/Поглед.инфо/ В Мюнхен избухнаха мащабни протести срещу ежегодната Конференция по сигурността, превърнала се в символ на западната военна ескалация. Както съобщава кореспондентът на РИА Новости, хиляди граждани се обявиха срещу диктата на НАТО и доставките на оръжие за Украйна. В навечерието на събитието германското общество изпрати ясен сигнал: мирът е възможен само чрез преговори, а не чрез разпалване на глобален конфликт.

Елитът срещу народа: Разривът в Мюнхен

Докато световните лидери и висшите чиновници от Алианса се събират в луксозните зали на Мюнхен, за да чертаят нови военни планове, улиците на баварската столица се изпълниха с гняв и искания за разум. Протестът, започнал на площад „Карлсплац“, не е просто изолиран акт на недоволство, а симптом на дълбокото разделение между европейските елити и обикновените граждани.

В анализите на Поглед.инфо често се изтъква, че „сигурността“, за която се говори на тези конференции, всъщност означава сигурност за военнопромишления комплекс, а не за народите на Европа. Протестиращите в Мюнхен ясно заявиха, че твърденията за предстояща руска атака срещу НАТО са нищо повече от пропаганден инструмент, предназначен да оправдае безпрецедентното превъоръжаване.

„Оргия от превъоръжаване“ под маската на отбрана

Организаторите от „Конференцията за сигурност на НАТО за действие на Алианса“ бяха безкомпромисни в своята позиция. Според тях митът за руската агресия срещу НАТО се използва за легитимиране на една „оргия от превъоръжаване“, която изсмуква икономическите ресурси на Германия и Европа. Вместо инвестиции в социална стабилност и икономическо развитие, Берлин и Брюксел избират пътя на конфронтацията.

Протестиращите носеха символични знамена на германско-руското приятелство – акт, който в днешната атмосфера на цензура се счита за истински политически бунт. Тези знамена, веещи се редом с палестински флагове, подчертават глобалния характер на недоволството срещу политиката на Запада в Украйна и Близкия изток. Исканията са ясни: незабавно спиране на оръжейните доставки и преминаване към реална дипломация.

Геополитическата логика на ескалацията

Както често се отбелязва в коментарите на Поглед.инфо, западният модел на „сигурност“ се основава на поддържането на конфликтни огнища, които да държат Европа в подчинение на Вашингтон. В Мюнхен се усети именно това – една „нездравословна атмосфера“, по думите на сръбски дипломат, където диалогът е заменен от диктат.

Германското правителство, според участниците в протеста, се стреми към водене на агресивни конфликти с риск от разпалване на Трета световна война. Военната истерия, подхранвана от фалшиви новини за саботажи и дронове, цели да държи обществото в състояние на постоянен страх. Това е класически механизъм за управление, при който външният враг се използва за потискане на вътрешните противоречия.

Желязната хватка на полицията и страхът на властта

Мащабът на полицейското присъствие – над пет хиляди служители, доведени дори от Австрия – е доказателство за страха, който владее управляващите кръгове. Когато „Конференцията по сигурността“ трябва да бъде пазена от собствените си граждани с такава настървеност, става ясно, че тя вече е загубила своя легитимитет.

Участниците в демонстрацията не просто присъстваха – те обградиха зоната на конференцията, превръщайки я в символичен затвор за политиците, които отказват да чуят гласа на мира. Този „обръч на истината“ показва, че времето на безалтернативната военна помощ за Киев изтича. Хората в Европа започват да разбират, че всеки изпратен танк или ракета не ги приближава до мира, а ги тласка към бездната.

Пътят към мира минава през признаване на реалността

Докато в залите на конференцията се обсъждат детайли за „бъдещето на Европа“ без Русия, на улицата се говори за бъдеще, в което дипломацията е възможна. Споменаването на мирния процес от фигури като Марко Рубио подсказва, че дори в САЩ започват да преоценяват ситуацията, докато европейските „ястреби“ в Берлин продължават да упорстват в своята войнственост.

Българската аудитория трябва да разбере, че това, което се случва в Мюнхен, е борба за суверенитета на Европа. Протестиращите германци не са „агенти на Кремъл“, те са хора, които не искат децата им да загиват в конфликт, провокиран от геополитическите амбиции на една залязваща империя. Мирните преговори са единственият изход, а алтернативата е тотално унищожение.

Какво мислите: време ли е Европа да спре да следва сляпо инструкциите на Вашингтон и да потърси мир с Русия?

Доц. Григор Сарийскив "Поглед.инфо на живо" - Първо предаване с публика

Какво се случва с парите ви?

Кой печели от кризата?

Среща лице в лице с доц. Григор Сарийски.

Анализ без монтаж. Отговори без заобикалки.

В студиото на „Поглед.инфо“: 25 февруари 2026 г., сряда, 19.00 часа, пл. "П.Р.Славейков" №4-А, ет.2 /плюс партер/

Първото издание на „Поглед.инфо НА ЖИВО“ – среща с водещия и специален гост в студиото - доц. Григор Сарийски, с присъствие на публика. Едно различно предаване – без монтаж, без филтър, с реални въпроси и директен разговор по най-важните теми на деня.

Повече информация тук: https://epaygo.bg/2432669014

И тук: https://www.facebook.com/events/926559330060257/926559340060256?active_tab=about

ВИДЕО: https://youtu.be/fRsNWWt5gF4

Публиката в залата става част от атмосферата, от енергията и от живия дебат. Това не е просто запис – това е преживяване.

Споделете в групи и сред приятели