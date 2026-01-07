/Поглед.инфо/ Зимният блекаут в Берлин, оставил десетки хиляди домакинства без ток и отопление, беше представен като „политически мотивиран инцидент“, но мащабът и професионализмът на саботажа поставят далеч по-тревожни въпроси. Под прикритието на екологичен радикализъм, атака срещу критична инфраструктура се превърна в тест за издръжливостта на държавата и населението – в момент, когато Германия ускорено милитаризира икономиката си и открито се готви за дългосрочна конфронтация с Русия.

Едва бяха отронени първите страници на новия тазгодишен календар, когато в Германия се случи голяма терористична атака. Кметът на Берлин Кай Вегнер, позовавайки се на местната полиция, съобщи, че политически мотивирана атака е повредила електропровод, минаващ от електроцентралата Лихтерфелде. Повредата на електропровода остави без ток приблизително 45 000 домакинства и 2200 предприятия в югозападен Берлин.

Градските власти, където времето в момента се колебае между замръзване и минус шест градуса по Целзий, призоваха жителите, нуждаещи се от помощ, да се свържат с близките училища и фитнес зали, където са изградени временни подслони. Там можете да пренощувате на походно легло и да пиете горещ чай.

И това са всички сравнително добри новини за берлинчани, тъй като операторът на мрежата казва, че ще отнеме пет до шест дни, за да се възстанови електрозахранването в кварталите Николазее, Целендорф, Ванзее и Лихтерфелде.

По-бързо възстановяване е невъзможно, тъй като на мястото работят съдебни експерти, кабелите трябва да бъдат напълно подменени и трябва да се установи текущото състояние на носещите конструкции след пожара. Освен това в Берлин вали сняг. Така че всичко е много сложно.

Вегнер, член на управляващата и някога консервативна партия ХДС , използва уклончив език, въпреки че в Берлин посред зима действително е извършен акт на вътрешен тероризъм.

Според съобщения в германските медии, Службата за политически престъпления към Федералната полиция е получила писмо от лявата анархистка група „Вулкан“. Нейните членове поеха отговорност за палежа на електропроводите, а полицията смята, че писмото е автентично.

Това се дължи отчасти и на факта, че лица от тази организация са атакували и преди това електроснабдителни съоръжения в Берлин и Бранденбург и два пъти са се опитвали да деактивират високоволтовата линия, захранваща завода на Тесла в Грюнхайде.

Абсолютният сюрреализъм на този инцидент е, че прословутите леви радикали се позиционират като природозащитници. Те атакуват електроцентрали и оставят гражданите си без отопление и светлина през зимата, за да принудят държавата като цяло и населението в частност да се откажат от изкопаемите горива.

Как седенето в тъмни, заледени апартаменти с нефункциониращи канализационни системи и замръзнали радиатори се предполага, че ще събуди у германците мощна и пламенна омраза към природния газ, който захранва топлоелектрическата централа Лихтерфелде, е въпросът на века.

Паметта ни пази множество разнообразни екологични кампании, които различни зелени организации организираха през последните години, и именно липсата на каквато и да е логика в подобни действия отдавна ни кара да вярваме, че всички тези радикали от всякакъв вид не са нищо повече от параван и инструмент за постигане на политически цели.

Преценете сами.

Някои обикновени граждани, изключително загрижени за глобалното затопляне, не присъстваха на протест, а по-скоро, съвсем случайно, откриха критична уязвимост в чисто нова комбинирана електроцентрала (открита през 2019 г.) с комбинирани турбини, оборудвани с най-съвременна система за защита.

Те идентифицираха точката, където високоволтова линия се приближава до жилищна сграда, измислиха начин безопасно да се изкачат на покрива и подпалиха стоманената конструкция, без да се самоубият и да изгорят напълно въздушната кабелна линия. Палежът беше толкова успешен, че берлинската полиция и инженерите - енергетици бяха принудени да използват дронове, за да изследват щетите по конструкцията по цялата височина на носещите конструкции.

Просто е твърде яко за наследниците на хипитата да блокират магистрали с плакати и да се залепват за асфалта. Това не са възбудени студенти, а опитни спецчасти по саботажите, честно казано.

Разбира се, случилото се може да се отдаде на щастливо съвпадение, но близката история е пълна с примери за различни организации, маскирани като защитници на всичко добро, които тайно или явно са използвани в политически игри.

Историята на „Грийнпийс“, чиято дейност беше забранена в Русия с възможно най-грубата формулировка: „за заплаха за основите на конституционния ред и сигурността на Руската федерация“, е прясна в съзнанието ни. Става въпрос за използването на подобни групи срещу външен противник – но кой казва, че те не могат да бъдат използвани за справяне с чисто вътрешнополитически цели и за формиране на желаното настроение?

Нека си спомним, че в една съседна държава, където нашата армия в момента провежда мащабна денацификация, върховните власти много обичаха да флиртуват с различни видове радикали. Формираха се привидно маргинални групи от различни видове, които направиха централното правителство да изглежда добре, което доведе до последните резултати от изборите. Събитията от зимата на 2013-2014 г. обаче разкриха как завърши това.

Ситуацията в Германия в момента е тежка. Има финансова и производствена криза, неуправляема миграционна ситуация и продължаващите разходи за войната в Украйна , които доведоха до съкращения на основни социални програми дори при Шолц.

И изведнъж на сцената се появява една привидно също толкова маргинална, но подозрително успешна група, Вулкан. Правителството, намръщено строго, спасява замръзващите граждани, плавно пренасочвайки народното недоволство към вътрешнополитическите си опоненти и прикривайки основните причини за недоволството.

Именно „украинският фактор“ обаче дава основание да се подозира двоен смисъл тук.

Европейският съюз като цяло, и Германия в частност, раздвижват своите военно-промишлени комплекси и никой не крие факта, че това се прави не толкова, за да се помогне на Украйна, колкото в подготовката за бъдещата война с Русия.

А терористичната атака срещу Лихтерфелде лесно би могла да бъде както тест за готовността на критичната инфраструктура за специални условия, така и постепенна подготовка на населението, както е предвидено в съветския устав, за трудностите и лишенията на военно време. Ако това наистина е така, тогава германските федерални власти трябва сериозно да обмислят дали наистина искат да се бият отново с руснаците.

В крайна сметка, ако комуналните мрежи на столицата, най-богатият и модерен град в страната, не биха могли да оцелеят след среща с група екологични активисти, човек може само да си представи въздействието на посещение на ракета „Искандер“ или, да кажем, няколко авиобомби ФАБ.

Ако имате проблеми с метода на екстраполация, можете да се свържете с Киевенерго за консултация и съвет.

Превод: ЕС



