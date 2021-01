/Поглед.инфо/ По-рано през деня Централното командване на САЩ (ЦЕНТКОМ) обяви, че бомбардировачен самолет Б-52 е извършил втори "патрул за присъствие" в Близкия изток, наричайки го "ключова част от отбранителната позиция на ЦЕНТКОМ".

Иранският външен министър Мохамед Джавад Зариф се изказа вTwitter в неделя, обръщайки се към официалния профил на отиващия си американски президент със сериозна критика срещу използването на бомбаридоровачи Б-52 за патрул в Близкия изток.

"Ако вашите "патрули за присъствие" с Б-52Х имат за цел да заплашват или предупреждават Иран, трябвало е да си харчите милиардите за здравето на данъкоплатците си", каза Зариф.

"Въпреки че не сме започвали война от над 200 години, никога не се свеним да смазваме агресорите", добави иранският външен министър.

"Само попитайте най-добрите си приятелчета, които подкрепяха Саддам", каза той, имайки предвид съюзниците на Ирак в Иранско-иракската война от 1980-1988 година.

Забележките на министър Джавад Зариф последваха по-ранната публикация в САЩ на ЦЕНТКОМ за американски самолет бомбардировач Б-52, провеждащ това, което беше описано като:

"Втори патрул за присъствие в Близкия изток от 2021 г. като ключова част от отбранителната позиция на ЦЕНТКОМ".

Американското Централно командване заяви, че патрулът е петата мисия на оперативната група за бомбардировачи в Близкия изток през последните няколко месеца.

"Краткосрочните разполагания на стратегически активи са важна част от нашата отбранителна позиция в региона", каза генерал Франк Маккензи, ръководител на ЦЕНТКОМ.

"Възможността за обучение и непрекъснатата интеграция с регионалните партньори подобрява готовността и доставя ясно и последователно послание в оперативната среда както на приятели, така и на потенциални противници", добави американският командир от Централното командване.

По-рано се съобщава, че два американски бомбардировача Б-52 са били забелязани в израелското въздушно пространство, насочвайки се към Персийския залив.

Американското военно присъствие в Близкия изток

Американското военно присъствие в региона на Близкия изток отдавна предизвиква загриженост в Иран, тъй като страната многократно е настоявала Вашингтон да спре с"екстериториалния авантюризъм" и да се въздържа от това, което Техеран определи като:

"Политика на намеса и посяване на разделението между страните от региона".

През декември 2020 г. Иран осъди Съединените щати за демонстриране на военна мощ в Персийския залив, когато американската подводница USS "Джорджия", която е задвижвана с ядрена енергия, придружена от други кораби, премина през Ормузкия проток.

Иран многократно призовава Съединените щати, които имат множество военни бази в Близкия изток, включително Бахрейн, Катар, Саудитска Арабия, Ирак и ОАЕ, да изтеглят войските си от региона, за да може да се постигне "мир".

По-специално, министър Мохамед Джавад Зариф призова администрацията на Доналд Тръмп да изтегли американските войски от Ирак и Афганистан - нещо, което отиващият си президент, по това време обеща да направи.

"Като проява на външна намеса, присъствието на чужди сили е друг източник на нестабилност в Афганистан. Въпреки това, както подчертаха много страни, тяхното оттегляне трябва да бъде подредено и отговорно и да не води до вакуум в сигурността в Афганистан", заяви Зариф през декември 2020 г.

Иранският външен министър също предложи планове за укрепване на Близкия изток, настоявайки в речта си на многостранната конференция на диалога Раисина в Ню Делхи през 2019 г., че е важно "всички релевантни регионални държави" да участват в сигурността на региона, насърчавайки "регионалния баланс" докато отхвърлят "хегемонията от регионални или извънрегионални сили".

Дългосрочното военно присъствие на Съединените американски щати в Близкия изток отново се увеличи след убийството на висшия ирански генерал Касем Сюлеймани през януари 2020 г. по пряка заповед от Тръмп, като Вашингтон изпрати допълнителни самолети и военни кораби в региона.

По-рано през януари Пентагонът нареди самолетоносача "Нимиц", разположен в Близкия изток през април 2020 г., да остане в региона, вместо да се върне у дома, както беше планирано по-рано на фона на опасенията от възможни ирански ответни мерки за незаконното убийство на генерал Сюлеймани.

Тръмп, след като заповяда убийството с безпилотни летателни апарати, заяви, че Сюлеймани е планирал нападения срещу Съединените щати. Техеран бързо осъди убийството като "терористичен акт", обещавайки да привлече виновните "към отговорност".

Превод: СМ

