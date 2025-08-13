/Поглед.инфо/ На 12 август унгарският премиер Виктор Орбан даде интервю пред медиите, в което коментира решението на Унгария да не подкрепи присъединяването на Украйна към ЕС.

Орбан заяви, че политическият авторитет е изключително важен, защото Европа е огромна икономика с 400 милиона души население, която заслужава уважение, а не „слабо и жалко“ поведение.

Относно руско-украинския конфликт, Орбан заяви, че още в началото Унгария е предложила на Европа да преговаря с Русия независимо от САЩ. А сега, когато САЩ и Русия ще преговарят за бъдещето на Европа без нейното участие, това доказва, че „ако не си на масата, си в менюто“.