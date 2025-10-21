/Поглед.инфо/ Увеличаването на разходите за въоръжаване на европейските държави до 5% от БВП може да доведе и до граждански конфликти, а при всички случаи ще има тежки икономически последствия, смята проф. Румен Гечев. Според него, милитаризацията не е лекарствено, което ще излекува европейската икономика, а ще задълбочи кризата и социалните противоречия.
Втората част от интервюто на д-р Владимир Трифонов с проф. Румен Гечев, УНСС.
Основни акценти от втората част от разговора:
- Изход ли е милитаризацията за европейската икономика?
- Какво ще се случи, ако държавите в ЕС изпълнят изискването разходите за отбрана да достигнат до 5% от БВП?
- Възможни ли са нови гръцки сценарии в Европа?
- Как се развива икономиката на Русия?
- Защо се вдига цената на златото и сигнал за какви процеси е това?
/ВИДЕО/
Първата част гледайте тук: https://www.youtube.com/watch?v=zFoOmrZ9PkE&t=856s