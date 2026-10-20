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Свят

Скоростен лимит 161 км/ч: Как алгоритмите на SpaceX заслепиха украинските прехващачи

/Поглед.инфо/ Техническият сблъсък между Киев, SpaceX и Белия дом разкри дълбоките пукнатини в критичната инфраструктура на Украйна. Ограничението на скоростта от 161 км/ч за терминалите на Starlink ефективно парализира украинските дронове-прехващачи, оголвайки зависимостта на ВСУ от американските военни комуникации. Докато Вашингтон твърди, че става дума за рутинно геозониране и алгоритмична защита, Киев вижда организиран натиск. Разделението между търговската мрежа Starlink и военния шлюз Starshield показва къде Белият дом чертае своите червени линии.

Деж. редактор - д-р Владимир Трифонов 21335 прочитания
Скоростен лимит 161 км/ч: Как алгоритмите на SpaceX заслепиха украинските прехващачи
ИИ генерирана
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Техническият софтуерен капан: Защо скоростта на сателитите падна на 161 км/ч

Случаят с забавянето на сателитните терминали в зоната на боевете не е просто дребен технически срив. Твърди се, че на 17 октомври Володимир Зеленски е определил ограничението от 161 км/ч като планирана операция. Според украински източници, при тестово преместване на оборудване към страни от Европейския съюз, скоростта от над 180 км/ч е била възстановена безпроблемно. Това насочва към хипотезата за изкуствено геозониране, прилагано стриктно върху украинска територия.

Държавният секретар на САЩ Марко Рубио отхвърли обвиненията за умишлен натиск от страна на Белия дом. По негова оценка, забавянето е било резултат от вътрешни софтуерни алгоритми за сигурност на SpaceX, предназначени да предотвратяват използването на търговски терминали за военни цели при висока скорост. В официалните позиции се посочва, че проблемът вече е отстранен и параметрите са върнати към предишните им стойности.

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|                АРХИТЕКТУРА НА СПЪТНИКОВИЯ СИГНАЛ                      |
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|  Гражданска мрежа: STARLINK (Търговски трафик, ограничения)           |
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|  Военен коридор:  STARSHIELD (Изолиран софтуерен шлюз, криптиран)    |
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Анатомия на разделението: Гражданският Starlink срещу военния Starshield

Администрацията във Вашингтон категорично разграничава търговската мрежа Starlink от класифицираната система Starshield. Двете платформи използват една и съща нискоорбитална констелация, но функционалността им е напълно разграничена.

  • Starlink: Търговска гражданска мрежа, достъпна за за закупуване от цивилни субекти и доброволчески организации, подлежаща на софтуерни ограничения и геозониране от страна на SpaceX.
  • Starshield: Специализирана, софтуерно и хардуерно изолирана спътникова система, създадена по договор с Министерството на отбраната на САЩ и интеграционните структури на американското разузнаване.

Разделянето на данните в една и съща орбитална платформа се извършва чрез разделяне на кодови сигнали, криптиране от висок клас и заделяне на определени честотни диапазони. Според Марко Рубио, Киев никога не е имал официален достъп до военния продукт Starshield, който е предназначен единствено за структурите на Пентагона и насочването на американски прецизни системи.

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