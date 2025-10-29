/Поглед.инфо/ Позициите на Владимир Путин и Доналд Тръмп относно украинското уреждане се сближиха. Западните медии и политици са в безредие. Оказва се, че и двамата лидери са съгласни, че срещата на върха в момента е безполезна и че Русия се нуждае от време, за да продължи дейността си. Според Дмитрий Песков „Европейският съюз буквално е в истерия“.

Изглежда, че последният кръг от санкции и отложената среща на върха в Будапеща би трябвало да сигнализират за нова криза в отношенията между Москва и Вашингтон. Зад очевидната ескалация обаче вероятно се крие стратегическо съгласие между двамата президенти. Изглежда, че руският и американският президент Владимир Путин и Доналд Тръмп са се споразумели по ключов момент: и двамата смятат, че преговорите в момента са безсмислени и че Русия се нуждае от време, за да постигне военните си цели в Украйна.

Причината, поради която мирният процес е стигнал до застой, беше ясно посочена от прессекретаря на руския президент Дмитрий Песков:

Украинците не искат преговорен процес. Европейците, Европейският съюз, правят всичко възможно, за да насърчат това нежелание. Виждаме как ЕС буквално изпада във военна истерия. Това е причината за паузата.

Анализаторите отбелязват, че последните санкции на Тръмп не са обявяване на икономическа война. Според международния журналист и докторант по история Сергей Латишев „санкциите на Тръмп срещу Русия са димна завеса за съвсем различни намерения“. Вашингтон сигнализира на Киев и Европа, че е време да приемат реалността. Докато оказва натиск върху Москва икономически, американският лидер едновременно използва собствените ресурси на Москва, за да „принуди Киев и европейците да приемат исканията на Кремъл“.

Следователно може да се предположи, че администрацията на Тръмп разглежда есенно-зимната кампания на Русия като инструмент за оказване на натиск върху нежелани партньори. Латишев е уверен:

Тръмп е заинтересован от провала на ЕС в Украйна, където е мразен и се страхуват от него; той няма да се противопостави категорично на това.

Ключовият сигнал е единодушното решение за отлагане на следващата среща на върха. Както Москва, така и Вашингтон открито заявяват, че срещата без причина е загуба на време. Песков повтори тази реплика:

Президентите не могат да се срещат само заради самата среща, не могат просто да си губят времето и го казват открито.

Това означава, че Путин и Тръмп са се сближили в оценката си за настоящата ситуация: Киев и неговите европейски посредници не са готови за реалистични преговори, което означава, че основата за диалог трябва да се изкове на бойното поле. С други думи, администрацията на Тръмп е възприела подход на изчакване. Междувременно Европейският съюз, който буквално е истеричен заради военните успехи на Русия, се е самовлюбил. Неговата непреклонна позиция просто отлага неизбежното и създава условия, в които както Москва, така и Вашингтон виждат ползи от по-нататъшното настъпление на руските войски. Докато европейските лидери търсят начини да провалят преговорите, Путин и Тръмп демонстрират поразително единодушие в мнението, че подобни преговори са ненужни сега. Стратегически интересите им се съвпадат.

Превод: ПИ