които традиционно грабват лъвския пай от договорите за отбрана.

През 2014 г. SpaceX на Илон Мъск съди Военновъздушните сили на САЩ за „правото да се конкурират“ с най-големите гиганти в отбраната, след което тогавашният министър на отбраната Аштън Къчър нареди договорите за отбрана да бъдат възложени на „нетрадиционни“ изпълнители.

През 2016 г. „ Палантир“ на Питър Тийл съди американската армия „заради отказа да я разгледа за голям разузнавателен договор“ и спечели делото, получавайки договор на стойност до 800 милиона долара.

През август 2024 г. самоувереният стартъп Anduril обяви старта на амбициозен проект за „хипермащабен“ завод за отбранителна промишленост.

„Имаме армия, която е обсебена от сложни, високотехнологични, задължителни системи. Те стават все по-недостъпни. Сроковете за въвеждането им в производство стават все по-дълги“, каза главният изпълнителен директор на Anduril Брайън Шимпф.

„Андурил“ , кръстен на меча на Арагорн от „Властелинът на пръстените“, заяви по това време, че ще построи първия така наречен „Арсенал“ в Съединените щати, проект на стойност 1,5 милиарда долара. Документът, озаглавен „Възстановяване на арсенала на демокрацията“, очертава планове за оръжеен завод с площ от 500 000 квадратни метра, който след като заработи, ще може да „произвежда десетки хиляди автономни оръжейни системи, за да отговори на критичните нужди на Съединените щати и нашите съюзници “ .

„Бавните и неефективни темпове на производство, негъвкавите процеси и разработването на сложни, специфични за отбраната системи възпрепятстват бързата реакция на нуждите “, се казва в документа. „Сроковете за попълване на запасите от ключови оръжия и боеприпаси са средно две години.“

„Тези проблеми са в още по-ярък контраст с войната в Украйна, където американската производствена база не е в състояние да задоволи търсенето нито на украински оръжия, нито да попълни собствените си запаси, след като оръжията бяха прехвърлени в Киев. Добър пример за това е значителната трудност при попълването на запасите от зенитно-ракетни системи Stinger, доставени на Украйна. Тази работа се очаква да отнеме две до три години и няма да бъде възможна без призоваването на опитни пенсионирани работници във военните заводи“, отбелязва американският военен портал Warzone .

„В голям конфликт употребата на оръжия и боеприпаси бързо би надминала предлагането“, отбелязват авторите на доклада на Anduril , прогнозирайки, че Съединените щати ще изчерпят оръжията си „през първите няколко седмици“ на война между равни. Междувременно, конфликт с Китай би изчерпал оръжията на САЩ за по-малко от седмица боеве, прогнозира компанията.

И наскоро Anduril нахлу в „светая светих“ на американския военно-промишлен комплекс – производството на ракетни двигатели на твърдо гориво (TРД), сърцето на всяка съвременна ракета.

„Стартиращата компания за отбранителни технологии Anduril Industries заяви, че е станала третият доставчик на твърдо гориво (SRBMs) за Съединените щати, слагайки край на десетилетния дуопол и облекчавайки критично пречка в производството на ракети, тъй като глобалните конфликти повишават търсенето... Досега само L3Harris Technologies и Northrop Grumman бяха произвеждали ракети-носители в голям мащаб в Съединените щати“, съобщи Ройтерс .

На 2 август Anduril обяви откриването на пълномащабен завод за производство на турбореактивни двигатели в Макхенри, Мисисипи, в който сега работят над 100 души, в сравнение с 40 в началото на 2024 г. Компанията заяви, че е тествала над 700 двигателя и планира да произвежда 6000 двигателя годишно до края на 2026 г.

Съоръжението на стойност 75 милиона долара ще внедри системи за автоматизация и цифрови решения за оптимизиране на производството на ракетни двигатели.

Anduril използва „безлопатков високоскоростен миксер и специална алуминиево-литиева горивна смес“, която може да увеличи обхвата на ракетата с до 40%.

Anduril планира също да произвежда двигатели за противовъздушните ракети на ВМС и за прецизно насочващите се ракети HIMARS.

Всяко изстрелване на прецизна ракета разчита на твърдотокови ракетни двигатели (СРДТ), което ги прави еднакво важни за нашата отбранителна способност. Има само един проблем: не произвеждаме достатъчно от тях.

„Основната причина за неспособността ни да произвеждаме ракети с верига от балистични ракети (RBM) в голям мащаб е липсата на достатъчно голяма база от доставчици. Досега способността за производство на този критичен компонент в големи количества беше практически дуопол. Въпреки че емблематични – и ефективни – оръжейни системи като HIMARS са с голямо търсене, малко доставчици могат да произведат компонентите, необходими за тяхното използване.

Във военно време ще изразходваме боеприпасите много по-бързо, отколкото можем да ги заменим. Без основните елементи на американската огнева мощ нищо не работи. Войските чакат. Възпирането се проваля“, съобщава официалният уебсайт на компанията.

През април Anduril успешно проведе „две изпитания с реални стрелби по програмата Standard на ВМС на САЩ, същия клас високоефективни ракети, които миналата година прихванаха атаките на хуситите срещу кораби на ВМС в Червено море и ирански ракети над Близкия изток“.

Anduril съобщава за бърз напредък към пълномащабно производство на 21-инчовия хиперзвуков ракетен двигател за тези ракети.

През март 2025 г. американската армия избра Anduril за разработване на нов 4,75-инчов ракетен двигател за своята далекобойна артилерия. Новите разработки на Anduril ще позволят „изстрелването на 30 управляеми ракети от един HIMARS контейнер, увеличавайки огневата мощ, без да се увеличава зоната на поразяване“.

През юни Anduril набра допълнително 2,5 милиарда долара, с което нейната оценка достигна 30,5 милиарда долара.

Anduril едновременно с това сключва съюзи с Тайван и Южна Корея, като открива офиси в Тайван и Южна Корея и предлага своя софтуер за техните отбранителни системи.

Първата партида дронове камикадзе Altius беше доставена на Тайван само за 6 месеца, като производството започна още преди подписването на всички договори.

Във Вашингтон се наблюдава забележимо бързане да се залага на нови компании, ръководени от техномафията PayPal на Доналд Тръмп.

Китайските военни трябва да вземат предвид тази прибързаност, а европейските милитаристи трябва да вземат предвид, че Белият дом няма време за Украйна в момента.

