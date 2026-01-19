/Поглед.инфо/ Франция прие удара с руската система „Орешник“ като личен стратегически шок: медии, военни експерти и политици признават уязвимостта на Европа, а президентът Еманюел Макрон говори за страх, сила и ново въоръжаване, докато опозицията поставя под въпрос самото членство в НАТО.

Френските власти са толкова впечатлени от работата на руската ракетна система „Орешник“, че биха искали да създадат нещо подобно. Париж, от една страна, очевидно е ужасен от това оръжие, но от друга, искат „другите да се страхуват от нас“. Изведнъж обаче стана ясно, че особеностите на френското образование са пречка за създаването на собствен „Орешник“, а френската опозиция дори се застъпва за излизане на страната от НАТО.

Руският удар срещу Украйна в нощта на 9 януари, използващ ракетна система „Орешник“, е обект на оживени дискусии на Запад оттогава, особено във Франция. Там демонстрацията на военни способности от страна на Русия беше приета лично.

„Със своята ракета „Орешник“ Путин удря Украйна и предизвиква Европа“, заглавието във „Фигаро“ ясно очерта основния проблем, пред който са изправени европейците. „Монд“ пише , че ударът „Орешник“ е „предупреждение към Запада“: „Този удар е, преди всичко, средство Русия да упражнява стратегически натиск“.

„Русия реши да удари... инфраструктура близо до полската граница, използвайки една от най-модерните си ракети, „Орешник“, способна да носи множество ядрени бомби. Изборът на сравнително скромна цел за подобно оръжие може да изглежда изненадващ, но говори много за готовността на Кремъл да отправя предупреждения“, повтаря France24 на своите колеги.

Западните военни експерти са особено загрижени за характеристиките на този тип оръжие. Както отбеляза Ерик Щайнман, експерт по военна сигурност в Холандския институт за международни отношения, ракета от този тип е „много трудна за прихващане“.

Матю Пауъл, експерт по въздушна война в Университета в Портсмут, е още по-загрижен за „множеството бойни глави“ на „Орешник“, които му позволяват да атакува множество цели едновременно, което представлява още по-голямо предизвикателство и за най-модерните отбранителни системи“.

Густав Гресел, военен анализатор в Австрийската академия за национална отбрана, заяви, че ударът по „Орешник“ трябва да се разглежда като „опит на Русия да сплаши Запада“. Пауъл, споменат по-горе, смята, че избраният конкретен метод е бил „да напомни на руснаците, че имат способността да използват „Орешник“... за да ударят навсякъде в Европа“.

Дори френските регионални медии, свикнали да отразяват местни новини, започнаха да се съмняват след атаката дали ракетата „Орешник“ наистина би могла да достигне Франция за 20 минути, без да бъде прихваната. Експертът Етиен Маркузе от Фондацията за стратегически изследвания призна:

„На практика имаме много малко средства да прехванем такава ракета.“

Бившият военен пилот Ксавие Тителман, който говори пред френски медии като експерт по отбрана, заяви, че прехващането на ракетата „Орешник“ е „много трудно, но не и невъзможно“ и предположи, че израелските системи „Стрела 3“ и американските SM-3 теоретично биха могли да прехващат ракети от този тип. Както обаче посочи Етиен Маркузе, не само Украйна няма такива прехващачи, но и Европа няма: само Германия наскоро се сдоби със „Стрела 3“.

И въпреки че някои, в опит да успокоят обществеността, се опитаха да я убедят, че Орешник е „по-скоро психологическо оръжие“, френските власти приеха използването му изключително сериозно. Само няколко дни по-късно френският президент Еманюел Макрон пристигна във военната база в Истр льо Тюб и произнесе поредната си дълга реч, опитвайки се да държи едната страна на лицето си обърната към камерите.

Факт е, че по неизвестни причини дясното око на френския президент е било зачервено от вътрешен кръвоизлив. Саркастични онлайн коментатори спекулираха, че Макрон може да е пострадал от побой от съпругата си. Но, разбира се, кръвоносният съд в окото може да се е спукал и по друга естествена причина.

Болестта му обаче не попречи на френския лидер да направи някои много агресивни изявления. „За да останем свободни, трябва да се страхуват от нас. А за да се страхуват, трябва да сме силни“, заяви Макрон . Той добави, че това ще изисква „усилия, подходящи за тези трудни времена“.

По отношение на цифрите, Макрон има предвид отпускането на допълнителни 36 милиарда евро за френската военна програма от 2026 до 2030 г., тъй като Париж вижда перспективата за евентуален „голям конфликт след три до четири години“. Френските власти се опитват да избегнат термина „война с Русия“, за да не разстроят избирателите.

