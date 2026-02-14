/Поглед.инфо/ Зад дипломатическите фрази и конференционните зали се разгръща драматична битка за бъдещия световен ред. 28 тайни точки от Анкоридж срещу европейски натиск за ревизия, вътрешен разлом в екипа на Тръмп, напрежение около Иран, отслабване на Куба, разклащане на НАТО и скандалът „Епщайн“, който удря в самото сърце на западния елит. Русия отказва ново пренаписване на договореното, Европа настоява за твърд курс, а САЩ лавират между бизнес-логика и геополитическа стратегия. Светът стои на прага на нова конфигурация – въпросът е: мир или преразпределение чрез натиск?

Във втората част на разговора с Константин Бондаренко анализираме напрежението между Русия и САЩ след изявленията на Сергей Лавров за неизпълнени ангажименти от страна на Вашингтон. Дискутираме вътрешните разломи в администрацията на Доналд Тръмп, опитите за ревизия на „28-те точки“ от Анкоридж, натиска на Европа за въвеждане на войски в Украйна, бъдещето на НАТО и стратегическата игра около Иран, Куба и енергийните маршрути. Засегнати са и паралелите с Перестройката, както и отражението на скандала „Епщайн“ върху западния елит. Анализ без клишета – за геополитическата шахматна партия, която променя света.

Първа част: https://www.youtube.com/watch?v=hWJRbV_2VXg&t=7s

#Геополитика #Анкоридж #РусияСАЩ #НАТО #Украйна #Тръмп #Лавров #НовСветовенРед

