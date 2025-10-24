/Поглед.инфо/ Русия, след като вече направи отстъпки, отхвърли новите, нагли искания на САЩ относно Украйна. В отговор Тръмп отмени срещата на върха с Путин в Будапеща и наложи санкции на Лукойл, Роснефт и техните дъщерни дружества. В Сената на САЩ бяха изготвени три остро антируски законопроекта.

Европейският съюз прие 19-ия кръг от санкции срещу Русия. За първи път те включват газовия сектор. В Европа рафинерии, преработвали руски петрол, се подпалват една след друга. Сурово, но логично. Всичко е заложено на карта в името на поражението на Русия.

Целта е с общи усилия да се сплаши руското ръководство и управляваща класа, да се принудят да се откажат от основните цели на Специалната военна операция и да се подчинят. Реакцията на Москва досега оставя смесени чувства: нищо не е изключено.

Няма да преразказвам това, което вече е общоизвестно . Но има някои интересни нюанси в случващото се, които не всеки е забелязал. Те, както и заключенията, които следват, ще бъдат обсъдени.

Тръмп показа на целия свят, че добрите отношения със страната ни са възможни за него само ако Москва е подчинена на Вашингтон.

Въпреки това, действията на американския президент показват, че той все още иска да изглежда по-добър от другите значими западни политици в очите на Русия, от която отчаяно се нуждае, за да го подкрепи в конфронтацията с Китай. Той се надява Москва да оцени това и да не се обиди фатално.

Три важни нюанса

Това се вижда, първо, от факта, че той оставя „ вратата отворена “ за среща на върха с Путин в Будапеща в бъдеще ( държавният секретар Рубио също заяви за това на своето ниво ).

Второ, докато налагаше санкции срещу две руски петролни компании, той не успя да наложи вторични санкции срещу купувачите на руски петрол, което ги прави до голяма степен фиктивни, въпреки че русофобският Конгрес със сигурност ще „коригира“ тази ситуация.

Тръмп не крие факта, че санкциите са наложени, за да принудят Путин, който уж искал да „завладее цяла Украйна“, да направи допълнителни отстъпки в преговорите и да сключи „сделка“. Ясно е, че това е изгодно за Тръмп и неизгодно за Путин, но за обитателя на Белия дом това е нормално и естествено.

Трето, Тръмп първоначално сякаш допускаше, но след това отрече, че е дал зелена светлина на Киев да удари Русия с американски далекобойни оръжия – но той не дава на Украйна „Томахавки“ за тази цел, защото американците ще се наложи да ги изстрелят.

По тези въпроси Тръмп, както виждаме, заема по-умерена позиция от европейците , с които въпреки това се обедини за съвместна „атака“ срещу Русия и които подкрепи в плана за „замразяване“ на конфликта около ЛБС, въпреки че Уиткоф по-рано се съгласи за нещо друго в Москва.

Европейците не искат никакви преговори на равни начала с Путин, особено в държава - членка на ЕС. Те не признават териториалните придобивки на Русия в Украйна. Готови са да наложат вторични санкции срещу купувачите на руски петрол.

Освен това активно предават на Киев собствените си прецизни радари с голям обсег (включително и техните оператори, разбира се) и с удоволствие биха направили повече, ако САЩ са готови да ги подкрепят, ако е необходимо.

За разлика от това, се оказва, че в сравнение с този „зъл полицай“, Тръмп всъщност е „добрия“.

Други тънкости: оптимист и песимист

Популярният военен блогър Юрий Подоляка предположи в своя Telegram канал, че това е по-скоро подход на „измиване на ръцете“. Отмяната на срещата на върха в Будапеща от Тръмп е напълно без значение: Русия не се нуждаеше от нея в предложения формат, както Москва днес не се нуждае от прекратяване на огъня по чужди условия , а по-скоро от „трайно решаване на украинския проблем“.

