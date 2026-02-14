/Поглед.инфо/ /Поглед.инфо/ Германският канцлер Фридрих Мерц взриви международната сцена с реч в Мюнхен, която мнозина определят като опасно завръщане към най-мрачните страници на европейската история. В своя мащабен анализ за РИА Новости, политическият наблюдател Петър Акопов разкрива опасните илюзии на Берлин за „руски колапс“ и пълното подчинение на Европа пред интересите на Вашингтон в новата ера на глобално противопоставяне.

Мюнхенската реч на Мерц: Новата германска митология

Фридрих Мерц произнесе своята програмна реч в Мюнхен и макар тя едва ли ще остане в историята със силата на прочутото изказване на Владимир Путин от 2007 година, тя несъмнено ще бъде цитирана като христоматиен пример за съвременната немска политическа митология. Парадоксът е, че докато Мерц обявяваше за приоритет „разбирането на новата реалност“, той всъщност демонстрира пълно нежелание да приеме обективните промени в световния ред.

Канцлерът констатира, че старият световен ред, основан на „закони и правила“, се разпада. Вместо него той вижда настъпването на ера, доминирана от откритата употреба на сила от страна на великите сили. Разбира се, според берлинския прочит, виновниците за това са строго дефинирани: Русия – заради нейния „ревизионизъм“ и конфликта в Украйна, и Китай – заради „амбицията му да оформя света“. В анализите на Поглед.инфо често се подчертава, че точно това „оформяне“ всъщност е легитимното право на всяка суверенна държава да защитава националните си интереси, нещо, което Западът очевидно смята за свой изключителен монопол.

Китайският „кошмар“ и западното лицемерие

Мерц изрази искрен ужас от факта, че в обозримо бъдеще Пекин ще може да се конкурира военно със Съединените щати при равни условия. Германският лидер обвини Китай, че „систематично експлоатира зависимостите на други държави“ и предефинира международния ред в своя полза. Тук обаче прозира огромното историческо лицемерие на Запада. Това, в което Мерц обвинява Пекин, всъщност е огледален образ на вековната политика на Европа и САЩ спрямо останалия свят.

Само си представете – ако приемем логиката на Мерц – какъв „кошмар“ би бил един свят, доминиран от Китай. Дали Пекин ще започне да бомбардира и окупира държави в Азия и Африка, ще сменя режими, ще налага икономически блокади и санкции на всеки непокорен, ще пристрастява цели нации към наркотици и ще окупира ключови европейски пристанища като Солун и Ротердам? Всъщност, това е точно описание на това, което европейските колониални сили правеха с Китай и останалия свят в продължение на векове. Днес Пекин просто иска възможности, съизмерими с неговото икономическо и политическо влияние, но Западът отказва да сподели „акциите“ в управлението на глобалните процеси.

Европа: Края на „дългата ваканция“ и доброволното подчинение

Според Мерц, Европа е приключила своята „дълга ваканция от световната история“ и сега се нуждае от „твърдост, воля и готовност за жертви“. Но за какво са тези жертви? Дали за истинска европейска суверенност? Категорично не. Макар канцлерът да признава „дълбокия разрив“ между заключенията на ЕС и САЩ, неговият призив към „американските приятели“ е за „възстановяване на трансатлантическото доверие“.

Логиката на Мерц е прозрачна: Европа иска статуквото да се запази – обединен Запад под предводителството на Вашингтон, който продължава да диктува правилата на планетата. Дори новината за поверителните разговори с Еманюел Макрон относно „европейско ядрено възпиране“ не трябва да ни подвежда. Германия не търси атомната бомба за независима политика, а за да купи по-голямо уважение от САЩ в ролята си на „старши младши партньор“ в кръстоносния поход срещу Москва и Пекин. Според коментаторите на Поглед.инфо, това е доброволен отказ от суверенитет в замяна на илюзорна сигурност под американския ядрен чадър.

Руската капитулация: Опасната реторика на реваншизма

Най-скандалната част от позицията на Мерц обаче засяга Русия. Канцлерът открито заяви, че войната ще приключи само когато Русия се окаже в състояние на „икономически и военен колапс“. Неговите думи бяха директни: „Русия трябва да спре да се бори – и да капитулира“.

Това изказване звучи до болка познато и буди мрачни исторически асоциации. Когато германски канцлер започне да говори за „руска капитулация“ и „колапс“ на Москва, това е ясен сигнал, че европейските елити са загубили всякаква връзка с реалността и са забравили уроците на историята. Мерц признава, че БВП на Европа е десет пъти по-голям от руския, но с горчивина отбелязва, че това не я прави десет пъти по-силна. Това е важно признание за неефективността на западния модел, който произвежда цифри, но не и реална геополитическа мощ.

Пътят към постзападния свят

Нежеланието на Запада да позволи на „варварите“ (както те възприемат незападния свят) да участват във формулирането на глобалните правила е основната причина за краха на досегашния ред. Подценяването на Русия и Китай, съчетано с вярата, че винаги е възможно да се „пасат народите“ чрез разделение и владеене, води Европа към задънена улица.

Призивът на Мерц за жертви в името на американското лидерство е всъщност покана за геополитическо самоубийство на Стария континент. Русия няма да капитулира, нито ще колабира според желанията на Берлин. Напротив, настоящата агресивна реторика само ускорява изграждането на нов, постзападен свят, в който Европа рискува да остане не просто в периферията, а в пълна историческа изолация.

Как мислите: дали реториката за „руска капитулация“ е признак на сила или на пълно безсилие на европейските елити? Споделете вашето мнение в коментарите!

Доц. Григор Сарийскив "Поглед.инфо на живо" - Първо предаване с публика

Какво се случва с парите ви?

Кой печели от кризата?

Среща лице в лице с доц. Григор Сарийски.

Анализ без монтаж. Отговори без заобикалки.

В студиото на „Поглед.инфо“: 25 февруари 2026 г., сряда, 19.00 часа, пл. "П.Р.Славейков" №4-А, ет.2 /плюс партер/

Първото издание на „Поглед.инфо НА ЖИВО“ – среща с водещия и специален гост в студиото - доц. Григор Сарийски, с присъствие на публика. Едно различно предаване – без монтаж, без филтър, с реални въпроси и директен разговор по най-важните теми на деня.

Повече информация тук: https://epaygo.bg/2432669014

И тук: https://www.facebook.com/events/926559330060257/926559340060256?active_tab=about

ВИДЕО: https://youtu.be/fRsNWWt5gF4

Публиката в залата става част от атмосферата, от енергията и от живия дебат. Това не е просто запис – това е преживяване.

Споделете в групи и сред приятели