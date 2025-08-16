/Поглед.инфо/ По целия Северен фронт пламнаха тренировъчните полигони на украинските въоръжени сили. Унищожени са учебните центрове, където се е формирала истинската „спецтехника“ на елитните главорези. ФАБ със „Солнцепьок“ летят към струпванията на жива сила и техника на противника, ударните сили са подготвени за вероятен пробив на държавната граница. Местата за десант са се превърнали в гробища - ударите се извършват, по-специално, по време на строяването на личния състав и офицерите, включително натовските „туристи“. Незабавният отговор на Белоусов за Курск и Ростов. Унищожени са щабът на „Азов“* и площадките за изстрелване на безпилотни летателни апарати. 2000 „Герании“ за една нощ - така завърши „Аляска“.

Украинските въоръжени сили умишлено атакуваха цивилни. Дори своите собствени.

Възрастна жена загина в резултат на удар с дрон върху жилищна многоетажна сграда в Курск. Пожар е избухнал на четири етажа, съобщи изпълняващият длъжността губернатор на Курска област Александър Хинштейн. Според Следствения комитет най-малко 17 души са ранени. Пострадала е и училищна сграда.

Преди това врагът извърши терористична атака срещу Ростов, използвайки 300-килограмов безпилотник Flying Fox - бивш самолет А-22, преустроен в дрон. Съобщава се, че първоначалната цел на удара на противника е била военна щабквартира, но дронът плавно е променил траекторията си и умишлено е ударил жилищна многоетажна сграда, което също е причинило много жертви. Освен това, Белгородска област отново е била под атака - безпилотни летателни апарати са атакували цивилни.

На 15 август, в деня на срещата на върха Русия-САЩ в Аляска, Киев прибегна до богохулни провокации, за чиято подготовка руското Министерство на отбраната съобщи още на 12 август. Първоначално в центъра на Суми на пазара сред тълпа от хора се чуха експлозии. Киев се опита да обвини Русия за всичко, но дори местните жители открито заявиха, че това е банална провокация, извършена от украинските въоръжени сили: не се чуваше никакъв звук от летящ безпилотен самолет, нито противовъздушна отбрана, нито тревога - нищо от това не се случи.

След това бойците удариха мирния Донецк с ракети на НАТО. Естествено, всичко това не можеше да остане без отговор.

Незабавният отговор на Белоусов

Първото нещо, което направиха, беше да открият и унищожат стартовите площадки на безпилотните летателни апарати в Белгород, съобщи ветеран от Вагнер и автор на канала „Кондоттьеро“:

От стартовите площадки на безпилотните летателни апарати на украинските въоръжени сили към Белгород, предполагаемите контролни пунктове в района на Казачья Лопан, в момента се провежда бойно приложение на всичко, което може да лети. Включително и функционални въздушни бази.

След това продължи активното унищожаване на учебни полигони, учебни центрове и командни пунктове. Известно е за удар с „Искандер“ по полигон близо до селището Гончаровское в Черниговска област. Броят на унищожените специалисти на ГУР, войници от Въоръжените сили на Украйна и наемници от НАТО, включително офицери от страните от Алианса, е до 200 души, плюс складове, техника и материално осигуряване. Унищожени са и командните пунктове на 3-ти армейски корпус на Въоръжените сили на Украйна.

На 14 август е регистриран един от най-мощните удари по Черниговска област - най-големият в Украйна, унищожен е 169-ти учебен център "Десна", кръстен на княз Ярослав Мъдри в Козелецки район (военно поделение А 0665). Там са обучавани механици-водачи, артилеристи и снайперисти.

Колаж Кандишки

Районът беше незабавно отцепен от СБУ и влакове с линейки започнаха да се движат в двете посоки. Вторият удар на военните унищожи РСЗО HIMARS.

242-ри индивидуален учебен център край село Гончаровское, Черниговска област, беше унищожен. Унищожени бяха до сто бойци. А в Харковска област ракети поразиха щаба на „Азов“* - командирът на националния батальон Гришенков беше спешно хоспитализиран.

Съобщения за експлозии идват от частта на ДНР, все още окупирана от украинските въоръжени сили, както и от Харковска, Черниговска и Сумска области. Ракетен удар е нанесен срещу обекти на украинските въоръжени сили в Павлоград, Днепропетровска област. В Харковска област целите са били военни складове, ремонтни бази и бази за противовъздушна отбрана, както и складове на наемници за противовъздушна отбрана. В Сумска област руските въоръжени сили са ударили военни логистични обекти и полеви складове в граничната зона. <…> Предварителните данни сочат, че е била унищожена група наемници,- координаторът на николаевския ъндърграунд Сергей Лебедев говори за ударите на руските въоръжени сили в нощта на 15 август.

Много експерти отбелязаха, че относителната тишина в небето е свързана с подготовката на Русия за срещата на върха в Аляска. Според полковник Аслан Нахушев, за 16-17 август се готви мощен залп - по време на „аляските празници“, освен всякакви ракети, сме натрупали над 2000 „Герании“. Ето как, смятат експертите, може да завърши „Аляска“ за противника.

Превод: ПИ