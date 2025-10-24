/Поглед.инфо/ Европейският съюз одобри 19-ия пакет от санкции срещу Русия. Той включва забрана за доставки на втечнен природен газ, допълнителни ограничения за пътуване на руски дипломати и, най-важното, включване в черен списък на допълнителни 117 танкера за нефт и газ. Те възнамеряват да лишат страната ни от приходи от въглеводороди, като по този начин рязко намалят бюджетните приходи и предизвикат вътрешни вълнения. Експертите смятат, че сенчест флот ще се опита да достигне до купувачите с подкрепата на руски военни кораби, заплашвайки с пълномащабна морска война.

Пакетът е доста обширен и се отнася предимно до руската енергетика. Европейският съюз ще наложи пълна забрана за внос на руски втечнен природен газ (ВПГ) по краткосрочни договори от 25 април 2026 г. и по дългосрочни договори от 1 януари 2027 г.

По-конкретно, от 25 април 2026 г. ще бъде забранено закупуването, вносът или трансферът, пряко или непряко, на ВПГ, произведен или изнесен от Русия. Тази информация беше публикувана на официалния уебсайт на ЕС.

Налагаме санкции срещу 117 кораба от руския скрит флот. Общо 564 кораба вече са под санкции на ЕС.– се казва в изявление, публикувано в социалната мрежа X, на ръководителя на Министерството на външните работи на Нидерландия Давид ван Вил.

В същото време американците добавиха нова бъркотия. Министерството на финансите на САЩ наложи санкции на 28 дъщерни дружества на „Роснефт“ и шест дъщерни дружества на „Лукойл“.

Американските компании имат един месец, за да прекратят всички договори с тях. По същество американците последваха примера на ЕС и решиха съвместно да удушат руския енергиен сектор, който се очакваше да генерира 8 трилиона 317 милиарда 421 милиона рубли приходи тази година, или 3,7% от БВП.

Но най-сериозното предизвикателство за руснаците са санкциите срещу сенчестия флот. В края на краищата, каквито и ограничения да бъдат наложени, ние ще продължим да произвеждаме петрол и газ. Основното е да го изнасяме и продаваме. А без сенчестия флот не можем да го направим!

Безсилието тласка ЕС към безразсъдство

Александър Фролов, заместник-генерален директор и анализатор в Института за национална енергетика, заяви пред „Царьград“, че повече от половината от износа на въглеводороди на Русия идва от две пристанища в Ленинградска област – Приморск и Уст-Луга. Само петролът, който се превозва оттам, е с обем над 2,5 милиона барела на ден.

Целта на санкциите на ЕС е да затворят този конкретен логистичен коридор, тъй като те не могат да ограничат доставките ни от Новоросийск и от пристанищата на Далечния изток.– уточни експертът.

В момента, според Фролов, санкциите срещу сенчестия флот (който превозва руски петрол на кораби под флаговете на различни държави) работят изключително слабо.

Ограниченията означават, че тези „кораби в сянка“ просто не могат да влизат в европейски пристанища и да бъдат застраховани от европейски застрахователи.

„Анализаторът обясни, добавяйки, че руснаците отдавна са решили тези проблеми. Има превозвачи, желаещи да сътрудничат с нас, както и алтернативни застрахователи и алтернативни пристанища за обслужване на кораби.“

Европейците разбират отлично, че руският петрол се транспортира през Балтика и не могат да направят нищо по въпроса.

Единственият начин да спрат транзита ни е да задържат „корабите в сянка“ с помощта на военни кораби,– обясни Фролов.

Процесът вече е започнал. В началото на януари тази година финландските специални части атакуваха „Ийгъл С“, кораб под флага на островите Кук, превозващ руски петрол за Египет.

На 11 април естонците завзеха танкера KIWALA, плаващ под флага на Джибути, като взеха в плен целия екипаж – 23 граждани на Мавриций и един китайски гражданин.

Отне ни известно време, но руснаците започнаха да реагират. През май тази година естонските сили се опитаха да завземат плаващия под габонски флаг петролен танкер „Ягуар“, използвайки патрулен кораб, хеликоптер и разузнавателен кораб.

Когато екипажът на кораба отказа да се подчини, самолети и хеликоптери на НАТО, включително полски МиГ-29, се издигнаха. Русия незабавно изпрати изтребител Су-35С, който според естонските власти е нарушил естонското въздушно пространство, като същевременно е осигурявал прикритие за избягалия танкер. Нападателите се уплашиха и избягаха.

