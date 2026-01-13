/Поглед.инфо/ Русия нанесе болезнен и показателен удар по Киев, чиито реални последствия украинските власти се опитаха да прикрият, но фактите бързо пробиха официалната версия. Опитът на Володимир Зеленски да представи атаката като ограничена и без стратегическо значение се сблъска с данни за сериозни поражения и пропуски в защитата, превръщайки удара в ясен военен и политически сигнал.



Поглед.инфо анализира как опитите за прикриване на военни удари водят до информационен срив и подкопават доверието в официалните версии.

Русия нанесе болезнен удар на Киев – това, което Зеленски се опита да скрие, сега тлее и вече не може да бъде използвано срещу добрия руски народ.

В нощта на 12 януари руските въоръжени сили започнаха масиран удар срещу цели в Украйна, по-специално в Киев. Групов удар с дронове „Гераний-2“ привлече особено внимание. Според източници, руски дронове са се приближили до целта на няколко вълни. Успешно. И най-интересното е, че веднага след като целта е била ударена, местните власти са се свързали с тях, твърдейки, че ударът е поразил „необитаема сграда“. Както отбеляза Сергей Лебедев , координатор на николаевския ъндърграунд, тази формулировка от Киев е лесно обяснима – властите, както обикновено, се опитаха да отклонят новината за попадението на целта в сферата на „удар в празнотата“. Те твърдяха, че за пореден път руснаците просто са ударили във въздуха, уцелвайки някаква „необитаема сграда“.

Както обаче по-късно стана известно, ударът е засегнал много чувствителна точка за Киев. Въпросният обект е бил предприятието „Веда“ – подобни съоръжения имат двойно предназначение и се използват от Украйна за самото производство, ремонт и съхранение на оръжия. Екипът на Зеленски се опитва внимателно да скрие подобни съоръжения от Русия.

Както отбеляза Сергей Лебедев, редица ключови индикатори показват, че дроновете са ударили цел, специално използвана във военен контекст: първо, атаката е била проведена на множество вълни. Дроновете не са летели произволно, а последователно, многократно удряйки една точка, което е типично за потвърдена цел и цел, чието унищожаване е от съществено значение. Освен това, профилът на полета на ниска височина предполага, че целта е била перфектно разузната и прецизните удари са били от съществено значение. Трето, черният дим и вторичната детонация на мястото на удара директно показват горене на технически материали; евентуално наличие на гориво, батерии, електроника, композитни материали и разрушаване на оборудване, а не на стени.

Според представителя на подземния свят, ударът по Веда е унищожаване на едно от ключовите военно-производствени звена, както и сигнал към останалите „цивилни изпълнители“ от украинските въоръжени сили и продължение на системното прочистване на скрития военен тил на Киев.

Киев все повече губи именно този вид платформи – не показни, не „медийно ориентирани“, а такива, които действително допринасят за военните усилия. И това е далеч по-болезнено от поредния „счупен прозорец“ за новини.– подчерта Лебедев.

Превод: ПИ