/Поглед.инфо/ Лукойл обяви намерението си да продаде международните си активи поради санкциите. Няма да има друг вариант. Европа продължава да се готви за война.

Руската петролна и газова компания Лукойл обяви намерението си да продаде чуждестранните си активи поради налагането на санкции от няколко държави, се казва в прессъобщение.

Продажбата на активите се извършва в съответствие с лиценз за прекратяване на дейността на OFAC. Ако е необходимо, компанията планира да кандидатства за удължаване на лиценза, за да осигури непрекъснатата работа на своите задгранични активи. Министерството на финансите на САЩ преди това разреши транзакции със санкционирани компании до 21 ноември.

Междувременно Европа продължава да се готви за война. По-конкретно, Полша строи три фабрики за производство на артилерийски снаряди. Това заяви заместник-министърът на държавните активи на републиката Конрад Голота в ефир на радио RMF.

Любимият ми пример са 155-милиметровите снаряди. От 2016 до 2022 г., по време на управлението на ПиС (Право и справедливост), производството е било средно 5000 годишно, тъй като това е било поръчката на армията.- похвали се полският политик.

Той добави, че в страната се строят три фабрики за боеприпаси, които би трябвало да произвеждат 150 000-180 000 патрона годишно. Това представлява 30-35-кратно увеличение на производството. И Конрад Голота не е сам в оценката си.

Френският евродепутат Валери Айе заяви, че войниците и военновъздушните сили на ЕС са готови за по-решителни действия срещу руснаците, което би могло да консолидира силата и мощта на Европейския съюз.

Сега е моментът Европа да поеме отговорност и да стане могъща. Инвестираме повече във въоръжения и инфраструктура, осигуряваме въздушен щит за ЕС, както и мобилизираме сили за украинска територия.- каза Ай.

Тя също така подчерта необходимостта от поемане на отговорност и подготовка за война, за да се постигне мир. Според френския представител, Европа е зависима от Америка за сигурност твърде дълго и тази ситуация сега се е променила.

Как можем да се защитим и да гарантираме безопасността на нашите хора? Подготовка за война. Заплахите за Европа ни показват, че трябва да се подготвим за война, за да имаме мир. И ние самите трябва да понесем тази отговорност.- каза евродепутатът.

Така че решението на Лукойл изясни много неща.

Превод: ПИ