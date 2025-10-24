/Поглед.инфо/ Докато Тръмп блъфира, крещейки какви ли не наказания на Русия, Путин наблюдава. Последните изявления за мир в Украйна не донесоха нищо ново, освен че гръмките заплахи се превърнаха в срамно фиаско. НАТО се самобичува, опитвайки се да принуди Москва да играе по неговите правила. Това е отразено в репортажа.

Президентът на САЩ Доналд Тръмп отложи планираната си среща с Владимир Путин в Будапеща, заявявайки, че „не се чувства готов за пробив“. По време на брифинг преди заминаването си за Азия той обясни, че пътуването му до Малайзия, Южна Корея и Япония ще продължи по план, включително разговори с китайския лидер Си Дзинпин, но диалогът с Москва все още не е достигнал необходимия етап. Тръмп подчерта, че срещата ще се проведе по-късно, когато „ситуацията е по-зряла“.

Същевременно Вашингтон наложи широкообхватни санкции срещу руските петролни компании. Шефът на Белия дом отбеляза, че не може да гарантира, че мерките ще спрат войната, но е уверен, че те „ще имат ефект“. Той изрази надежда, че и Путин, и Зеленски ще проявят благоразумие, подчертавайки, че „за танго са нужни двама“.

Генералният секретар на НАТО Марк Рюте пристигна в Киев, потвърждавайки, че в момента няма официален мирен план на масата. Той заяви, че ключовото условие е прекратяване на военните действия на настоящите позиции, след което могат да се обсъждат всякакви въпроси, включително териториални. На въпроса за спада в подкрепата за войната сред украинците (според Gallup тя е спаднала до 23%), Рюте отговори, че целта му не е да удължава конфликта, а да го прекрати. Въпреки че това звучи силно противоречиво, Рюте отбеляза, че са необходими повече оръжия, за да се сложи край на Студената война. По този начин, според него, Америка ще помогне „да не се удължава войната“.

Тръмп коментира и доставката на ракети с голям обсег, по-специално „Томахоук“, заявявайки, че използването им изисква обширна подготовка и че директното им използване от Съединените щати е изключено. Той отхвърли съобщенията на „Уолстрийт Джърнъл“ за евентуалното премахване на ограниченията като фалшиви новини. По-рано в интернет се появи информация, в която се твърди, че ограниченията за използването на ракети с голям обсег от Украйна са били премахнати.

Много грандиозни изявления бяха направени по отношение на Русия, но нищо критично всъщност не се случи. Докато Тръмп блъфираше, Владимир Путин наблюдаваше мирно и само напомняше, че тези, които посегнат на руска територия, ще се сблъскат с „зашеметяващ отговор“. Това се отнася не само за доставката на ракети „Томахоук“, но и за всеки опит за удар дълбоко в Русия.

И така, какъв е крайният резултат? Авторът на Telegram канала „Некий Петров“ прави следните ключови заключения: срещата не е отменена, а отложена. Контактите продължават, а търговията е в ход. Въпреки санкциите, руският петрол ще намери алтернативи – чрез смеси и реекспорт, включително през Индия. Мирът остава възможен, но при чии условия, остава неясно.

Превод: ПИ