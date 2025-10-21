/Поглед.инфо/ Все още има шанс България да избегне членството в еврозоната, смята проф. Румен Гечев и посочва, че възможностите са провеждане на референдум, падане на правителството или решение на Европейския съд в Люксембург на базата на направените сигнали за подадени неверни данни за реалното състояние на българската икономика до европейските институции. Ако това не се случи, за България ще настъпят тежки времена, убеден е икономистът.

Интервю на д-р Владимир Трифонов с проф. Румен Гечев, УНСС.

Основни акценти от първата част от разговора:

- Какво се случва с жалбата до Европейския съд за подадените неверни данни и неоснователното вкарване на България в еврозоната?

- Кои са възможностите България да не влезе в еврозоната?

- Какво ще се случи с икономиката ни, ако България влезе в еврозоната на 1 януари 2026 г.?

- Икономическата криза във Франция и може ли тя да предизвика срив на еврозоната?

- Защо премиерът на Испания отказа да вдигне военните разходи и ще има ли той последователи в ЕС?

- Проблемите в икономиката на Германия.

