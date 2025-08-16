/Поглед.инфо/ Историческа среща в Аляска! Среща, очаквана с надежда и безброй въпроси. Ще приключи ли войната в Украйна, ще седнат ли на масата за преговори Путин и Зеленски, как ще реагира Европа и накъде ще поеме своя ход световната история.

1. Срещата в Аляска между Тръмп и Путин беше видимо уважителна и сърдечна. Между тях има "химия", както каза след първата им среща на 11 юли 2017 в Хамбург държавният секретар Рекс Тилърсън.

2. Диалогът между Тръмп и Путин на живо ще продължи.

Тръмп заяви: "Трябва да се срещнем. Отново!". Путин: "Тогава в Москва!".

Тръмп е готов на Тройна среща с Путин и Зеленски.

3. Отличните отношения между Тръмп и Путин са гаранция, че ТРЕТА СВЕТОВНА ВОЙНА НЯМА ДА ИМА.

4. Няма сделка за Украйна! И няма как да има без нейно участие. Затова Тръмп настоява Зеленски да седне на масата за преговори.

5. Според Путин война нямаше да има, ако Тръмп бе президент и настоява за изясняване на причините за войната.

6. Тръмп съветва Зеленски да приеме факта, че Русия е по-силна военно страна.

7. Участието на министрите на търговията и финансите на САЩ на преговорите показва, че има засилване на търговските отношения между Русия и САЩ.

8. Хилъри Клинтън се появи преди срещата по телевизията. Тя е готова да предложи Тръмп за Нобелова награда, ако спре войната и Русия върне заграбените територии.

Това е цинизъм. Тези територии никога няма да бъдат върнати на Украйна, нито има кой да ги освободи. Клинтън е виновен също за тяхното завладяване от Русия, защото заедно с Блинкен и Нюланд бе в отбора на Байдън, чиято фикс идея Украйна да стане член на НАТО, въпреки западните обещания през 1990, е основна причина за войната.

9. Зеленски няма да послуша Тръмп и разговаря с Путин, защото спиране на войната ще доведе до президентски избори и той ще загуби войната.

10. Тръмп искрено се бори за мир. Той е християнин и миротворец, който отчита пълното военно превъзходство на Русия. Той е наясно с бойното поле, което наблюдава на спътник.

Западна Европа начело със Стармър, Макрон и Мерц ще пречат на Тръмп. Те искат войната да продължи, за да отклонят общественото мнение от катастрофалните им политики в собствените им страни.

В крайна сметка войната в Украйна ще продължи и тя ще бъде разгромена и обезкървена. Докато Черните забрадки не излязат на улицата и не свалят Зеленски.