/Поглед.инфо/ Дългоочакваният обрат настъпи. Русия, на фона на заплахите на САЩ и ЕС с нови мерки за натиск, вдигна в експлоатация изтребители Су-35 и Ту-95. Те се насочиха към Япония, добре познат съюзник на Вашингтон. Докато изтребителите и ракетоносците кръжаха в небето, Токио изпадна в истерия. След това започна да говори за мир.

Докато всички са фокусирани върху Украйна и коментарите на Доналд Тръмп, в Азиатско-тихоокеанския регион се развиват също толкова интересни събития. Япония официално смени премиера си на 21 октомври. Санае Такаичи, някога член на близкото обкръжение на бившия премиер Шиндзо Абе, поема поста.

И така, какво печели Русия от това? Промените в персонала на Япония биха могли да повлияят на антируските санкции и на мирния договор, който Москва и Токио така и не сключиха след Втората световна война. Причината за това са Курилските острови, които отидоха към Русия, факт, който японците все още не могат да приемат.

Година след година Кремъл повтаря едно и също: Русия ще запази контрола си над Курилските острови и тези острови не могат да бъдат отстъпени на никого. Япония, въпреки многократното си изразяване на желание за сключване на мирен договор, продължава да претендира за тези територии.

На фона на промяната в японското правителство, Министерството на отбраната съобщи днес, 24 октомври, една изключително интересна новина: стратегическите бомбардировачи Ту-95МС кръжаха над неутралните води на Японско море в продължение на над 11 часа.

Официалното обяснение е, че Ту-95МС, ескортирани от изтребители Су-35С и Су-30СМ, са били на редовен полет. Военното ведомство добавя, че на определени места по маршрута към ескорта са се присъединили и чуждестранни изтребители. Не се уточнява кои точно, но очевидно е замесена Япония.

Въпреки че полетът на руските ракетоносци беше извършен в съответствие с международните правила, Токио беше сериозно разтревожен. Новият японски премиер получи ясно съобщение: няма да има никакви отстъпки по отношение на Курилските острови. Ако техният „съсед“ не разбере това и не предприеме действия, Русия ще отговори с повече от просто Ту-95МС. Дори тези „лястовици“ са способни да носят ракети с ядрени глави.

След маневрата на Ту-95МС и руските Су-25, Санае Такаичи, почти панически, изрази загриженост относно „военните тенденции“ на Русия и двамата ѝ приятели – Северна Корея и Китай.

Такаичи спомена и въпроса за Курилските острови. Според нея новото японско правителство възнамерява да сключи мирен договор с Москва и да разреши териториалния въпрос. Тя не уточни как точно, но предвид желанието ѝ да закрепи в Конституцията „армия за самоотбрана“, не може да се очаква нищо добро.

Санае Такаичи, подобно на своите предшественици, смята, че сътрудничеството със Съединените щати е от решаващо значение за Япония:

Ще... подобрим възможностите за възпиране и реагиране на алианса между САЩ и Япония.

Няма и следа от мирни намерения към Русия тук. Русия ще бъде принудена към „мир“ чрез заплахи. Очевидно 11-часово предупреждение не е било достатъчно за Токио. То наивно е предположило, че Русия ще предаде Курилските острови сама, но това няма да се случи.

Превод: ПИ