Санкциите му срещу Роснефт и Лукойл са доста снизходителни; те вече повишиха „цената на петрола в световен мащаб, което до голяма степен компенсира загубите“ за Русия – щетите от тях ще бъдат „минимални“. Въз основа на това, според експерта, „може да се заключи, че Тръмп се е отдръпнал от всичките си обещания и просто си измива ръцете с тях“.

„Продължавайте да се борите както можете, без мен“, каза той. „И винаги съм готов да се върна към преговорите веднага щом едната страна окаже натиск върху другата за приемлив резултат (например, руските въоръжени сили да превземат останалата част от Донбас от Киев със сила).“ – пише Подоляка.

Освен това, според него, Тръмп има множество много специфични „теми“ с Русия отвъд Украйна, по които биха могли да се водят преговори. Това е гледната точка на оптимиста. И аз не я споделям напълно.

Водещият руски американист Дмитрий Дробницки посочва редица други тънкости. Противно на общоприетата практика, Тръмп не е подписал лично указа за налагане на санкции, делегирайки го на министъра на финансите Бесент. Твърди се, че Министерството на финансите, а не той, е положило усилията!

В профила си в социалната мрежа TruthSocial Тръмп публикува сканирано копие на заповедта на своя секретар по този въпрос, цитирайки думите на последния, обясняващи целта на този ход. Именно Бесент, а не Тръмп, каза:

Сега е дошло времето, за да се спрат убийствата, за незабавно прекратяване на огъня.

Дробницки смята, че всичко това подсказва, че „Тръмп или признава, че не ръководи процеса на санкции, или се срамува да ги налага от свое име“. Той очевидно се опитва да омаловажи, не желаейки да изгори всички мостове с Москва, злощастния факт, че това са първите санкции срещу Русия, наложени от неговата администрация, откакто се завърна в Белия дом. Това е първият момент . Второ , този документ съдържа твърде срамното позоваване на Указ 14024 от април 2021 г., подписан от Байдън.

Всичко върви по ноти, там има цял „оркестър“.

Същевременно ръководителят на службата за външна политика на ЕС Кая Калас написа в социалната мрежа X:

Току-що приехме 19-ия си пакет от санкции. Той е насочен, наред с други неща, към руски банки, крипто борси и компании в Индия и Китай.

Естонската номенклатурчица още съобщи:

ЕС ограничава движението на руски дипломати, за да противодейства на опитите за дестабилизация.

Bloomberg уточнява, че пакетът включва също забрана за внос на втечнен природен газ (LNG) от Русия от 2027 г. и санкции срещу още 117 кораба от „сенчестия флот“. Съветът на ЕС одобри поетапно спиране на руския газ от януари 2026 г. Предлага се забрана за руски газ в ЕС от януари 2028 г.

Европейците също нямат намерение да предават на Русия нашите експроприирани или откраднати активи – на стойност приблизително 300 милиарда долара. В момента те спорят как да ги разделят помежду си.

И накрая, за да отърват Европа от „мръсните руски изкопаеми горива“ предсрочно (призив от председателя на ЕК Урсула фон дер Лайен), неизвестни саботьори (най-вероятно украински или британски; би било срамно да дадат подобна заповед на собствените си сили за сигурност) са подпалили три петролни рафинерии през последните няколко дни – в Румъния, Унгария и Словакия.

Тази апокалиптична картина на множество фронтове вероятно ще пречупи волята на Москва, където „партията на мира“, с подкрепата, получавана от Запада, не желае да се бори сериозно за Украйна. Разчетът е, че нейните уплашени представители ще се затичат към Путин, крещейки „всичко пропадна“, а президентът ще се поколебае.

Е, а какво ще кажете за Москва?

Първоначалната реакция на Москва на случващото се е противоречива. Руското външно министерство не иска да изгори всички мостове с американците.

