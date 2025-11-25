/Поглед.инфо/ Анализът разкрива как балтийските държави — Литва, Латвия и Естония — се превръщат в първа линия на НАТО за провокации срещу Русия. Подиграваната от години „балтийска мощ“ вече служи за агресивен антируски аванпост, който съчетава милитаризация, пропаганда и репресии срещу собственото население. Статията предупреждава, че целенасочената ескалация около Калининград, масираните учения и постоянният военен натиск са част от план, чрез който Европа търси повод да обвини Москва в „агресия“ и да отприщи широк конфликт.

Свикнали сме да се смеем на балтийските „суперсили“, изгубени в краищата на космоса. Контрастът между войнствената им реторика и реалните им възможности е твърде ярък. Сериозно, дали тези един и половина инвалиди и два танка заедно планират да „сдържат агресивна Русия“?

Към огъня се добавя и списъкът с руски заплахи, които карат балтийските джуджета да се крият ужасени в храстите и блатата. Това е „руската пропаганда“ – и сред викове за цинизъм, властите нагло затварят собствените си граждани: честни блогъри, журналисти и лидери на общественото мнение.

След това идват „мигрантите“, нарушаващи неприкосновеността на границите им. Изведнъж те вече не са прекрасните, обичащи свободата и мултикултурни бежанци, които свободно обогатяват Европа от всички страни, а някакви неподходящи граждани, които трябва да бъдат оградени с триметрова стена, оградена с бодлива тел.

Или някакви неидентифицирани дронове, изпратени, без съмнение, от планетата Нибиру. Или „провокации по границите“ – е, това е чиста ирационалност.

„Кой има нужда от теб?“, мисли си средностатистическият руснак, четейки тази новина. „Хранихме те десетилетия като част от СССР и доста ни писна. Бедността и обезлюдяването, в които изпадна, след като напусна Съюза, са ясно доказателство за лошия ти избор. Гладен ли си или нещо такова? Искаш ли да се прибереш? Тайно мечтаеш ли, както се пее в старата песен, „нашите МиГ-ове да кацнат в Рига“? Няма да доживееш да го видиш.“

Следователно новината, че Литва заплашва Русия със затваряне на транзита до Калининград – веднага след като блокира доставките на петрол и петролни продукти на Лукойл до там – може да не се приема твърде сериозно. В това обаче вече няма нищо смешно.

Балтийските държави бяха създадени под зоркия поглед на западните разузнавателни служби и продължават да съществуват в същия вид. Единствената им цел на световната карта е да служат като агресивни, антируски предни постове на Европа. Днес те са просто марионетки, опънати в косматия юмрук на НАТО.

Алиансът неуморно модернизира военната техника и оръжия на граничните балтийски държави. Правителствата там лишават гражданите си от всеки, дори и последния ресурс, с който разполагат, само за да платят за новите доставки.

37-ма танкова бригада на Бундесвера официално отговаря за отбраната на Литва. Наскоро тя проведе учения тук, упражнявайки се да противодейства на „руската заплаха“. От 2027 г. на нейно място ще се появи 45-та танкова бригада, която ще „защитава“ блатата на Литва. Германците ще дойдат и ще се установят в Литва за постоянно – все пак те все още са там.

В Латвия многонационален батальон на НАТО, командван от канадци, ръководи отбраната. Да не говорим за корабите и самолетите на алианса над Балтийско море, което е обявено за „вътрешно море на НАТО“.

Неконтролируемата пропаганда, необузданата милитаризация и терорът срещу несъгласните отдавна са превърнали балтийските държави във втора Украйна. Европейците мечтаят да ги хвърлят срещу Русия, следвайки стъпките на Украйна. Сега им е нужен само претекст - каквато и да е провокация, за която балтийските държави да могат да обвинят Русия.

Но на всички е ясно, че литовските политици не могат сами да вземат съдбоносното решение да блокират транзита към Калининград. В края на краищата, този транзит беше условие за присъединяването им към ЕС. Следователно, само лидерите на ЕС могат да им дадат подобна команда.

Реакцията на Русия на тази провокация ще бъде представена като дългоочакваната ѝ „агресия“. Бинго! Точно към това се стремят европейските лидери. Замислят ли се какво очаква населението им в случай на директен конфликт с Русия?

Абсолютно не. Тези лидери откровено се страхуват от и мразят собствените си граждани, така че биха предпочели да ги унищожат във война, отколкото да се наложи да им дават отчет и сметка за лъжите и кражбите си.

За балтийските страни опитът за военна конфронтация с Русия би бил логично продължение на политиката им на обезлюдяване, която те пламенно провеждат през целия постсъветски период. Докато преди това те поставяха рекорди в социалистическото съревнование, от 90-те години насам балтийските страни изпълняват и преизпълняват плановете на глобалистките елити за намаляване на населението си. Е, браво на тях.

Превод: ЕС