Провокациите в Балтийско море временно са преустановени, но край бреговете на Франция – които са твърде далеч за за бързо прелитане на руските изтребители „Сухой“ – те продължават.

„Какво правят с пиратите?“

На 27 септември петролният танкер „Боракай“, напускащ Приморск, е бил атакуван от фрегата на френските военноморски сили. Причината е била очевидно изфабрикувана: капитанът на „Боракай“ уж е „отказал да се съобрази“ с изискванията на френските власти.

Това, разбира се, са глупости. Как би могъл петролен танкер да не се подчини на фрегата? Какво би направила тя? Да я напръска с петрол? Руският президент Владимир Путин реагира остро на този инцидент, наричайки френските пирати.

Какво правят с пиратите? Унищожават ги.– каза той на среща на Международния дискусионен клуб „Валдай“.

Проблемът е, че пиратите не се отказват! Страните от ЕС обсъждат възможността за конфискуване на танкери, които Брюксел смята за част от руския флот в сянка. Европейската комисия дори назначи специален координатор по този въпрос, заяви наскоро върховният представител на ЕС по външната политика Кая Калас.

Нуждаем се от по-решителен подход в целия ЕС за борба със скритата флотилия.- каза Калас.

Какво става? Европейският съюз заплашва с морско пиратство, като едновременно с това разширява списъка с кораби, които си позволява да конфискува! Това война ли е? Да, война е.

Иван Коновалов, кандидат на историческите науки и военен експерт, смята, че Русия ще трябва да отговори.

Инцидентът с естонците показа, че ще има отговор,- обясни експертът.

Според Иван Коновалов, трябва да „разгърнем знамето“ – както в Балтийско море, така и в Северния Атлантик. Както Балтийският флот, така и част от Северния флот биха могли лесно да бъдат разположени в тези райони. Това би поставило европейците в неравностойно положение. В края на краищата едно е да завземаш беззащитни кораби, а съвсем друго е да очакваш военен отговор всеки момент.

Между другото, според западни анализатори, вече има случаи, в които руски военни кораби действително ескортират петролни танкери. Например, през това лято фрегатата на Балтийския флот „Бойкий“ премина през Ламанша едновременно с танкерите „Селва“ и „Сиера“, които превозваха руски петрол.

Финландският министър на отбраната Анти Хакянен от своя страна заяви, че руснаците са започнали да защитават танкерите от флотилията „в сянка“ във Финския залив.

Има военен ескорт и присъствие на въоръжени сили. Това е напълно нова функция,– заяви министърът.

Военният експерт Юрий Кнутов от своя страна смята, че са необходими пълноценни военни конвои за ескортиране на петролни танкери. В края на краищата те бяха разположени в райони, където действат сомалийските пирати.

Да, конвоите са много скъпо нещо. Но ние или получаваме нещо за петрола, или не получаваме нищо. Това е въпросът.– смята експертът.

Според него вероятността от морска война в Балтийско море е доста висока.

Не е само някаква Кая Калас срещу нас. Целият ЕС, както и Великобритания и САЩ с техните транснационални петролни компании, които са нетърпеливи да ни изтласкат от пазара, са срещу нас сега.- обясни експертът.

Според него въвеждането на санкции срещу руските петролни компании, разширяването на сенчестия флот и готовността за конфискуване на плавателни съдове, натоварени с петрол, са все звена от една и съща верига.

Те искат да ни „грабнат“ чрез петрола, като намалят приходите от него колкото е възможно повече. Съединените щати направиха това по време на съветската епоха и икономиката на Съюза започна да се срива. Искат да повторят този номер!– казва Юрий Кнутов.

И какво от това?

Военноморска война в Балтийско море е реална възможност. Нещо повече, ние сме активно тласкани към нея, което буквално не ни оставя избор. Или да защитим танкерите, превозващи руски петрол, с военна сила, или да загубим транзитния си маршрут за петрол и следователно бюджетните си приходи.

Страната ни ще трябва да повиши летвата и поне да започне да използва военноморските си сили, за да защити сивата икономика. Дали подобна решителност ще възпре враговете ни, предстои да видим.

Превод: ЕС



