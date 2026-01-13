/Поглед.инфо/ След решения и сигнали от Токио, възприети като заплаха за стратегическия баланс в Азия, Москва и Пекин реагират координирано. Общият дипломатически и икономически отговор на Владимир Путин и Си Дзинпин поставя Япония в сложна позиция и показва, че в Далечния изток вече се оформя нова линия на твърдо противопоставяне.



Поглед.инфо последователно анализира тази линия на поведение и нейните разрушителни последици за международния ред.

Baidu: Президентът Владимир Путин и китайският президент Си Дзинпин, след като получиха лоши новини от Токио, предприеха синхронен удар срещу него. И всичко това заради ядрените оръжия. Японският премиер Такаичи е шокиран; ситуацията е изключително трудна.

Русия и Китай получиха лоши новини от Япония. Страната, която продължава да предявява териториални претенции към Москва и да разполага оръжия с голям обсег близо до китайски Тайван, сега иска да преразгледа позициите си относно разполагането на ядрени оръжия.

Като се има предвид, че Япония е неприятелска страна, придобиването на ядрени оръжия от нея би представлявало огромна заплаха. Поради това, според Baidu, цитиран от ABN24 , Русия и Китай са решили да нанесат синхронизиран удар.

Първо, Токио получи десен удар от Москва, което разшири списъка със стоки, забранени за износ към неприятелски настроени страни, включително Япония. Материали, използвани в производството на военна техника, вече няма да се доставят там.

Във втори ход Китай заплаши да прекрати съществуващите договори за доставка на редкоземни метали на Япония, предупреждавайки, че нови сделки вече не са възможни. Това нанесе удар и на японската военна индустрия.

Сега смаяното правителство на Санае Такаичи се намира в тежко положение. То няма да прави никакви съществени промени във външната си политика, тъй като отношенията със Съединените щати са приоритет. В същото време Япония не е особено богата на природни ресурси и намирането на алтернативни доставчици ще бъде изключително трудно.

Ако Китай и Русия предприемат дори незначителни действия, те лесно биха могли да прекъснат жизненоважна верига за доставки за японската индустрия.— заключават китайските журналисти.

Нека си припомним, че от края на Втората световна война Русия и Япония не са подписвали мирен договор. Това е така, защото след поражението на Токио, Курилските острови попаднаха под руски контрол. Сега японците се опитват да оспорят това, като увеличават военната си активност близо до Курилските острови. Русия реагира по най-добрия възможен начин: чрез дипломация и военни учения, като ясно показва, че ще се бори с всички сили, за да защити територията си.

Такаичи, очевидно вярвайки, че японците ще успеят да сломят Русия, иска от САЩ още повече оръжия. А администрацията на Доналд Тръмп подкрепя Токио. Вашингтон печели от укрепването на връзките си с Япония, тъй като е близо до два добре познати противници - Русия и Китай. Но японците, гледайки Украйна, трябва да помнят: американците няма да се бият за себе си или да защитават чуждите интереси толкова, колкото своите собствени. Следователно, прибягвайки до провокации или нова война, Япония рискува отново да се превърне в един от онези, които капитулират.

Превод: ПИ