/Поглед.инфо/ Увеличаването на разходите за въоръжаване на европейските държави до 5% от БВП може да доведе и до граждански конфликти, а при всички случаи ще има тежки икономически последствия, смята проф. Румен Гечев. Според него, милитаризацията не е лекарствено, което ще излекува европейската икономика, а ще задълбочи кризата и социалните противоречия.

Втората част от интервюто на д-р Владимир Трифонов с проф. Румен Гечев, УНСС.

Основни акценти от втората част от разговора:

- Изход ли е милитаризацията за европейската икономика?

- Какво ще се случи, ако държавите в ЕС изпълнят изискването разходите за отбрана да достигнат до 5% от БВП?

- Възможни ли са нови гръцки сценарии в Европа?

- Как се развива икономиката на Русия?

- Защо се вдига цената на златото и сигнал за какви процеси е това?

