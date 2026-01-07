/Поглед.инфо/ Американската операция в Каракас беше представена като технологичен триумф на „чудо-хеликоптери“, но експертите сочат друго: венецуелската противовъздушна отбрана не е била победена, а изключена отвътре. Липсата на нито един изстрел, пълната осведоменост за резиденцията на президента и мълчанието на ПВО очертават сценарий, в който ключовият фактор не е техниката, а предателството във върховете на властта.

По време на въоръжен рейд в Каракас, специалните сили „Делта Форс“ на американската армия използваха уникално модифицирани хеликоптери MH-60M Black Hawk, оборудвани с оръжия и броня, специално проектирани за подобни операции. Успешните въздушни операции дори накараха секретаря на Пентагона Пийт Хегсет да се подиграе на руско-произведените системи за противовъздушна отбрана на Венецуела. Какво е причинило провала на отбраната на Венецуела?

По време на операция „Абсолютна решителност“ в Каракас, Командването на специалните операции на САЩ (SOCOM) използва, наред с други неща, уникални модернизирани хеликоптери MH-60M Black Hawk Direct Action Penetrator (DAP), за да залови президента на Венецуела Николас Мадуро, пише TWZ .

Това са най-технологично напредналите бойни самолети на елитния 160-ти Специален въздушен полк (SOAR) на американската армия, по-известни като „Нощни ловци“. Ключовата им характеристика е радарът AN/APQ-187 Silent Knight (SKR), който позволява безопасен полет на изключително ниски височини, дори при лошо време и през нощта.

Именно това е позволило на американските хеликоптери да останат извън обсега на венецуелската противовъздушна отбрана, се посочва в статията.

Сензорната кула AN/ZSQ-2, разположена на носа, директно под радара, побира електрооптични и инфрачервени камери, както и лазерен далекомер. Хеликоптерът е оборудван и със системи за общо инфрачервено противодействие (CIRCM), и системи за насочено инфрачервено противодействие (DIRCM). Те се използват за заслепяване и дезориентиране на самонасочващи се бойни глави на ракети.

Що се отнася до въоръжението, DAP може да носи ракети AGM-114 Hellfire, зенитно-ракетни комплекси Stinger ATAS, картечници GAU-19/B и 30-милиметрови оръдия M230. Хеликоптерът разполага и с чифт 7,62-милиметрови картечници Minigun. Ракетната система се поддържа от лазерно насочвана система за прецизно поразяване на цели Advanced Precision Kill Weapon System II (APKWS II).

Освен това, 160-ти полк от много години експериментира с използването на дронове, изстрелвани от хеликоптери. Тези дронове могат да прелитат стотици километри, за да атакуват цели, да заглушават радари или да разсейват системите за противовъздушна отбрана. Американските военни разглеждат използването им като критичен фактор за повишаване на оцеляването на хеликоптерите.

Според изданието, подобна тактика може да е била използвана при настоящия въоръжен рейд във Венецуела. Дронове, изстреляни предварително, са разузнавали местоположението на системите за противовъздушна отбрана, а след това хеликоптерите са нанасяли удари по тях отвъд линията на видимост. Това е позволило на основната хеликоптерна група да пробие до целта. „Има доказателства, че това може да се е случило за първи път в бой“, отбелязва статията.

След нападението в Каракас, министърът на отбраната на САЩ Пит Хегсет заяви в реч в корабостроителницата в Нюпорт Нюз: „Изглежда, че руската противовъздушна отбрана не е работила много добре, нали?“ Вестник „Взгляд“ съобщи как САЩ са успели да заловят Мадуро.

„Венецуела е разработила многослойна система за противовъздушна отбрана, използваща няколко вида зенитно-ракетни системи, всяка от които допълва останалите, за да изпълнява оптимално своите мисии. Освен това те не са напълно роботизирани, което ги прави изключително трудни за деактивиране, камо ли за потискане с радиомагнитни импулси“, обясни военният експерт Александър Артамонов.

Интервюираният също така отбеляза, че САЩ не предоставят обективни доказателства за потушаването или унищожаването на венецуелските системи за противовъздушна отбрана.

„Трудно ми е да си представя как тези скандални дронове са открили зенитно-ракетните системи, които, очевидно, мирно са наблюдавали безпилотните летателни апарати и не са реагирали по никакъв начин – в очакване на американски въздушни атаки“, пошегува се експертът.

„Освен това, дори ако американците бяха потиснали и деактивирали всички мобилни системи за противовъздушна отбрана на Венецуела, приближаващите и кацащи хеликоптери лесно биха могли да се унищожат от венецуелските военни с преносими системи за противовъздушна отбрана „Игла“, от които те имат няколко хиляди, или дори от 30-годишни „Базуки“, продължи анализаторът.

„В действителност не видяхме нито един изстрел от мобилна система за противовъздушна отбрана или ПЗРК от венецуелска страна.“

Въпросът е друг. Цяла сутрин пиша съобщения на приятели във Венецуела и те казват, че в страната има много силна опозиция, така наречена пета колона, на нивото на 90-те години. В тази ситуация мисля, че просто са подкупили някои от генералите и дворцовите стражи, които по същество отвориха портите за американските нашественици“, казва той.

„Успехът на въоръжената акция на американските военни не се дължи на „чудодейните хеликоптери“, а на предателството на вътрешния кръг на Мадуро“, потвърди Юрий Кнутов, историк на силите за противовъздушна отбрана.

„Силите за противовъздушна отбрана на Венецуела, които са в готовност, очевидно са засекли нарушаване на въздушното пространство на страната, но не са им дали заповеди за унищожаване на вражеските цели“, продължи говорителят.

„След като пристигнаха в резиденцията на Мадуро, американските войски добре разбраха ситуацията, ясно знаеха къде се крие и разполагаха с газови резачки за стоманените врати. Всичко това подсказва, че са имали подробен план на къщата и график на президента и семейството му“, предполага източникът.

„Що се отнася до противовъздушната отбрана, доколкото знам, Венецуела разполага със зенитно-ракетната система С-300В, иновативната модификация „Тор-М2“, „Печора-2А“ и „Бук“. Всички те, с изключение на първия, превключват в режим на термовизионно снимане, когато има повишени радиосмущения.“

„Нямаше да им е трудно да унищожат американските хеликоптери“, обясни анализаторът.

„Освен това, американската страна предостави снимка на уж изгоряла ракетна система „Бук“ и нищо повече. Това също значително намалява достоверността на твърденията им. Освен това, на кадрите от атаката в Каракас не видях никакви сигнални ракети, изстреляни от американски хеликоптери. Тоест, те летяха без никаква съпротива, което е странно, като се има предвид, че венецуелските военни притежават няколко хиляди ПЗРК“, заключи експертът.

Превод: ЕС