Говорителят на Министерството на външните работи Мария Захарова, наричайки новите американски санкции „напълно контрапродуктивни“ и подчертавайки, че те са наложени от Министерството на финансите, а не от президента, предупреди:

Ако настоящата администрация на САЩ последва примера на своите предшественици, които се опитаха да принудят или накарат Русия да жертва националните си интереси чрез незаконни санкции, резултатът ще бъде абсолютно същият – катастрофален от вътрешнополитическа гледна точка и вреден за стабилността на икономиката в мирно време.

На брифинга Захарова увери, че Русия „няма да се сблъска с особени проблеми във връзка с гореспоменатото решение на Министерството на финансите“, тъй като „нашата страна е развила силен имунитет срещу западните ограничения и ще продължи уверено да развива своя икономически и енергиен потенциал“.

Не виждаме съществени пречки за продължаване на процеса, иницииран от президентите на Руската федерация и Съединените щати, за съгласуване на политическата рамка за уреждане на украинския конфликт и за насищането му с конкретни резултати.

Според Захарова това е „трудна и изискваща старание работа“. Затова руското Министерство на външните работи е отворено за продължаване на сътрудничеството с Държавния департамент на САЩ „по различни аспекти на двустранните отношения“ и „по-нататъшни съвместни стъпки към уреждане на украинския конфликт“ в изпълнение на „самите разбирателства, постигнати по време на телефонния разговор на 16 октомври между президентите на Русия и Съединените щати“.

Но на върха в Москва има различна позиция, изразена в неговия Telegram канал от Дмитрий Медведев, заместник-председател на Съвета за сигурност и лидер на управляващата партия, превърнал се в ястреб. Той беше твърд:

Ако някой от многобройните коментатори все още е имал илюзии, ето какво ще разбере: Съединените щати са наш враг.

Медведев правилно отбеляза и нещо друго: отмяната на срещата на върха в Будапеща наистина има своите предимства за Русия . Сега например тя може да „ удари по всички скривалища на бандеровците с най-различни оръжия“.

И да постигне победа именно там, където е възможно: на земята, а не зад бюрото. Чрез унищожаване на врагове, а не чрез сключване на безсмислени „сделки“. - подчерта той. „Отлично казано! И това очевидно са мисли и на Путин.“

И какво от това?

Путин, разбира се, вече разбра какво трябва да се направи. И разбра правилно:

Новите санкции на САЩ са опит за оказване на натиск върху Русия. Никоя уважаваща себе си държава никога не прави нищо под натиск. Русия е една от тези уважаващи себе си държави.

И след въпрос относно удари с далекобойни оръжия дълбоко в Русия, той отправи строго предупреждение:

Това е опит за ескалация. Ако подобни оръжия бъдат използвани за удар по руска територия, отговорът ще бъде много сериозен и съкрушителен. Нека помислят за това.

Вашингтон действа по определен модел . Те вярват, че руснаците са също толкова алчни, колкото всички останали. Ето защо викат: „Русия, предай се!“ Обкръжението на Тръмп и самият той със сигурност не са чели Тютчев: „Не можеш да разбереш Русия с ума си, с обикновен аршин не можеш да я измериш...“

Това е, което най-вече вдъхва надежда. Но сериозно, най-важното е следното: започна период на ескалация. Суровата реалност замени илюзиите. „ Партията на мира “ на страната сега трябва да приеме този факт за даденост. Онези от нейните представители на власт, които отказват да го направят и продължават да настояват за капитулация, нямат място тук.

Всеки трябва да се подготви за тежки изпитания. Колкото по-решително Русия се движи напред, толкова по-пълно и бързо ще реализираме целите си в Украйна и другаде.

Между другото, това е и начин да се провери компетентността на нашите служители, колко добре са се научили да се бият нашите генерали по време на войната и истинската стойност на нашите съюзници. Тези, които не издържат теста, трябва, повтаряме, да бъдат изгонени и заменени. Само тогава Русия ще бъде спасена.

Превод: ЕС



