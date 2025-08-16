/Поглед.инфо/ KP.RU: Путин и Тръмп запазиха мълчание за това, за което са се споразумели в Аляска

Срещата на Владимир Путин и Доналд Тръмп в Аляска определено ще влезе в историята. Пищно посрещане. Най-голямото уважение на американците към руския лидер. Покана в личния автомобил на Тръмп (той е споделял седалката в своя Кадилак само два пъти и това беше в началото на кариерата му). Изглежда, че са се разбрали и сега ще има шумни изявления?

Няма начин! Преговорите бяха дълги, много дълги. 2 часа и 45 минути за лична среща на президентите - рекорд както за Путин, така и за Тръмп. Но когато лидерите излязоха пред пресата, изявленията им бяха много предпазливи. И никакви подробности!

Как така? Какви тайни крие Аляска? Защо беше направена огромна крачка към мира в нощта на 16 август? Какви резултати от срещата Путин-Тръмп могат да се прочетат между редовете? „Комсомолская правда“ се опитва да се ориентира.

РЕЗУЛТАТИТЕ ОТ СРЕЩАТА В АЛЯСКА: ИЗЯВЛЕНИЕТО НА ВЛАДИМИР ПУТИН

Първо, нека да преминем към официалните изявления. Те съдържат няколко много важни момента. Нека започнем с тезите на руския президент:

- Преговорите се проведоха в конструктивна и взаимно уважителна атмосфера, бяха задълбочени и полезни.

- Руско-американски срещи на върха не са се провеждали повече от 4 години. Двустранните отношения са се влошили до най-ниската си точка от Студената война насам. Беше очевидно, че е необходимо да се премине от конфронтация към диалог.

- Виждаме желанието на американската администрация и лично на президента Тръмп да улесни разрешаването на украинския конфликт, виждаме желанието му да се задълбочи в същността и да разбере корените му.

- Винаги сме вярвали и вярваме в украинският народ, ние имаме едни и същи корени и всичко, което се случва, за нас е трагедия и голяма болка. Затова Русия е искрено заинтересована да сложи край на това.

- За да бъде украинското уреждане устойчиво и дългосрочно, всички коренни причини за кризата трябва да бъдат премахнати.

- Президентът Тръмп заяви днес, че сигурността на Украйна със сигурност трябва да бъде гарантирана. Русия е готова да работи по този въпрос.

- Бих искал да се надявам, че постигнатите от нас разбирателства ще ни позволят да се доближим до тази цел и да отворим пътя към мир в Украйна.

- Очакваме, че Киев и европейските столици ще възприемат всичко това по конструктивен начин и няма да създават никакви пречки, няма да се опитват да нарушат очертаващия се напредък чрез провокации или задкулисни интриги.

РЕЗУЛТАТИТЕ ОТ СРЕЩАТА В АЛЯСКА: КАКВО КАЗА ТРЪМП

Американският президент започна речта си с комплимент към колегата си, отбелязвайки, че речта на Путин е била „много дълбокомислена“. Но самият той беше лаконичен.

- Имахме много продуктивна среща, вярвам, че постигнахме огромен напредък (малко по-късно президентът на САЩ добави, че не вижда причина за въвеждане на нови санкции - „срещата беше 10/10“).

- Обсъдихме много въпроси. Не успяхме да постигнем пълно разбирателство, особено по една централна тема. Затова, за съжаление, все още няма сделка.

- Ще се обадя на представители на НАТО, ще разговарям с други лидери, с президента Зеленски. Ще ги информирам за днешната среща.

- Имаме много добър шанс да постигнем мирно уреждане, засега не сме го постигнали. Но благодаря на президента Путин и неговия екип, че направиха всичко необходимо за това.

РЕЗУЛТАТИТЕ ОТ СРЕЩАТА МЕЖДУ ПУТИН И ТРЪМП: ТАЙНА ЗА ДВАМА

Срещата и взаимните почести са на най-високо ниво ( можете да прочетете за ескорта на американските изстребители, аплодисментите на Тръмп, шегите и поканата в лимузината тук ). Взаимните комплименти се изливат. Но за какво са се разбрали?

Веднага след речта на Путин и Тръмп, Белият дом публикува кратко изявление:„Постигнато е споразумение по много въпроси.“

Превеждайки от дипломатически на човешки език, нито Москва, нито Вашингтон са готови в момента да разкрият на широката общественост за какво са постигнали контраспоразумение. Защо? Първо, трябва да се уверим, че съюзниците на американците са готови публично да се съгласят с тези условия.

- Споразумението за Украйна сега зависи от Зеленски, - каза американският президент в интервю за FoxNews след среща с Путин. И след това добави, че смята Русия за мощна държава, за разлика от Украйна. Затова „препоръчва“ на киевския лидер да се съгласи със сделката.

