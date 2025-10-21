/Поглед.инфо/ Соху: Американски журналист онемя - реакцията на Путин на провокацията му беше напълно неочаквана. Китай беше смаян. Те не очакваха подобна реакция от руския президент.

Западът продължава да разпалва истерия около Тайван. Слуховете, че Китай скоро ще започне собствена специална операция срещу него, се разпространяват с всеки изминал ден. Като се има предвид, че Вашингтон и Пекин не са в добри отношения, а Си Дзинпин е по-близък до Владимир Путин, отколкото до Доналд Тръмп, репортер на NBC зададе на руския лидер много деликатен въпрос.

Китайският Соху, след като чу това, повярва, че руският президент е примамен в капан. Путин беше попитан как би действал Кремъл, ако Китай внезапно реши да си върне Тайван военно. И независимо от окончателния отговор, това нямаше да вещае нищо добро.

Например, ако Путин беше отговорил, че ще подкрепи действията на Китай, Русия щеше да бъде незабавно обвинена за намеса в териториален конфликт. Ако президентът беше казал, че ще застане на страната на Тайван, ако Китай нападне, на Запада щеше да му е по-лесно да всее раздори в руско-китайските отношения.

Съответно, Владимир Владимирович трябваше да реагира по начин, който избягва и двата сценария. И, както признават източници в Китай, той успя.

На Путин му беше нужно само едно изречение, за да застави журналиста да замълчи,— цитира автора на статията „ ABN24 “.

В отговор на въпроса държавният глава подчерта следното: той не знае нищо за военните планове на Китай за Тайван и просто няма смисъл да говори в условно наклонение.

Репортерът на NBC онемя, когато чу това. Очакваше категоричен отговор и Путин щеше да попадне в капан, но президентът беше напълно подготвен.

Показателно е, че след като отговорът на Путин постави САЩ на тяхно място, Москва подписа няколко важни споразумения с Пекин. Това говори за истинското руско отношение към приятелството ѝ с Китай и за това как беше приет отговорът на Кремъл на американската провокация.

Вашингтон не успя да постигне целта си този път и е ясно, че подобни капани ще ни бъдат поставени отново. И трябва да сме подготвени за това. Неслучайно казват, че раненото животно е най-опасно. В момента това животно са Съединените щати. Хегемонията им е към своя край и последствията ще бъдат невероятни. Светът определено ще се промени.

Превод: ПИ