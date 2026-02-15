/Поглед.инфо/ На 14 февруари британският премиер Киър Стармър изнесе реч на Мюнхенската конференция по сигурността, в която призова Европа да ускори превъоръжаването си и да поеме по-голяма отговорност за собствената си отбраната.

В изказването си Стърмър подчерта, че дори в бъдеще да бъде постигнато мирно споразумение между Русия и Украйна, заплахите пред Европа няма да изчезнат. Според него континентът не може повече да разчита на инерцията на старото мислене, а трябва „да стъпи на собствените си крака“. „В тази епоха твърдата сила е валута. Трябва да притежаваме възпиращи способности“, подчерта той.

Стърмър призна, че Съединените щати ясно са заявили очакването Европа да поеме основната отговорност за собствената си отбрана и че това ще се превърне в „нова нормалност“. В същото време той посочи, че засилването на европейската самостоятелност не означава разрив със САЩ. „Това, от което се нуждаем, е преход от прекомерна зависимост към взаимна зависимост“, каза премиерът.