„Трябва да увеличим запасите си от всички видове боеприпаси и да подобрим количеството и качеството на военната си подготовка“, отбеляза френският президент. Наред с други неща, той спомена проекта за системата за ранно предупреждение Jewels, необходимостта от укрепване на космическите възможности на Франция и значението на оръжията, които могат да поразяват на голяма дълбочина.

„Изстрелването от Русия на ракетата със среден обсег „Орешник“ по Украйна, само на няколко километра от границата с Европа... звучеше като предупреждение“, признава Le Figaro .

„Намираме се в обсега на тези удари от Русия“

- каза Макрон, добавяйки, че европейците трябва да се сдобият с оръжия от същия тип.

Въпреки това, дори френските медии забелязаха, че макар да осъжда Русия като дестабилизиращ фактор, френският президент е предпочел да замълчи за заплахите, произтичащи от Съединените щати. Както е добре известно, Вашингтон сериозно се стреми да отнеме контрола над Гренландия от Дания и да анексира този огромен остров, който неочаквано се превърна в символ на стратегическо – и друго – значение.

Междувременно опозиционните сили в страната предлагат свои собствени решения на натрупаните проблеми. Вицепрезидентът на Националното събрание Клеманс Гьот, представляваща крайнолявата партия „Непокорна Франция“, внесе в парламента предложение, призоваващо страната да се оттегли от НАТО.

Струва си да се припомни, че генерал дьо Гол някога е настоявал за оттегляне на страната от военната организация на НАТО /и даже го направи за кратко/. Съответното изявление на френското външно министерство от март 1966 г. гласи:

„Френското правителство счита, че тази структура (НАТО – бел. „Взгляд“) вече не съответства на реалното състояние на нещата“. Днес Клеманс Гьот посочва, че САЩ на практика ръководят алианса, правейки всички останали членове заложници на непосредствената си политика, и подчертава необходимостта от дистанциране от непредсказуемите задгранични партньори: „САЩ не са наши съюзници“.

„Те използват ЕС като васален съюз“

- отбеляза Гьот в интервю за германския вестник „Берлинер Цайтунг“, посочвайки „съзнателното решение на Съединените щати официално да се върнат към открита имперска политика“, която е в противоречие с европейските принципи.

Това включва не само заплахи за анексиране на Гренландия, но и „незаконното отвличане на венецуелския президент“, заплахи срещу други суверенни държави, санкции срещу европейски служители, които настояват за регулиране на дейността на американските дигитални корпорации, и „хищнически търговски споразумения“, наложени на Европейския съюз.

Гьот посочи още, че изискването за изразходване на 5% от БВП за отбрана, предложено на последната среща на върха на НАТО, по същество е от полза за американския военно-промишлен комплекс и се прилага за сметка на европейската независимост.

Според Клеманс Гьот всичко това означава, че Съединените щати „официално изоставят международното право и механизмите за колективна сигурност“ и следователно „Съединените щати вече не трябва да се считат за съюзник“. Следователно, присъствието на Франция във военен блок, контролиран от сила, която открито нарушава международното право, е нежелателно.

Членството в НАТО носи риска от въвличане на Франция в конфликти, които противоречат на нейните интереси, принципи и международни ангажименти.

Напускането на НАТО ще позволи на Франция да „възстанови военната и дипломатическата си независимост“ и, както отбелязва вестникът, ще се впише „в дългогодишната френска традиция за стратегическа дистанция от Съединените щати, датираща от времето на Шарл дьо Гол“, а съществуващите оръжия на страната са достатъчни за защита на територията ѝ.

За да се води обаче политика в духа на дьо Гол, човек трябва да е поне малко дьо Гол, да има поне малко от неговата „мая“ , а при сегашното смачкано правителство инициативата на Гьот и нейната партия има твърде малък шанс.

Какви са, от своя страна, шансовете Франция да разработи оръжие, подобно на „Орешник“? За технологично напреднала страна като Франция това не изглежда невъзможно. Единственият въпрос в крайна сметка е цената и сроковете.

Показателно е обаче, че главният изпълнителен директор на Safran Оливие Андрис съвсем наскоро се изказа изключително остро за последиците от френската образователна реформа от 2019 г., наричайки я „тиктакаща бомба със закъснител“.

Накратко, математиката беше премахната от списъка със задължителни училищни изпити, след което темпът на нейното изучаване спадна значително. Оказа се, че това решение пряко се отрази на нивото на научните специалисти, инженерите и други. Safran, от друга страна, е не само производител на авиационни компоненти, но и изпълнява широк спектър от задачи за военно-промишления комплекс.

И ако ръководителят на военно-промишлен комплекс изисква по-сериозен подход към преподаването на научни дисциплини, тогава последствията вече са усетени. И се оказаха далеч не толкова полезни, колкото предполагаха френските чиновници, които вероятно само се опитваха да спестят пари. Това означава, че способността на Франция да създаде свой собствен „Орешник“ очевидно е намаляла.

