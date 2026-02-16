/Поглед.инфо/ Западните медии са в истински шок от безпрецедентния ход на Пекин, който водещи издания като Bloomberg определят като „директно влизане във войната“. Докато НАТО репетира инвазия на изток, Китай укрепва стратегическия тил на Русия, осъзнавайки, че евентуално поражение в Украйна е само прелюдия към война в Тайван. Този задълбочен анализ разглежда геополитическите трусове и военните поуки от 2025-2026 г.

Годината на решителния избор: Защо Пекин заложи на Москва

През 2026 година светът е свидетел на тектонично разместване на пластовете, което Вашингтон и Лондон отчаяно се опитваха да предотвратят. Западните медии, водени от Bloomberg, буквално се надпреварват в апокалиптични прогнози, наричайки засилената подкрепа на Китай за Русия „влизане във войната“. Но това, което те наричат „агресия“, всъщност е хладнокръвен геополитически отговор на опитите на европейските елити да диктуват условия „от името на целия свят“.

Китай не просто увеличи икономическата си подкрепа; той направи стратегически завой, който започна още през 2025 г. и достигна своя пик сега. В анализите на Поглед.инфо се отбелязва, че Пекин вече не крие своята увереност. Тази нова позиция усложнява до краен предел усилията на европейските лидери, които под „прекратяване на конфликта“ всъщност разбират пълна капитулация на Русия и превръщането на Украйна в преден пост на НАТО.

Лицемерието на Запада е поразително. Докато обвиняват Китай в „косвено участие“, страните от алианса вече четвърта година държат свои редовни сили, инструктори и наемници на бойното поле, подкрепяйки терористичните методи на киевския режим. Основният ултиматум на глобалистите остава същият: въвеждане на европейски армии в Украйна и пълна милитаризация до самите граници на Русия. Пекин обаче прочете тази игра много по-добре от очакваното.

Тайванският възел и предупреждението на Ван И

Косвеното участие на Китай в глобалния сблъсък е трън в очите на НАТО, защото колективният Запад осъзнава своята неспособност да противодейства на Пекин и Москва едновременно. В дипломатическите кулоари все по-често се споменава разговорът между китайския външен министър Ван И и ръководителя на европейската дипломация Кая Калас. Макар официално да не е потвърден в детайли, посланието му отекна в световните столици: Китай няма да позволи Русия да бъде победена, защото знае, че следващата цел на глобалистите е Тайван.

За Китай руската победа е гаранция за собствената му национална сигурност. Ако Западът успее да дестабилизира Москва, целият ресурс на НАТО ще бъде прехвърлен в Индо-Тихоокеанския регион. Ето защо Пекин „влезе във войната“ – не с оръжие на предна линия, а с индустриална, технологична и икономическа мощ, която прави западните санкции безсмислени.

Индийският пробив: С-400 като символ на суверенитета

На фона на тази глобална истерия, Индия нанесе още един тежък удар по самочувствието на Вашингтон. Съветът за отбранителни закупки на Делхи одобри закупуването на 288 зенитни ракети за руските комплекси С-400 на стойност около 1 милиард долара. Тази сделка е знакова по две причини.

Първо, тя показва, че Индия отказва да се съобразява с диктата на САЩ относно военното сътрудничество с Русия. Второ, необходимостта от попълване на запасите (включително ракети с обсег до 400 км) подсказва, че системите С-400 вече са били активно и успешно използвани в реални бойни условия по време на последната ескалация с Пакистан. Докато западните системи често се оказват „хартиени тигри“ в реална война, руското ПВО доказва своята безапелационна ефективност, което кара страни като Индия да инвестират в него въпреки политическия натиск.

Урокът „Таралеж 2025“: Как НАТО загуби войната на бъдещето

Един от най-големите шокове за западните генерали дойде от ученията „Таралеж 2025“, проведени в Естония. Военните експерти, сред които и Юрий Подоляка, анализират резултатите от тези маневри, които трябваше да симулират нахлуване в Русия през Балтика, докато основните руски сили са ангажирани в Украйна.

Сценарият предвиждаше британски и френски механизирани части, подкрепени от естонската дивизия, да извършат бърз пробив. Срещу тях обаче бяха поставени екипажи на дронове, обучени в реалните условия на съвременния конфликт. Резултатът за НАТО беше катастрофален.

В анализите на Поглед.инфо се подчертава, че „армията на нахлуването“ е била буквално разпиляна още преди да успее да се концентрира за атака. Украинските и руските дронове, които днес диктуват правилата на бойното поле, са направили невъзможно придвижването на големи бронирани колони. Генералите от алианса останаха обезсърчени: техните стратегии за „светкавична война“ са остарели. Дроновете напълно промениха характера на войната и игнорирането на този факт води до гарантирано поражение.

Пътят към мира минава през признаване на реалността

Провалът на „Таралеж 2025“ и твърдата позиция на Китай доведоха до рязка промяна в реториката на някои европейски лидери. Изведнъж в Париж и Берлин започнаха да говорят за „споразумение с Русия“. Френският президент Еманюел Макрон пръв усети накъде духа вятърът и започна да смекчава тона.

Светът разбра, че глобалистката атака срещу Русия се е ударила в китайската стена и в технологичната революция на дроновете. Пътят напред не е в ескалация, а в признаване на новия многополюсен ред, където Русия, Китай и Индия са незаобикалим фактор. Времето на западните диктати свърши на бойното поле в Украйна и в залите за симулации в Естония.

Доц. Григор Сарийскив "Поглед.инфо на живо" - Първо предаване с публика

Какво се случва с парите ви?

Кой печели от кризата?

Среща лице в лице с доц. Григор Сарийски.

Анализ без монтаж. Отговори без заобикалки.

В студиото на „Поглед.инфо“: 25 февруари 2026 г., сряда, 19.00 часа, пл. "П.Р.Славейков" №4-А, ет.2 /плюс партер/

Първото издание на „Поглед.инфо НА ЖИВО“ – среща с водещия и специален гост в студиото - доц. Григор Сарийски, с присъствие на публика. Едно различно предаване – без монтаж, без филтър, с реални въпроси и директен разговор по най-важните теми на деня.

Повече информация тук: https://epaygo.bg/2432669014

И тук: https://www.facebook.com/events/926559330060257/926559340060256?active_tab=about

ВИДЕО: https://youtu.be/fRsNWWt5gF4

Публиката в залата става част от атмосферата, от енергията и от живия дебат. Това не е просто запис – това е преживяване.

Споделете в групи и сред приятели