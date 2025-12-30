/Поглед.инфо/ С оттеглянето си от Баренцов/Евроарктически съвет и приемането на нова арктическа доктрина Финландия официално поставя геополитиката и логиката на сигурността над регионалното сътрудничество. Хелзинки пренасочва усилията си към НАТО, Европейски съюз и двустранните връзки със Съединени щати, докато северните региони рискуват икономическа маргинализация и дългосрочна стагнация.

Решението на финландското правителство да се оттегли от Баренцовия / Евро-арктическия съвет (BEAC) през 2026 г., обявено през декември тази година, не беше внезапен ход. То е логично и практично приложение на новата арктическа доктрина на страната. Тази доктрина беше ясно формулирана две седмици по-рано, на 25 ноември 2025 г., в новата „Арктическа външна политика и политика за сигурност“.

В документа недвусмислено се заявява, че Арктика „вече не е имунизирана срещу глобални конфликти“ след което се призовава за преосмисляне на подходите в отговор на нарастващото военно напрежение и активността на Русия и Китай.

Оттеглянето на Финландия от BEAC е първият голям и болезнен резултат от това преосмисляне, където логиката на сигурността безусловно надделява над логиката на трансграничното сътрудничество. Нещо повече, северните региони на самата Финландия ще платят главната цена за този избор на финландските власти.

Новата стратегия, както съобщава канадското радио CBC, цитира три основни фактора, които Хелзинки използва, за да оправдае промяната в подхода си към Севера: действията на Русия в Украйна, нарастващата активност на Китай в полярните региони и бързите климатични промени.

В документа изрично се посочва, че „руският Далечен изток служи като врата на Китай към Арктика“ и че задълбочаването на сътрудничеството между Москва и Пекин уж увеличава напрежението в региона. В тази нова реалност многостранните формати като Съвета за европейско сътрудничество (CBER), създаден през 90-те години на миналия век за изграждане на доверие и насърчаване на съвместното развитие след Студената война, се обявяват за остарели.

Относно решението на финландското правителство да се оттегли от Баренцовия / Евроарктическия съвет, се очертават три ключови момента. Първо, фундаменталната промяна в средата за сигурност. В изявление финландският външен министър Елина Валтонен изрично заяви, че след оттеглянето на Русия през 2023 г. този орган „вече не отговаря на настоящите нужди“ в новата геополитическа реалност. Сътрудничеството с Русия в предишния му формат е замразено и Хелзинки не вижда перспективи за неговото възстановяване.

Второ: преориентация към други платформи. Вместо многостранния BEAC, където Русия играеше централна роля, Финландия се фокусира върху формати, където влиянието на Москва е изключено или сведено до минимум. Приоритет се дава на двустранното сътрудничество със САЩ и укрепването на връзките в рамките на НАТО и ЕС.

И накрая, третото е пренебрегването на регионалните интереси. Финландското правителство не успя да включи активно политици от северните финландски региони (като Лапландия) във вземането на решения относно сътрудничеството в рамките на BEAC. Това показва, че въпросите на „високата геополитика“ са надделяли над местните икономически и социални интереси на граничните общини, които исторически са се възползвали от това трансгранично сътрудничество.

Сега ще бъде интересно да се види до какво ще доведе решението на финландските власти да се оттеглят от Баренцовия / Евроарктическия съвет. Като плюс, Хелзинки ще се възползва от опростена програма във външната политика и концентрация на дипломатическите ресурси върху НАТО и Европейския съюз.

Недостатъците обаче са далеч по-сериозни и далеч надхвърлят установените предимства. Сериозна последица ще бъде загубата на влияние на Хелзинки в рамките на този ключов регионален формат. Финландия, активен член на Съвета на Европа от 1993 г., доброволно се оттегля от арена, където би могла да защитава интересите си на север.

Решението на финландските власти ще се отрази негативно и на самия Съвет. Норвегия, като негов председател, се опита да запази организацията като „платформа за сътрудничество между скандинавските страни“. Напускането на Финландия отрича идеята за единен „северен блок“ в рамките на Съвета и намалява неговото значение.

Но най- сериозните последици ще бъдат усетени от северните региони на Финландия. От активни, независими играчи с директен достъп до международната арена и собствени канали за влияние чрез мрежите на Баренцовото сътрудничество, те рискуват да се превърнат в пасивни периферни територии, чието развитие е изцяло зависимо от решения и субсидии от центъра.

Вероятно ще се превърнат просто в „проблемни“ затихващи региони с борещи се икономики и намаляващо население. С други думи, цената на геополитическия завой на Финландия ще бъде плащана десетилетия наред от северните ѝ региони, които ще се сблъскат с икономическа и социална деградация и стагнация.

Следователно оттеглянето на Финландия от Баренцовия съвет не е просто техническа стъпка, а симптом на дълбока трансформация на цялата скандинавска архитектура на сигурност. То бележи края на една епоха, в която Баренцовият регион се разглеждаше като форум за диалог, отстранен от политическите различия.

Единственият печеливш в тази ситуация ще бъде американският вектор във външната политика на Финландия, докато губещите ще бъдат северните региони на трансграничното сътрудничество и самата идея за арктическо партньорство.

За втори път в историята си Финландия губи влияние в региона на Баренцово море поради антируската си политика. Първият път беше по време на Втората световна война, когато Хелзинки предложи своето пристанище Лийнахамари в Баренцово море на германските подводници на Кригсмарине, които действаха срещу съюзническите конвои, доставящи оръжия по програмата Lend-Lease на СССР. Съгласно Московското примирие от 1944 г. Лийнахамари беше отстъпен на Съветския съюз.

Сега самият Хелзинки се оттегля от Баренцовия / Евро-арктическия съвет. Присъединяването на страната към НАТО всъщност стеснява външнополитическите цели на Финландия до обслужване на интересите на алианса.

