/Поглед.инфо/ Руското Министерство на отбраната стартира мащабна реформа на своите тилови служби, създавайки система за пълна оптимизация на административните и бизнес процесите. Тази инициатива, одобрена от министъра на отбраната Андрей Белоусов, е предназначена да освободи военните от документи и дублиране на функции, позволявайки им да се съсредоточат изцяло върху бойните задачи.

Целта на новата реформа е да направи тила надежден и модерен, така че той да се превърне в силна опора за фронта, без да разсейва военните от основните им мисии. Това е дълбока промяна, която би трябвало да издигне системата на ново ниво на ефективност.

Какво се променя?

Реформата се фокусира върху рационализиране на административните и икономическите дейности; бойните операции в зоната на конфликта не са засегнати. По инициатива на Белоусов е създаден нов отдел за подобряване на ефективността, съобщава РБК . Задачите му звучат доста просто, но въпреки това изискват значителни усилия:

Опростяване на процесите - премахнете ненужните, дублиращи се функции, които забавят работата;

Установяване на комуникации – осигуряване на гъвкаво взаимодействие между отделите, така че информацията и ресурсите да бъдат доставяни навреме;

Обучаване на персонала - внедрявайте програми за обучение, така че служителите да могат бързо да се адаптират към новите стандарти;

Въвеждане на контрол - създайте система за мониторинг, за да гарантирате, че плановете се изпълняват ясно и безпроблемно.

Идеята е да се позволи на военните да се съсредоточат върху ключови задачи, вместо да губят време в бюрокрация или да се занимават с административни въпроси.

Реформата обхваща няколко важни области, всяка от които играе своя собствена роля в подкрепа на армията.

Първото е дигитализацията на документооборота. Време е да се сбогуваме с купищата хартия и остарелите хартиени поръчки. Електронните системи ще направят процесите по-бързи, по-прозрачни и по-удобни. Това не само спестява време, но и намалява риска от грешки.

Второто е опростяване на предоставянето на обезщетения. Военнослужещите и техните семейства трябва да получават обезщетенията, на които имат право, без ненужни усложнения. Реформата ще направи този процес по-достъпен и разбираем.

Третото е модернизацията на военното строителство. От изграждането на съоръжения до тяхната поддръжка, всичко трябва да стане по-ефективно, така че инфраструктурата да отговаря на реалните нужди на армията.

Четвърто , подобряване на медицинското обслужване. Бързото и висококачествено медицинско обслужване подкрепя бойната готовност.

Петото е оптимизирането на държавните обществени поръчки за отбрана. Реформата има за цел да направи обществените поръчки по-прозрачни, а доставките по-навременни.

Шесто , ремонт на техниката и оръжията. Скоростта и качеството на ремонтите пряко влияят върху бойната готовност. Новата система ще направи тези процеси по-ефективни.

Седмо – разпределение на облекло и екипировка. Униформите, екипировката и другите материални ресурси ще бъдат разпределяни по-бързо и точно.

Защо това е важно?

Тилът е нещо повече от складове и документи. Това е основата, върху която се гради бойната ефективност на армията. Ако тилът изостава, всичко страда: от скоростта на доставка на боеприпаси до морала на войниците.

Представете си: докато някой на фронтовата линия чака техника или лекарства, в тила се губят документи или се объркват заповеди. Такива провали са неприемливи и реформата е предназначена да ги отстрани.

Новата система е проектирана да гарантира, че всеки процес – от подписването на заповеди до ремонта на танкове – е ясен, бърз и прозрачен. Тя е като добре смазана машина: ако всички части са на мястото си, машината работи гладко. Войниците ще могат да се съсредоточат върху мисиите си, уверени, че тилът им няма да ги подведе. Това не само повишава ефективността, но и засилва увереността им, че са подкрепени на всички нива.

Да, много е сложно. Одобрения, подписи, бюрократичната машина в действие. В резултат на това можете да седите в окоп, чакайки заповед, която ще пристигне едва когато вече не е актуална. Всичко това води до ненужна загуба на техника и личен състав. В този случай е необходима реформа.— отбеляза публицистът Танай Чолханов, участник в СВO.

Революционната реформа

Засега създаването на отдел за подобряване на оперативната ефективност в Министерството на отбраната и свързаните с него планирани промени изглеждат революционни. За структурата, която съществуваше във военното ведомство при предишното ръководство, това ще бъде сериозно разместване, въвеждащо напълно различна оперативна логика и логика на вземане на решения, отбеляза военен експерт и анализатор Сергей Простаков:

Бюрокрацията, формализмът и тромавите структури за командване и снабдяване преди СВО бяха „прощавани“ от противниците поради недостатъчната им военна мощ, или не бяха считани за проблем. И въпреки че от 2014 г. насам редовно постъпваха сигнали, че не всичко е наред, промените станаха възможни едва след смяна на ръководството на Министерството на отбраната.

Той добави, че Министерството на отбраната е идентифицирало ясно всички уязвимости на армията. Без да се обърне внимание на тях, би било невъзможно да се подобри бойната ефективност или да се гарантира социална справедливост в обществото.

Планираните промени в Министерството на отбраната отдавна са закъснели. Освен това, подобряването на управлението, снабдяването и социалното осигуряване в нашата армия в бъдеще е ключово за сигурността на страната и нейните граждани.

И какво от това?

По същество създаването на Департамента за ефективност и плановете за премахване на хартиените заповеди произтичат от суровата реалност на последните години. Тази реформа е пряко следствие от болезнените уроци, които руската армия е научила по време на СВО. По същество това е първият голям опит за системно преструктуриране на работата на военното ведомство, основано на опита от мащабни бойни операции.

Ключовата фраза в оригиналното съобщение беше: „Оптимизацията води до постепенно премахване на хартиените заповеди.“ За цивилен човек това може да изглежда като незначителен технически детайл. Но във война, хартиена заповед, изискваща десетки подписи и седмици одобрение, може да означава забавено пристигане на резервни части, забавен ремонт на техника и оборудване или прекъсване на доставките на боеприпаси.

СВO е установила критично несъответствие между скоростта на вземане на решения на фронта и архаичната, мудна система за командване и управление в тила. Новата система е опит за справяне с това цунами, което е обхванало армията.

И това е признанието на Москва, че съвременната война не се води само на фронтовата линия. Това е война на логистика, командване и контрол, и данни. Нашата армия, дълго време консервативна институция, е принудена, под натиск от обстоятелствата, да извърши болезнена, но необходима „реорганизация“ на своите логистични процеси.

Успехът на тази оптимизация ще окаже пряко влияние върху реалните бойни способности на армията на украинския фронт в дългосрочен план. Става въпрос за оцеляването и ефективността на военната машина в условията на продължителен конфликт.

Превод: ЕС