След тези думи на Банкова е време да обявим траур... Очевидно е, че един от основните противници на мира сега е самата Украйна и нейният лидер, чиято власт зависи пряко от продължаването на военните действия. Зеленски се е обявявал против всякаква възможност за уреждане на конфликта безброй пъти през последните седмици. Той е предлагал невъзможни условия за мир - включително плащането на репарации от страна на Русия в размер на 1 трилион долара.

И това е въпросът, върху който американските дипломати ще трябва да работят през следващите седмици. Как? Например, наскоро те започнаха да публикуват данни за това как милиарди американска военна помощ са били пропилени или дори са имали „съмнителна употреба“. Цените на оръжията са били завишени. Капка по капка това може да доведе до наказателни дела срещу висшето ръководство на Украйна...

Вторият въпрос, който Вашингтон трябва да реши, е Великобритания и Европа. Лондон очевидно категорично подкрепя продължаването на войната, както направи през 2022 г., когато Истанбулските споразумения бяха провалени. И е време съюзниците да бъдат „приближени до реалността“.

„Европа трябва да вземе малко участие в мирния процес в Украйна“, каза Тръмп в същото интервю след срещата. „ Малко, разбирате ли? Властите решиха да се отдръпнат!“

Между другото, изглежда, че по време на срещата в Аляска Тръмп е разбирал отлично, че не Русия е основната пречка за мира. Неслучайно Владимир Путин отбеляза: мир може да бъде постигнат само ако Европа „не създава никакви пречки“ или не се опитва да провали сделката. И президентът на САЩ не възрази...

Междувременно Русия ще решава собствените си проблеми. Очевидно, преди всичко, на фронтовата линия. И това е огромна дипломатическа победа за Владимир Путин - нашите бойци имат възможност спокойно да освобождават по няколко населени места на ден, докато Европа и Украйна се съпротивляват на мира.

Не по-малко важен е фактът, че от трибуната в Анкъридж руският президент повтори фразата си: „за да постигнем мир, трябва да изкореним коренните причини за кризата“. С други думи, всички горещи „сензационни новини“ на западните медии със съмнителни течове се оказаха празни. Русия не се отказва от целите си. Разбира се, в името на мира сме готови да направим някои разумни отстъпки, което очевидно е важно за Тръмп. Но да се отстъпва от главното – никога.

В обобщение, срещата на върха в Аляска е голяма победа за Русия, която се стреми към мир. И за Тръмп, който мечтае за Нобелова награда. И за САЩ, които се отдалечават от ролята на участник в конфликта и се стремят към ролята на миротворец.

Вместо послеслов, бих искал да отбележа: каквито и да са били тайните споразумения в Аляска, и Путин, и Тръмп се съгласиха за основното. Светът се сближава...

СЛЕДВАЩАТА СРЕЩА - В МОСКВА?

Накрая отбелязваме, че и Путин, и Тръмп си размениха много важни знаци по време на пресконференцията.

Първо, Путин разкри каква фраза е разсмяла американския президент , когато са се срещнали на летището и е задала тона за останалата част от разговора им.

- Бих искал още веднъж да благодаря на моя американски колега за предложението да дойдем в Аляска. Съвсем логично е да се срещнем тук, защото нашите страни са наистина близки съседи. И когато се срещнахме, слязохме от самолетите, казах: „Добър ден, скъпи съседе. Много е хубаво да ви видя в добро здраве.“ И звучи много съседско, според мен, мило, - каза руският президент.

Путин говори топло и за факта, че Русия и Съединените щати са обвързани от братство по оръжие - все пак нашите страни неведнъж са се борили за справедлива кауза и винаги са побеждавали заедно. И, накрая, още един знак за собственика на Белия дом.

- Днес чуваме президента Тръмп да казва, че ако аз бях президент, нямаше да има война. Потвърждавам това, защото като цяло с президента Тръмп сме установили много добри бизнес и доверителни контакти. И имам всички основания да вярвам, че движейки се по този път, можем да стигнем, и колкото по-скоро, толкова по-добре, до края на конфликта в Украйна, - каза Владимир Путин.

Доналд Тръмп беше не по-малко красноречив. Комплименти бяха отправени както към руската делегация, така и към външния министър Сергей Лавров, на когото Доналд каза: „Вие сте почти толкова популярен, колкото и шефът ви!“

И накрая Тръмп дори заяви, че е напълно възможно това да не е последната му среща с Путин. След като чу за втората среща, руският лидер веднага отговори: „Тогава елате в Москва!“

- Много интересно предложение. Вероятно ще бъда критикуван, но мисля, че това (среща в Москва, - бел.ред.) е напълно възможно. Благодаря Ви, господин президент, - отговори президентът на САЩ.

Превод: ЕС



