/Поглед.инфо/ Американско-китайското напрежение във връзка с Тайван, островната територия, която Пекин смята за отцепила се провинция на Народната република, започна да ескалира малко след инаугурацията на Джо Байдън през януари, като двете страни разгърнаха военноморска и въздушна сила в района в демонстрации на сила.

Корабът "Джон Фин", управляван ракетен разрушител от клас "Арлей Бърк", премина през Тайванския проток в сряда, съобщи 7-ият флот на флота.

Службата за връзки с обществеността на 7-ми флот определи разполагането като „рутинен транзит“, проведен „в съответствие с международното право“, и го нарече демонстрация на „ангажираността на Съединените американски щати към свободен и отворен Индо-Тихи океан“.

"Разрушител на 7-и флот преминава през Тайванския проток

Разрушителят с управляеми ракети от клас Арлей Бърк ДЖон Фин (DDG 113) проведе рутинен транзит на Тайванския пролив на 10 март (местно време) в съответствие с международното право", написаха в Туитър от Седми американски флот.

7-ми флот също обеща, че американската армия ще „продължи да лети, да плава и да работи навсякъде, където международното право позволява“.

В свързано развитие военноморските сили съобщиха в четвъртък, че USS Curtis Wilbur, друг есминец от клас Arleigh Burke, е преминал Източнокитайско море на фона на разгръщането му в западната част на Тихия океан.

Военните кораби от клас Арлей Бърк са въоръжени с множество оръжия, включително противокорабни ракети Харпуун, торпедота за борба с подводници и 90-клетъчна система за вертикално изстрелване, която може да носи ракети земя-въздух Томахоук, ракети Рим-66M земя-въздух и антибалистични ракети.

Плаването в сряда от страна на Джон Фин беше третото по рода си разполагане от инаугурацията на Джоузеф Байдън на 20 януари и идва на фона на ескалиращото напрежение между Вашингтон и Пекин заради острова.

Във вторник началникът на командването на индо-тихоокеанското командване на Съединените щати Филип Дейвидсън заяви пред законотворците от Вашингтон, че Китай може да планира да погълне Тайван в рамките на „следващите шест години“.

Той предупреди, че предполагаемото нарастващо военно втвърдяване на Китай в Азия рискува да създаде ситуация, която е „неблагоприятна ”към САЩ от гледна точка на сигурността.

Говорителят на китайското външно министерство Джао Лиджиян отхвърли твърденията на Дейвидсън по-късно през седмицата, обвинявайки „някои американци“, че използват „тайванския въпрос, за да се надъхват за военната заплаха на Китай“ като оправдание за увеличаване на собствените военни разходи и намеса на Америка в чужбина.

"Голямата чувствителност на тайванския въпрос"

Напрежението между Вашингтон и Пекин заради Тайван скочи в деня на инаугурацията на Джоузеф Байдън, като островът беше представен на церемонията по откриването за първи път, след като Съединените американски щати прекъснаха дипломатическите връзки с Република Китай (РК/т.е. Тайван) през 1979 г., в съответствие с придържането му към политиката „Единен Китай“.

Вашингтон продължава да поддържа неформални дипломатически, икономически и отбранителни връзки с Република Китай, която Китайската народна република счита за отцепила се територия, принадлежаща на Пекин.

На брифинга в сряда Джао призова Съединените щати да:

„Прекъснат дипломатическите връзки с Тайван и да спрат продажбите на оръжие". Както и да се въздържат от изпращане на:

„Фалшиви сигнали до протайванските сили за независимост, за да не подкопаят китайско-американските отношения“.

Седмица по-рано Дейвидсън призова администрацията на Байдън да поддържа продажбите на оръжия, като нарече американското оръжие „критично важно“ на фона на предполагаемото регионално военно натрупване на бойци, бомбардировачи и военни кораби на Народната република.

В началото на март министърът на външните работи Ван Й призова Байдън:

„Напълно да разбере високата чувствителност на тайванския въпрос и да се откаже от опасните практики на преминаване на границата и играта с огън“.

Отношенията между Китай и Съединените щати спаднаха до минимуми, невиждан от седемдесетте години по времето на Доналд Тръмп, като президентът на републиканците започна търговска война срещу Пекин заради предполагаемите му „нелоялни“ икономически практики.

По-късно Тръмп обвини Народната република, че позволява на пандемията от коронавируса да се разпространи по света.

Вместо да се стреми да отмени напрежението, администрацията на Байдън обеща да бъде също толкова твърда, обвинявайки Пекин в авантюризъм в Индо-Тихия океан, нарушенията на човешките права у дома.

Освен това, администрацията на Байдън повтори и твърденията на предходния кабинет на Тръмп за "нелоялни търговски практики". Китайските власти отрекоха твърденията и призоваха Вашингтон да не се меси в китайските дела.

Заедно с американските военни дейности, Тайван съобщи за ескалация на китайските военни полети в така наречената зона за идентификация на противовъздушната отбрана (ADIZ) през последните месеци.

Според съобщенията, ВВС на Народната освободителна армия разполагат десетки бомбардировачи, изтребители, разузнавателни и електронни военни самолети в региона на Тайванския проток през последните седмици.

Китай смята Тайван за отцепила провинция и се надява да види обединението на острова с Китайската народна република в даден момент в бъдеще.

Островът отдавна се управлява от наследниците на китайските националистически сили, избягали в Тайван след края на Китайската гражданска война през 1949 г. Въпреки че Пекин претендира за Тайван като своя територия, Тайпей официално претендира за целия континентален Китай, плюс Монголия и територии, принадлежащи на Русия, Таджикистан, Пакистан, Афганистан, Япония, Индия, Бутан и Бирма като свои. Република Китай е изключена от ООН през 1971 г., а седалището на ООН е прехвърлено на Народната република в Пекин.

Превод: СМ

