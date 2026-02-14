/Поглед.инфо/ Европа е на кръстопът – между брюкселската бюрокрация и събудените национални елити, между атлантизма и континентализма, между военната индустрия и културната съпротива. В този разговор доц. Валентин Вацев прави безпощаден разрез на европейското объркване, на зигзазите на Макрон, на края на евроатлантизма и на идващите български политически турбуленции – от БСП до бъдещата партия на Румен Радев.



Поглед.инфо винаги разглежда големите геополитически процеси през призмата на българския национален интерес.

Във втората част на разговора с доц. Валентин Вацев анализът се пренася към Европа – разкъсвана между федералисткия проект на брюкселските елити и възраждащия се национален суверенизъм. Разглеждат се противоречивите сигнали на Еманюел Макрон, задълбочаващото се разделение между атлантизъм и континентализъм, както и тезата за края на евроатлантическата епоха.

Разговорът преминава и към вътрешнополитическите процеси в България – бъдещето на БСП, ролята на новото ѝ ръководство, потенциала на очакваната партия на Румен Радев и възможното пренареждане на политическия модел. Според Вацев идейните сблъсъци тепърва ще определят посоката на страната – между либерализъм, суверенизъм и клиентелна стабилност.

Това е анализ за Европа след илюзиите, за България след догмите и за политиката след края на старите формули.

Първа част: https://www.youtube.com/watch?v=32YTITiA6UA&t=184s

