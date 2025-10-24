/Поглед.инфо/ Какво точно влияе върху политиката на президента Тръмп и защо тя започва да напомня за политиката, провеждана от администрацията на Байдън, е трудно да се отговори, но трябва да се приеме, че САЩ си имат своите политически традиции и особености и който и да бъде президент, той не може да води политика, която в една или друга степен да не е повлияна от тях, смята Яков Кедми. Той обръща внимание, че Европа традиционно е враждебна на Русия и отдава предишните и поражения във военни сблъсъци с нея, не толкова на руските заслуги и качества, колкото на свои собствени грешки. Това обяснява и увереността на част от европейския политически елит, че може да спечели военен сблъсък с Руската федерация след няколко години. Кедми е на мнение, че ако се стигне до ядрен сблъсък в съвременните условия, това няма да означава край на света.

Втора част от интервюто на д-р Владимир Трифонов с Яков Кедми - политик, общественик, дипломат, държавник, бивш шеф на спецслужбата "НАТИВ" в Израел и геополитически анализатор.

Основни акценти от втората част от разговора:

Витае ли духът на Байдън в Белия дом?

Ще провежда ли администрацията на Тръмп външна политика, подобна на външната политика на Байдън?

Защо Великобритания толкова упорито се конфронтира с Русия вече няколко столетия?

Защо естественият съюзник на Русия в Европа – Германия – вече се превърна в традиционен враг на Русия?

Защо Европа постоянно подценява Русия?

Защо отново в света се обсъжда темата за ядрена война?

Защо през Втората световна война имаше силни движения за мир, а сега няма?

В какво състояние е съвременната младеж?

/ВИДЕО/

Първата част гледайте тук: https://www.youtube.com/watch?v=6kuJQwM_h2o&t=940s