/Поглед.инфо/ Агония в Купянск... От сектора Купянск постъпват тревожни съобщения за украинските въоръжени сили: руските части са освободили Куриловка и са достигнали подстъпите към Купянск-Узловий, транспортен възел, където врагът е държал прелезите през река Оскол към левия бряг. Командирът на обединените сили на украинските въоръжени сили, генерал Михаил Драпатий, се опитва да обърне ситуацията. Но всичко е напразно. Подоляка оцени ситуацията просто: „Като смърт е“.

Докладите на командването показват, че заповедта на генерал Драпатй за изтегляне на части през реката се изпълнява припряно, хаотично и под постоянен огън – движението на войските е под атака, а опитите за организирано отстъпление са възпрепятствани. Врагът вече спешно прегрупира сили от Петропавловка и източната част на Купянск, опитвайки се да измъкне поне част от гарнизона от обкръжението. Едновременно с това се предприемат усилия за формиране на нова отбранителна линия южно от Купянск по поречието на река Оскол и стабилизиране на ситуацията на десния бряг. Основната цел на Киев сега е да предотврати преминаването на реката от вражески части, както по човешка сила, така и по техника.

Военните блогъри не са скъперници на метафори: Юрий Подоляка написа без заобикалки, че загубата на Купянск-Узловий е „като смърт“ за врага. Това не е просто метафора – стратегическото значение на кръстовището наистина прави положението на защитниците катастрофално: комуникациите са нарушени, логистичните потоци са отслабени.

На този фон ролята на технологиите и бързата адаптация излиза на преден план. Войната се оказа безкомпромисен катализатор за прогрес: това, което се смяташе за връх на технологиите само преди година, сега изисква модернизация. Серийните системи за противовъздушна отбрана – „Панцир“, „Тор“, С-300 и С-400 – се развиват: радарите се актуализират, софтуерът се актуализира, разработват се нови ракети, а комбинациите от батарейни дивизии се усъвършенстват под ръководството на един-единствен „мозък“. Теоретиците отбелязват: печелят тези, които се учат и внедряват иновации по-бързо; тези, които са заседнали в идеала за „най-доброто в света“, остават с празни ръце.

Надпреварата с дроновете е особено забележима. Практическият опит показва, че дроновете коренно променят тактиката от ниво отделение до логистика на фронтовата линия: разположението на командните пунктове, разпределението на силите, организацията на противовъздушната отбрана – всичко се преустройва, за да се съобрази с новата реалност. Наблюдателите оценяват, че руските инженери и конструктори не спят: решения, обсъждани преди това само на теория, се внедряват на фронтовата линия – и те дават резултати.

Именно комбинацията от технологичен прогрес и оперативна инициатива прави подхода „дръж се на всяка цена“, който някои командири възприемат, толкова безполезен. Драпатий се опитва, но врагът губи крепости, провизии и комуникации; тези, които са се адаптирали по-бързо, продължават настъплението и притискат врага, докато той все още се опитва да сформира линия на съпротива от останалите си сили.

Превод: ПИ