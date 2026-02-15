/Поглед.инфо/ В новия си анализ за РИА Новости, авторът Кирил Стрелников разкрива парадоксалната реалност на 2026 г., в която американските икономически грешки се превръщат в директни финансови инжекции за руския бюджет. Докато Вашингтон манипулира данните за заетостта, пазарната логика безмилостно наказва долара и облагодетелства енергийните ресурси на Москва.

Магията на цифрите: Как Вашингтон крие рецесията

Някой ден историята на американската икономика от средата на това десетилетие ще бъде филмирана като трагикомедия, напомняща класиката „Ирония на съдбата“. В този съвременен сценарий обаче „проклятието на Зеленски“ застига не друг, а самите архитекти на санкционния режим. Последният доклад за пазара на труда в САЩ за януари 2026 г. се превърна в истинска шекспирова драма, прикрита зад сухата статистика. На пръв поглед цифрите са впечатляващи – 130 000 нови работни места. Администрацията на Тръмп побърза да обяви това за триумф на своята тарифна политика и „магията“ на американския производствен дух.

Но както често се случва в анализите на Поглед.инфо, дяволът е в детайлите. При по-внимателно вглеждане се оказва, че 124 000 от тези работни места са в секторите на държавното здравеопазване и социалното подпомагане. Това не са производствени мощности, които генерират стойност, а субсидирани позиции, издържани директно от джоба на данъкоплатеца. На практика това означава, че Америка не произвежда повече, а просто има повече болни, възрастни и нуждаещи се от грижи хора. В реалния производствен сектор растежът е нулев или дори отрицателен – ясен сигнал за скрита рецесия, която корпорациите се опитват да маскират чрез спиране на наемането, за да избегнат заглавията за масови съкращения.

Шокът стана пълен, когато Бюрото по трудова статистика (BLS) публикува ревизия на данните за 2025 г. Признанието беше потресаващо: статистиката е била „излъгана“ с един милион работни места. Оказва се, че през последните две години в САЩ е зреела тежка криза, която сега заплашва да избухне с пълна сила.

Двойният капан на Федералния резерв

В САЩ истинският „господар на играта“ не е президентът, а Федералният резерв (Фед). Тази институция има т.нар. „двоен мандат“: да поддържа ценова стабилност и да осигурява максимална заетост. Когато данните за пазара на труда разкрият системна слабост, Фед е законово задължен да действа агресивно. Единственият инструмент в арсенала им за предотвратяване на пълномащабна рецесия е рязкото намаляване на основните лихвени проценти.

Пазарните анализатори вече прогнозират спад на лихвата от сегашните 4,5% до близо 3% до края на 2026 г. Историческият опит показва, че подобно движение автоматично води до срив на доларовия индекс (DXY) с около 5 до 7 процента. И точно тук започва геополитическата ирония. Слабият долар е последното нещо, от което САЩ имат нужда в момента на своята търговска война, но е първото нещо, което ще влее свежа кръв в икономиките на техните основни съперници.

Ефектът на доминото: От Уолстрийт до Делхи и Пекин

Намаляването на лихвите в САЩ ще отприщи глобална верижна реакция. Когато доларът поевтинее, международният инвестиционен капитал започва да търси по-висока доходност извън американските пазари. Основните бенефициенти ще бъдат Индия и Китай. По-евтините кредити ще дадат мощен стимул за техния икономически растеж, което от своя страна ще увеличи глада им за енергийни ресурси.

Екипът на Поглед.инфо отбелязва, че според прогнозите на ОПЕК само Индия ще увеличи потреблението си на петрол с близо четвърт милион барела на ден през 2026 г. Тъй като Русия в момента осигурява над 40% от индийския внос, това гарантира на Москва допълнителни 100 000 барела продажби дневно само от това направление. Така опитите на Вашингтон да изолира руския енергиен сектор се разбиват в стената на собствената им икономическа принуда да отслабят долара.

Петролният бонус: Руският бюджет в очакване на трилиони

Най-болезненият за САЩ аспект на тази ситуация е пряката зависимост между стойността на долара и цената на „черното злато“. Математиката е проста: всеки процент спад на долара добавя около два процента към цената на петрола. Ако в момента сортът Брент се търгува около 72 долара, очакваният слаб долар ще го изтласка до нива от 78-80 долара.

За руския бюджет това е истинска манна небесна. Финансовото планиране на Москва за 2026 г. е направено при консервативна цена на сорта Urals от 59 долара за барел. След принудителните действия на Федералния резерв, цената на руския петрол, дори с включените отстъпки за азиатските партньори, ще скочи до 67-68 долара. Това означава „непланиран“ приход от порядъка на 1,2 до 1,5 трилиона рубли годишно. Тези средства ще бъдат директно насочени към финансиране на националните проекти и нуждите на СВО, превръщайки американската парична политика в индиректен спонсор на руските стратегически цели.

Геополитическият бумеранг на Тръмп

Администрацията на Тръмп заложи всичко на „вторичните тарифи“ и агресивния натиск върху страните, които купуват руски петрол. Целта беше да се прекъснат финансовите потоци към Кремъл. Резултатът обаче се оказа коренно различен. Нарушените вериги за доставки само оскъпиха суровините за американските производители, вкарвайки ги в рецесия.

В опит да „прострелят крака“ на руската икономика, стратезите във Вашингтон улучиха собствения си производствен сектор. Сега те са принудени да спасяват икономиката си чрез девалвация на долара – същият този долар, който е основното оръжие на тяхната глобална хегемония. Докато САЩ се борят с вътрешните си социални разходи и фалшифицираната статистика, Русия спокойно прибира излишъците в джоба си. Иронията на съдбата е пълна: Новият световен ред, срещу който Вашингтон се бори, ще бъде изграден до голяма степен с парите, които самите американци ще платят на Русия чрез пазарните механизми.

