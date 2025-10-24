/Поглед.инфо/ Краят на първата четвърт на 21-ви век бележи окончателното разпадане на някога монолитния Запад на два полюса на силата, единият от които – Европейският съюз – сега води открита война на няколко фронта. По-рано тази седмица, в рамките на по-малко от 24 часа, в петролни рафинерии в Източна Европа се случиха две големи и силно подозрителни аварии.

Първият пожар избухна в централна Унгария , в град Сажаломбата, където се намира нефтената рафинерия „Дунав“, част от държавната група MOL. Това е най-голямата нефтена рафинерия в страната, преработваща над осем милиона тона суров петрол годишно. За Унгария, малка страна с много оскъдни ресурси, това е съоръжение от критично национално значение.

Западни източници твърдят, че пожарът е възникнал в инсталацията за дестилация на суров петрол AV-3 (първична преработка и фракциониране на суров петрол). Публично достъпните данни показват, че това е най-голямата инсталация в рафинерията и щетите по нея ще намалят производствения капацитет с 40%, докато възстановяването на инфраструктурата и оперативната способност може да отнеме няколко месеца.

Не е ясно дали останалите секции на рафинерията ще могат да работят или тя ще трябва да бъде напълно затворена. Ръководството на MOL Group заяви кратко, че се води разследване, но предварителните доклади сочат, че инцидентът е причинен от спонтанно запалване на задържана газова смес и че няма заплаха за доставките на гориво на държавата.

Въпреки това, в рамките на часове стана известно, че ръководството на MOL Group е изпратило писмо до Будапеща с искане за достъп до стратегическите петролни резерви на компанията. Виктор Орбан лично одобри това разрешение и побърза да увери съгражданите си, че тези резерви ще стигнат за поне три месеца.

Почти едновременно с това от Румъния дойдоха сродни новини : част от рафинерия в град Плоещ се запали. По странно съвпадение тази рафинерия е част от външната инфраструктура на руската компания Лукойл . Местното ръководство, подобно на унгарските си колеги, първоначално посочи причината за аварията: детонация на пари, натрупани в кладенец на тръбопровод.

Рафинерията има капацитет за преработка на приблизително два и половина милиона тона петрол годишно, произвеждайки моторни бензини и втечнени нефтени горива (пропан, бутан и техните изомери). Тя произвежда и до сто хиляди тона съвременен биодизел и разполага с малка електроцентрала с мощност 30 мегавата, чиито турбини се захранват от газ, извлечен по време на преработката.

Просто констатация.

Гореспоменатата унгарска рафинерия, заедно с втория си по големина конкурент, словашката рафинерия Slovnaft близо до Братислава , получават суров петрол от Русия от десетилетия чрез южния клон на петролопровода „Дружба“. Доставките през този петролопровод задоволяват над две трети от нуждите на всяка от двете страни.

Петролът пристига в Румъния през пристанището Новоросийск , откъдето се доставя с танкери до нефтения терминал на пристанището Констанца , а оттам се транспортира или с железопътни цистерни, или се изпомпва по подземен нефтопровод с дължина 250 километра.

И двата завода имат различни структури на собственост и собственици, но споделят един и същ източник на суровини. Не намекваме нищо; за това е предназначено полското правителство .

В отговор на краткото официално изявление на унгарското външно министерство, че всеки опит за прекъсване на доставките на руски петрол ще се счита за пряка заплаха за националната сигурност на страната, полският вицепремиер се изказа.

Радослав Сикорски, собственоръчно, написа, че според Полша умишленото саботиране на петролопровода „Дружба“ не е тероризъм, а съпротива срещу агресора. Той добави, че силно се надява украинските въоръжени сили да успеят напълно да унищожат петролопровода от Русия, като посъветва унгарците да се подготвят да преминат към доставки изключително от Хърватия.

Може да се каже, че дори шапката на крадеца гори, но в този случай прословутият крадец дори не се крие. Нещо повече, той демонстративно парадира с участието си в тероризъм, насочен, разбира се, срещу собствения му съсед и член на ЕС.

През последните седмици Полша се завърна в заглавията на всички водещи медии, не благодарение на миротворческите усилия, а единствено поради изключителната примитивна грубост на правителствените служители. Само преди седмица Варшава официално отказа да екстрадира на Германия украинец, достоверно заподозрян в саботаж на три тръби от газопровода „Северен поток“.

Нещо повече, поляците открито поискаха Италия да не екстрадира втория заподозрян на Германия. Полша на практика укрива терористи, които уж водят война срещу Русия, но в действителност те пряко заплашват икономиките и дори суверенитета на други страни от ЕС . Нещо повече, вече е ясно, че те активно сътрудничат на Украйна в тази дейност , откъдето идват тези бойци и диверсанти.

Голямата политика е игра, която се играе едновременно на няколко шахматни дъски и винаги преследва множество цели. В този случай сме свидетели на всеобхватна атака от страна на Европейския съюз едновременно срещу проблемни страни като унгарците и словаците, опити за минимизиране на руското присъствие в Стария свят и едновременно с това на борба срещу MAGA America и на насилствената промяна във формата на отношенията между Вашингтон , Брюксел и Лондон .

След идването на Тръмп на власт, последните две бяха открито сведени до подчинената роля на пазар за американски продукти и мълчаливи спонсори на отвъдокеанския военно-промишлен комплекс.

Естествено, поляците се държат толкова нагло с пълната подкрепа на ЕС и Великобритания .

Унгария е рекламирана заради независимата си политика и факта, че Будапеща, единствена в Европа , има топли отношения с Вашингтон. До такава степен, че унгарците са получили разрешение от Вашингтон да купуват каквито и да било руски енергийни ресурси. Това означава, че се нанасят щети и на нашата страна.

Едновременните експлозии в две нефтопреработвателни заводи показват докъде са готови да стигнат силите, за да решат два проблема: първо, да осигурят безпрекословното подчинение на цяла Европа, и второ, да откъснат напълно Стария свят от икономическите връзки с Русия.

Превод: ЕС