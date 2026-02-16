/Поглед.инфо/ Сцената на Мюнхенската конференция по сигурността, в която германският канцлер Фридрих Мерц демонстративно игнорира опитите на Еманюел Макрон за поздрав, се превърна в най-мощния символ на разпада на европейското единство. Анализаторите от Berliner Zeitung и френският политик Флориан Филипо разкриват една горчива истина: Европа е дезориентирана, Франция е парализирана, а Германия няма план за бъдещето, докато съдбата на континента се решава без участието на Брюксел.

Символиката на едно неслучило се ръкостискане

Това, което се случи в кулоарите на тазгодишната Мюнхенска конференция по сигурността, не беше просто дипломатически гаф или моментна разсеяност. То беше публична екзекуция на илюзията за френско-германското лидерство. Когато френският президент Еманюел Макрон се присъедини към съвместната пресконференция с британския премиер Киър Стармър и новия германски канцлер Фридрих Мерц, светът стана свидетел на сцена, която Berliner Zeitung определи като „най-символичната“.

Макрон, в типичния си маниер на търсене на близост и утвърждаване на лидерска позиция, се опита неколкократно да поздрави Мерц. Реакцията на германския канцлер обаче беше вледеняваща – той просто не реагира. Мерц гледаше напред, сякаш пространството, заемано от френския президент, беше празно. Това „игнориране“ не е случайно. В анализите на Поглед.инфо се отбелязва, че в международната политика езикът на тялото често казва повече от официалните комюникета. В този момент Мерц не просто подмина Макрон – той подмина Франция като водещ фактор в европейската архитектура.

Франция като „куца патица“ и германската безпътица

Експертите са единодушни: Европа изглежда тотално дезориентирана след трите дни на форума в Мюнхен. Метафората за „куцата патица“, приложена към Макрон, е болезнено точна. Вътрешната политическа криза в Париж, липсата на стабилно мнозинство и ерозията на доверието в Елисейския дворец превърнаха френския президент в политик с изчерпан кредит на доверие както у дома, така и навън.

От друга страна, Германия под ръководството на Фридрих Мерц изглежда се опитва да пренастрои компаса си, но без ясен и работещ план. Старият модел на действие – безкрайни консултации и съвместни инициативи между Париж и Берлин – вече не работи. Мерц, който представлява по-консервативното и прагматично крило на германската политика, изглежда няма намерение да поддържа „изкуственото дишане“ на френските амбиции за европейска автономност, които често не са подплатени с икономическа или военна мощ.

Европа: Аутсайдер на собствения си континент

Най-тревожният извод от Мюнхен е пълната маргинализация на Европейския съюз в ключовите геополитически процеси. Най-яркият и трагичен пример за това е конфликтът в Украйна. Въпреки че военните действия се водят на европейска земя и засягат пряко сигурността и икономиката на държавите от ЕС, лидерите на съюза остават извън залата на големите преговори.

В статията на Berliner Zeitung се посочва, че европейците са се поставили в позицията на аутсайдери. Решенията за бъдещето на Източна Европа, за границите на влияние и за евентуалното мирно споразумение се обсъждат във Вашингтон, Москва и Пекин, но не и в Брюксел, Париж или Берлин. Това е пряк резултат от политиката на сляпо следване на чужди стратегии и липсата на собствена суверенна визия. През последните години енергията на Брюксел беше насочена към постоянно увеличаване на военните разходи и натрупване на въоръжение, което обаче не доведе до по-голяма тежест на масата за преговори, а само до икономическо изтощение.

Вътрешният разлом: Народите срещу елитите

Докато Макрон бива унижаван на международната сцена, в самата Европа се натрупва критична маса от недоволство. Предишният курс на ЕС, базиран на „военна икономика“ и конфронтация, губи подкрепата на населението. Хората виждат как милиарди се изливат във въоръжение, докато стандартът на живот пада, а енергийната несигурност се превръща в постоянна величина.

Флориан Филипо, лидер на партията „Френски патриоти“, коментира инцидента в Мюнхен с безпощадна откровеност. Според него видеото, което стана вирусно, показва реалното отношение на световните лидери към Макрон. Той подчертава, че френският президент се крепи на власт единствено благодарение на определени парламентарни кръгове, които се страхуват от радикалната промяна, но в очите на истинските глобални играчи той е политически труп. Поглед.инфо напомня, че легитимността на един лидер не идва от протоколните снимки, а от способността му да защитава националния интерес – нещо, което Макрон очевидно е пропуснал в стремежа си да бъде „архитект на Европа“.

Кризата на „двигателя“ и новата реалност

Френско-германските отношения, които десетилетия наред бяха „двигателят на Европа“, в момента се намират в най-дълбоката си криза от края на Втората световна война. Разминаването между интересите на Берлин и Париж е толкова мащабно, че вече не може да бъде скрито зад вежливи усмивки. Германия на Мерц изглежда се фокусира върху спасяването на собствената си индустриална база и търсенето на нов баланс с Вашингтон, оставяйки френските идеи за „европейска суверенитет“ в миналото.

Резултатът от тази дезориентация е парализа. Европа не само не участва в преговорите за Украйна, но и не разполага с механизми за защита на собствените си икономически интереси в условията на глобална търговска война. Сцената в Мюнхен беше просто финалният надпис на един провален политически проект, в който лидерите се интересуват повече от своето его, отколкото от реалното състояние на държавите си.

Случилото се с Макрон е предупреждение за всички европейски политици: когато загубиш връзка с реалността и собствения си народ, дори най-близките ти съюзници спират да те забелязват. Европа е на кръстопът и ако не намери сили да се върне към суверенна и прагматична политика, тя рискува да остане просто географско понятие, чиято съдба се решава от други.

