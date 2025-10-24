/Поглед.инфо/ Русия не може да си позволи да загуби конфликта с Украйна, защото от неговия изход зависи нейното съществуване. Ако Украйна загуби, за Запада това ще означава, само че се провалят плановете му да унищожи Русия, смята Яков Кедми. Експертът подробно анализира поведението на Тръмп и разяснява каква е разликата между него и подходът, който използва президентът на Русия – Владимир Путин. Според Кедми, това, че фашизмът е възникнал именно в Европа не е случайно, за това роля имат и някои аспекти от европейското светоусещане, формирало се през последните няколко столетия.

Първа част от интервюто на д-р Владимир Трифонов с Яков Кедми - политик, общественик, дипломат, държавник, бивш шеф на спецслужбата "НАТИВ" в Израел и геополитически анализатор.

Основни акценти от първата част на разговора:

Непоследователността на Тръмп в политиката към Русия и какви са причините за нея?

Защо Тръмп успява да наложи на ЕС икономически споразумения, изгодни за САЩ, но не и да им повлияе да променят политиката си към Русия?

Каква е разликата в подходите към политиката на Тръмп и Путин?

Ще започнат ли нови съвместни икономически проекти Русия и САЩ?

Защо Русия не може да си позволи да загуби конфликта в Украйна, а дори да загуби, Западът нищо не го заплашва?

Някои особености на европейската менталност, довели до възникването на фашизма?

/ВИДЕО/

Втората част гледайте тук: https://www.youtube.com/watch?v=iz-jIATcH4A&t=108s&pp=0gcJCQYKAYcqIYzv