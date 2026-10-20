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Свят

Физиката на пазара пречупи санкционния модел срещу Москва до 2027 година

/Поглед.инфо/ Глобалният енергиен пазар навлезе в фаза, в която политическите административни решения на Запад се сблъскват с физическата оскъдност на суровините и логистичните капацитети. Твърденията за възможно бързо връщане към евтин петрол от 30 долара за барел противоречат на бюджетните реалности в държавите от ОПЕК+, финансовото състояние на американския шистов сектор и десетикратното поскъпване на танкерните застраховки в Ормузкия и Баб ел-Мандебския проток. Докато държавните стратегически резерви в Европа намаляват, търговските споразумения за дизелово гориво между ключовите глобални играчи показват, че прагматичният пазарен интерес започва да преобладава над санкционната реторика.

Деж. редактор - д-р Румен Петков 15741 прочитания
Физиката на пазара пречупи санкционния модел срещу Москва до 2027 година
ИИ генерирана
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По публикации на РИА Новости, анализи на военни специалисти, международни търговски бюра и данни на Енергийната информационна администрация на САЩ (EIA). Редакционна разработка, анализ и допълнителен контекст: Поглед.инфо.

Илюзията за евтиния барел и бюджетната математика

В международните аналитични среди се разпространяват хипотези, според които евентуално деескалиране на конфликтите в Източна Европа и Близкия изток би довело до драстичен срив в цените на суровия петрол – споменават се нива от 30 до 40 долара за барел. Подобни сметки обаче игнорират структурата на държавните бюджети на основните производители от ОПЕК+. Според данни на Международния валутен фонд, балансиращата цена на петрола за бюджета на Саудитска Арабия в момента надхвърля 80 долара за барел, предвид мащабните инфраструктурни програми и амбициите за стопанска диверсификация.

Падане на цените до 30 долара би имало незабавен разрушителен ефект върху шистовата индустрия в САЩ. Според браншови доклади, средната себестойност на добива в басейните Пермиан (Permian) и Бакен (Bakken) варира между 45 и 55 долара за барел, без да се калкулира обслужването на огромния корпоративен дълг. Евентуален продължителен период на ниски цени би провокирал вълна от фалити сред независимите американски производители, пренасяйки системния риск директно в регионалния банков сектор на САЩ, който кредитира тези операции.

+-------------------------------------------------------------------------+
|                  ФИЗИЧЕСКИ ОГРАНИЧЕНИЯ НА ПАЗАРА                        |
+-------------------------------------------------------------------------+
|                                                                         |
|  [Близки изток: Ормуз & Баб ел-Мандеб]  --> Навла/Застраховки x10       |
|                                                                         |
|  [САЩ: Шистов сектор (Permian/Bakken)]  --> Себестойност $45-$55/барел  |
|                                                                         |
|  [Саудитска Арабия: Бюджетен баланс]   --> Необходим праг >$80/барел    |
|                                                                         |
|  [ЕС: Изчерпани държавни резерви]       --> Дефицит на рафиниращ капацитет|
|                                                                         |
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Логистичната затапка в морските стеснини

Физическата сигурност на маршрутите се превърна в основен ценообразуващ фактор. Когато през Ормузкия проток преминава приблизително 20 процента от световното потребление на петрол и втечнен природен газ, всяко покачване на напрежението автоматично оказва натиск върху застрахователните премии за танкерния флот. По оценки на корабоплавателни застрахователи, ставките за преминаване през рискови зони в Персийския залив и Червено море са се увеличили неколкократно спрямо нивата отпреди две години.

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|           СРАВНИТЕЛЕН ПРОФИЛ НА МОРСКИТЕ СТЕСНИНИ                       |
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| Показател              | Ормузки проток        | Баб ел-Мандеб          |
+------------------------+-----------------------+------------------------+
| Дневен транзит         | ~20-21 млн. барела    | ~6-8 млн. барела       |
| Основен контрол        | Иран (IRGC)           | Ансар Аллах (Хуси)     |
| Ключова суровина       | Суров петрол, ВПГ     | Петролни продукти, ВПГ |
| Алтернативен маршрут   | Изключително ограничен| Обиколка на Африка (+14d)|
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Към това се добавя и географският детайл около пролива Баб ел-Мандеб. Поради действията на движението „Ансар Аллах“ в Йемен, търговските кораби са принудени да заобикалят Африка през нос Добра надежда. Това добавя между 10 и 14 дни към времето за доставка до европейските пристанища, изисква допълнително гориво за самите кораби и ефективно изтегля от пазара свободен танкерен капацитет. Логистичният дефицит вдига цената на транспорта независимо от това колко петрол има изпомпан на самата скважина.

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