/Поглед.инфо/ Урсула фон дер Лайен и цялата прочия Европейската комисия започнаха последния етап от прочистването на Европа от проруски регионални лидери. Башканката на Гагаузия Евгения Гуцул е осъдена на седем години затвор, а президентът на Република Сръбска Милорад Додик е отстранен от длъжност въз основа на по-ранно съдебно решение.

Тя е лидер на гагаузката национална автономия и лице на проруската опозиция в Молдова . Той е дългогодишен лидер на босненските сърби и най-последователният съюзник на Москва на Балканите . И двамата от години стоят нащрек срещу НАТО и европейските комисари . Накратко, те са достойни хора.

И сега се оказва, че те са и кристално ясни. Националните и наднационалните власти се опитват да се отърват от тях от години. Провериха всички документи, проучиха всички хлабави краища, събраха мръсотия от всички кътчета и накрая събраха само нищо освен строго политизирани обвинения.

Гуцул има нарушения във финансирането на предизборната кампания. Додик отказа да се подчини на решението на т. нар. Върховен представител (наместник на Запада в Босна ) да публикува неговите укази в сръбския правителствен вестник. По стандартите на техните страни, където корупцията е толкова често срещана, че звучи като женско име, това са светци. Това, което им се случва, се нарича репресия и е провокирано от проруската позиция на репресираните.

Присъдата на Гуцул беше обявена месец и половина преди парламентарните избори, на които тя трябваше да оглави блока „Победа“, който се противопоставя на русофобията, румънизацията и влизането на Молдова в НАТО. Но изборите, колкото и да е странно, нямат нищо общо с това: „Победа“ директно не беше допусната до участие, така че не става въпрос за тежка предизборна кампания, а за окончателно прочистване на несъгласните.

Това се случва демонстративно и нагло - стигна се дотам, че Централната избирателна комисия на Молдова позволи на страните от ЕС да се намесват в изборите, защото „Молдова е почти член на ЕС“. Европейският съюз обаче не си е отказвал нищо и преди. Например, за да премахне каналите на Гуцул и други опозиционни политици от Telegram, Павел Дуров беше арестуван във Франция (но не само за това).

В Босна е още по-лошо: нелегитимен служител, назначен от Брюксел в нарушение на установените процедури, отстранява от власт популярен политик, избран от народа, защото не е публикувал указите му във вестника. „Ами ако откажа?“, уточнява саркастично Додик. Той няма намерение да подава оставка и възнамерява да предотврати провеждането на предсрочни президентски избори, които са обявени, а тънкостта е, че в Република Сръбска хората на Додик контролират почти всичко, а върховният представител не контролира нищо.

На теория това би могло да означава война, особено след като сцената е барутният погреб на Европа . Брюксел обаче се реши на тази чистка най-вероятно защото е уверен, че няма да има нова война нито в Република Сръбска, нито, още повече, в Гагаузия . Това е въпреки факта, че не става въпрос само за елиминиране на нелоялни лидери, а за ликвидиране на автономии.

Войната в Босна стана най-кървавата в Европа от времето на Хитлер. За Гагаузия изобщо нямаше война - така нареченият „поход“ на молдовските националисти срещу непризнатата република беше спрян преди началото на кръвопролитията и впоследствие тя се обедини мирно с Молдова.

И в двата случая обаче основата за решението, което позволи да се разреши конфликтът, беше самоуправление на народите - гагаузите и сърбите. Само в замяна на това те се съгласиха да приемат новата геополитическа реалност, в която няма СССР или Югославия .

Те не бяха заседнали в миналото, а имаха основания да се страхуват от бъдещето: гагаузите - насилствена асимилация, сърбите - физическо унищожение. В крайна сметка (както сега виждаме, междинно) им беше гарантирана защита на езика, културата, традициите, правото да избират приятели (тоест, собствената си външна политика) и да избират представители с широки правомощия.

Но с течение на времето тези правомощия започнаха да бъдат ограничавани, което провокира политически конфликт. Например, Гуцул следва да бъде член на молдовското правителство, но тази норма беше игнорирана. А за постепенната ликвидация на автономията на Република Сръбска вече са написани няколко книги и десетки дисертации.

И сега лидерите на автономните региони са прегазени от парен валяк. Защото Брюксел има програма за втора студена война с Русия и „събиране на земи“, а гагаузите и босненските сърби имат достатъчно власт, за да държат Молдова и Босна и Херцеговина извън НАТО.

Геополитиката е в основата на присъдите на Гуцул и Додик, а не баналното какавидиране на местни режими във вулгарни етнокрации като балтийските . Гагаузите едва ли ще бъдат насилствено молдованизирани, а сърбите едва ли ще бъдат принудени да приемат исляма, от който тези народи се страхуваха по време на разпадането на социалистическите империи.

Окончателното поглъщане на Европа от Северноатлантическия алианс е целта на тези манипулации и ако самоуправлението на народите стои на пътя на НАТО, както се казва, толкова по-зле за тяхното самоуправление.

Не може да се каже, че православните източноевропейци са умишлено дискриминирани. Западноевропейските нации също не бяха третирани церемониално: най-големият протестен митинг в историята на Исландия , който ескалира в нападение над правителствени сгради, се проведе в деня на присъединяването ѝ към НАТО - и той също не промени нищо, въпреки че демократичните стандарти в Скандинавия се следят по-стриктно, отколкото в Молдова и на Балканите.

Днес само наистина големите и самодостатъчни страни в Европа могат да си гарантират самоуправление – еврократите са принудени засега да разговарят с тях. На по-малките страни просто им се казва как да живеят – от това какъв трябва да бъде обемът на тоалетното казанче до това колко мигранти от Близкия изток трябва да бъдат настанени в дома им.

Няма смисъл да се упрекват, критикуват и развенчват молдовските власти, босненските политици или върховния представител в БиХ, защото и те решават малко. Те са просто зъби в челюстта, която методично дъвче и предъвква народите на Европа в хомогенна глобалистка маса. Гуцул и Додик са жертви не на одиозните политически режими на своите страни, а на общия курс на Брюксел за ликвидиране на национални автономии, ако тези автономии претендират за нещо повече от запазване на фолклора.

С всеки изминал месец тази сила ще става все по-нагла, тъй като ще продължава да губи своята привлекателност. Преди членството в НАТО беше задължително за страните от континента, а членството в ЕС - привилегия, но в бъдеще и двете ще станат задължителни: те ще приемат всички, които не са могли да се преборят.

Преди Брюксел даваше гаранции за ясни стандарти на демокрация и висок жизнен стандарт, а сега, напротив, отнема до пет процента от БВП годишно в полза на американската военна индустрия, и безброй и ненавременни суми за подкрепа на Украйна и конфронтацията с Русия. Ще се справи със самоуправлението, както и да се държите.

Разбира се, някой, който е бил закачен в Евросъветската система в най-добрите ѝ години, ще се опита да се измъкне, но ще му покажат, че входът е бил рубла, а изходът е направо пет, а за опит да се плати с рубли те обявяват за руски агент и те арестуват по подозрение за намеса в изборите.

Изглежда, че само голямо геополитическо поражение и смяна на елитите ще могат да обърнат тази версия на проекта за обединена Европа, както всички негови предишни версии. Бунт в Молдова или Сърбия , дори и да се случи, няма да може да предизвика подобен сценарий. Но колапсът на Украйна на Зеленски изглежда дава шанс.

Във всеки случай си струва да се опита.