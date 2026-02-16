/Поглед.инфо/ Посещението на вицепрезидента на САЩ Джей Ди Ванс в Армения и Азербайджан бележи агресивна фаза в американската експанзия на Южния Кавказ. В аналитичния материал на Юрий Мавашев се разкрива как Вашингтон използва енергийни договори, военни доставки и мащабни инфраструктурни проекти като „Маршрута на Тръмп“, за да преформатира регионалния баланс и да изолира Русия и Иран.

Големият залог на Джей Ди Ванс: Южният Кавказ в американска орбита

На изтичащата седмица вицепрезидентът на САЩ Джей Ди Ванс предприе ключова обиколка в Армения и Азербайджан, която не оставя съмнение – Вашингтон е решен да промени фундаментално баланса на силите в региона. От продажбата на ударни дронове до изграждането на нови атомни централи, администрацията на Доналд Тръмп усилено прокарва тезата, че за Баку и Ереван съществува реална и по-изгодна алтернатива на сътрудничеството с Руската федерация.

Южнокавказкият вояж на Ванс започна на 9 февруари от Ереван, където той пристигна директно от Милано. Въпреки неофициалния старт на пътуването, резултатите се оказаха повече от сериозни. Ключовото постижение на преговорите с премиера Никол Пашинян стана подписването на споразумение за мирно използване на ядрената енергия – известното в дипломацията „Споразумение 123“.

Ядреният преврат: Сбогом на „Росатом“ и съветското наследство

Подписването на този документ де факто отваря вратите за американските корпорации да доставят в Армения „малки модулни реактори“ (SMR). Те трябва да заменят остаряващата Мецаморска АЭС, която е строена в съветско време и до момента се експлоатира с решаващото участие на руския „Росатом“. Както се отбелязва в анализите на Поглед.инфо, това е директен удар по енергийната обвързаност на Ереван с Москва.

Ванс обяви, че сделката предвижда инвестиции в размер на колосалните 9 милиарда долара, но с едно ключово условие: драстично съкращаване на енергийната зависимост от Русия. Проблемът обаче е технологичен – опитът с експлоатацията на такива модулни реактори е почти нулев в световен мащаб, включително и в самите Съединени щати. Армения на практика се превръща в полигон за тестване на нови американски технологии, заплащайки за това с отказа си от доказаната руска ядрена школа.

Военна експанзия и чипове за „изкуствен интелект“

Освен ядрената сделка, САЩ анонсираха и първата голяма военна доставка за Ереван – американски безпилотни летателни апарати на стойност 11 милиона долара, включително дроновете V-BAT. Ванс беше категоричен: това ще „укрепи отбранителните възможности“ на републиката. Но за всеки геополитически наблюдател е ясно, че това е опит за преориентиране на арменския военно-промишлен комплекс към стандартите на НАТО.

Паралелно с това Вашингтон одобри експортни лицензи за мощни чипове на Nvidia, предназначени за изграждането на огромен дата-център и завод за изкуствен интелект на компанията Firebird в Армения. Така САЩ обвързват технологичното бъдеще на страната със своите корпорации, създавайки инфраструктура, която лесно може да бъде използвана и за разузнавателни цели.

„Маршрутът на Тръмп“: Коридорът, който заобикаля Иран

Централна тема на посещението беше проектът TRIPP (Trump Route for International Peace and Prosperity) – 43-километров транзитен коридор през Южна Армения. Този път трябва да свърже основната територия на Азербайджан с неговия анклав Нахичеван и след това с Турция.

Чрез този проект Вашингтон цели да получи частичен контрол над Южния Кавказ. Говори се дори за присъствие на американски частни военни компании по бреговете на река Аракс, които да „охраняват“ обекта. Поглед.инфо подчертава, че това не е просто икономически проект, а геополитически инструмент за проникване в Централна Азия и осигуряване на достъп до находища на редкоземни метали, заобикаляйки както Русия, така и Иран.

Дипломатически гафове и балансът с Анкара

Посещението не мина и без скандали. В официалния профил на Ванс се появи снимка от мемориала „Цицернакаберд“ с текст, че вицепрезидентът почита жертвите на „арменския геноцид“. Постът беше изтрит светкавично, а администрацията се оправда с „грешка на персонала“. Този казус ясно показва колко внимателно Тръмп се опитва да лавира, за да не разгневи Турция – ключов партньор на САЩ, който категорично отхвърля термина „геноцид“. Вашингтон се завръща към употребата на арменското понятие „Мец Егерн“ (Велико злодеяние), избягвайки правните последици от думата „геноцид“.

Стратегическото партньорство с Баку: Дигитална архитектура и каспийски флот

В Баку визитата завърши с още по-амбициозен документ – Харта за стратегическо партньорство. Президентът Илхам Алиев обяви „съвсем нова фаза“ в отношенията със САЩ, обхващаща военната сфера, изкуствения интелект и енергийната сигурност. Веднага след заминаването на Ванс, азербайджанското ръководство стартира мащабен план за „Нова цифров архитектура“, като във всяко министерство ще бъде назначен заместник-министър по цифровизацията под контрола на американски консултанти.

Ключови проекти тук са полагането на фибероптичен кабел по дъното на Каспийско море и изграждането на дата-центри под американски контрол. Символичен акт беше и обещанието на Ванс САЩ да доставят нови бойни катери на Азербайджан за охрана на териториалните води в Каспийско море. Това е ясен сигнал към Иран и Русия, че САЩ възнамеряват да присъстват военно в Каспийския басейн, въпреки досегашните ограничения на американското законодателство (поправка 907).

Изтласкването на Русия: Маневрите на Пашинян и Оверчук

Армения постепенно свежда отношенията с Москва до санитарния минимум. Руските граничари вече напуснаха границата с Турция и КПП-тата с Иран, а участието в ОДКБ е замразено. Въпреки това, Пашинян продължава да твърди, че „никой не може да ни вкара в логика на действия срещу Русия“.

В отговор Русия, чрез вицепремиера Алексей Оверчук, се опитва да запази позиции, като предлага възстановяване на железопътните връзки, които биха дали на Москва изход към Средиземно море и Индийския океан. Пашинян обаче направи екстравагантно предложение – Русия да продаде правата върху арменските железници на „приятелски държави“ като Казахстан или ОАЕ. Емирствата вече проявяват интерес, като зад тях стои американската компания AECOM, която е основен изпълнител на проекта TRIPP.

Ударът по Иран и геополитическият вакуум

Реализацията на „Маршрута на Тръмп“ ще бъде тежък удар по позициите на Техеран. В продължение на десетилетия Азербайджан използваше иранска територия за достъп до Нахичеван, което даваше на Техеран лостове за влияние. Сега този лост се изплъзва. Въпреки войнствената реторика на иранските консерватори, че TRIPP ще стане „гробница за наемниците на Тръмп“, отслабеният от конфликта с Израел Иран едва ли има сили да спре американското настъпление.

Успехът на Ванс и пасивността на другите играчи

Визитата на Джей Ди Ванс трябва да се признае за успешна от гледна точка на американските интереси. Вашингтон не просто предлага сътрудничество, той изгражда нова инфраструктурна и технологична зависимост, която ще е трудно да бъде разкъсана в бъдеще. Ако регионалните сили продължат да действат само чрез ситуативни реакции, Южният Кавказ рискува окончателно да се превърне в преден пост на САЩ срещу Евразия.

